Vuelta a España 2022: mini-guida con calendario, tappe e i corridori da tenere d'occhio

La stagione ciclistica maschile su strada, appena conclusesi le competizioni su strada degli Europei di Monaco, prosegue con il terzo e ultimo Grande Giro della stagione maschile 2022, la 77ª Vuelta ciclista a España o Giro di Spagna, in programma dal 19 agosto all'11 settembre 2022.

Primoz Roglic, tre volte campione della Vuelta per il Team Jumbo-Visma e medaglia d'oro Olimpica, punta a conquistare la quarta corona consecutiva della classifica generale e a diventare il secondo uomo a vincere la corsa per quattro volte. Per farlo, dovrà essere il migliore nel percorrere il percorso di 3.280 km, in una gara che prevede nove arrivi ad alta quota.

La Vuelta 22 inizia con la Grande Partenza nei Paesi Bassi, rinviato dal 2020 dopo che le restrizioni dovute alla pandemia avevano costretto a cancellare la partenza olandese di quell'anno, che aveva anche visto la gara ridursi a 18 tappe. Quest'anno la corsa comprende 21 tappe, come l'anno scorso.

La Roja - la maglia rossa del leader - sarà contesa da 176 corridori di 22 squadre formate da otto uomini ciascuna. In palio anche la maglia verde della classifica a punti, la maglia a pois bianchi e blu della classifica di montagna e la maglia bianca dei giovani corridori.

Inoltre, per le tre tappe iniziali, il leader della classifica generale indosserà una versione speciale del maillot rojo, omaggio all'ospitalità dei padroni di casa olandesi.

Gli ultimi cinque giorni della corsa, dal 7 all'11 settembre, coincideranno con la gara a tappe femminile Challenge by La Vuelta, anche se i due percorsi saranno diversi. La Vuelta è l'unico Grande Giro maschile senza una controparte femminile; dal 2023 la Challenge by La Vuelta diventerà ufficialmente "La Vuelta Feminina".

Ecco la mini-guida di Olympics.com per scoprire tutto quello che c'è da sapere su La Vuelta di quest'anno.

Enric Mas (second), Primoz Roglic (first), and Jack Haig (third) celebrate on the 2021 Vuelta a España podium. Foto di REUTERS/Miguel Vidal

Gli uomini di classifica della Vuelta a España 22: favoriti da tenere d'occhio per la classifica generale 2022

Primoz Roglic: Potrebbe realizzare l'impossibile? Mai successo prima: lo sloveno, ex saltatore con gli sci, punta a diventare il primo uomo a vincere La Vuelta per quattro anni consecutivi. Il 32enne guiderà ancora una volta la Jumbo-Visma, sperando di riprendersi dal deludente Tour de France, abbandonato dopo 14 tappe. Roglic non ha più corso da allora, per riprendersi da una frattura alle vertebre subita durante il Tour. Roglic è stato anche medaglia d'oro Olimpica a cronometro maschile, ai Giochi di Tokyo 2020. .

Potrebbe realizzare l'impossibile? Mai successo prima: lo sloveno, ex saltatore con gli sci, punta a diventare il primo uomo a vincere La Vuelta per quattro anni consecutivi. Il 32enne guiderà ancora una volta la Jumbo-Visma, sperando di riprendersi dal deludente abbandonato dopo 14 tappe. Roglic non ha più corso da allora, per riprendersi da una subita durante il Tour. Roglic è stato anche medaglia d'oro Olimpica a cronometro maschile, ai . Richard Carapaz: Il campione Olimpico ecuadoriano di corsa su strada ha perso il duello della Vuelta 2020 contro Roglic per soli 24 secondi, l'anno dopo che aveva conquistato un altro Grand Tour, il Giro d'Italia dell'edizione 2019, per il Movistar Team. Il corridore della Ineos Grenadiers, che probabilmente si dividerà i compiti di leadership all'interno della sua squadra con il vincitore del Giro 2020 Tao Geoghegan Hart , godrà di un massiccio sostegno da parte dei tifosi latinoamericani sulle strade della Spagna.

Il campione Olimpico ecuadoriano di corsa su strada ha perso il duello della Vuelta 2020 contro Roglic per l'anno dopo che aveva conquistato un altro Grand Tour, il Giro d'Italia dell'edizione 2019, per il Movistar Team. Il corridore della che probabilmente si dividerà i compiti di leadership all'interno della sua squadra con il vincitore del Giro 2020 , godrà di un massiccio sostegno da parte dei sulle strade della Spagna. João Almeida : L'UAE Team Emirates conterà sul giovane portoghese Almeida per la Vuelta, con Tadej Pogacar a riposo. Almeida ha esperienza nelle grandi corse, è stato in testa al Giro 2020 dalla 3a tappa e fino alla 17a , prima di cedere la leadership e concludere al quarto posto . Il vincitore del Tour de Pologne e del Tour de Luxembourg del 2021 cercherà qui il suo primo podio in un Grand tour.

: L'UAE Team Emirates conterà sul giovane portoghese Almeida per la Vuelta, con a riposo. Almeida ha esperienza nelle grandi corse, è stato in testa al Giro 2020 dalla , prima di cedere la leadership e concludere al . Il vincitore del Tour de Pologne e del Tour de Luxembourg del 2021 cercherà qui il suo primo podio in un Grand tour. Enric Mas : Mas sarà il leader della squadra di casa, il Movistar Team , al fianco del veterano Alejandro Valverde, 42 anni, che ha più volte rimandato il suo ritiro ma che dovrebbe disputare la sua ultima Vuelta. Mas si è classificato secondo dietro Roglic l'anno scorso, ed è stato anche secondo in classifica generale nel 2018... potrebbe essere finalmente arrivato il momento di fare il salto di qualità.

: Mas sarà il leader della squadra di casa, il , al fianco del veterano 42 anni, che ha più volte rimandato il suo ritiro ma che dovrebbe disputare la sua ultima Vuelta. Mas si è dietro Roglic l'anno scorso, ed è stato anche secondo in potrebbe essere finalmente arrivato il momento di fare il salto di qualità. Brutte notizie dal fronte Nairo Quintana: il colombiano si è ritirato alla vigilia della Vuelta dopo essere stato squalificato retroattivamente dal Tour de France 2022 in seguito a un test positivo al tramadolo.

Altri corridori chiave della Vuelta 2022: specialisti e cacciatori di tappe

Maglia verde (punti)

A differenza del Tour de France, La Vuelta non ha la reputazione di essere una corsa a tappe adatta ai velocisti. Le numerose tappe di montagna e gli arrivi in quota tendono a scoraggiare i velocisti puri dal completare tutte le 21 tappe. Il campione in carica Fabio Jakobsen è stato il primo sprinter a vincere la maglia verde, da quando John Degenkolb lo fece nel 2014; con l'eccezione del tuttofare Fabio Felline nel 2016, la classifica a punti è stata vinta dai favoriti della classifica generale, dal 2015 al 2020.

Due nomi da tenere d'occhio - entrambi del Quick-Step Alpha Vinyl Team - sono il campione del mondo Julian Alaphilippe, che fa il suo grande ritorno dopo l'orribile incidente alla Liegi-Bastogne-Liegi, e la star a tutto tondo Remco Evenepoel. Entrambi i corridori hanno il pedigree necessario per affrontare le salite e, con l'aiuto dei loro compagni di squadra, dovrebbero essere in grado di arrivare al traguardo.

Per quanto riguarda il Team DSM, Degenkolb ha già vinto la maglia nel 2014; Valverde, Chris Froome (Israel-Premier Tech) e Roglic sono gli altri vincitori precedenti che partecipano alla corsa di quest'anno.

Maglia a pois (montagna)

Poiché i punti del re delle montagne sono assegnati in modo diverso da gara a gara, i vincitori della maglia a pois della Vuelta in genere non si sovrappongono ai favoriti della classifica generale, a differenza del Tour, che per tre anni consecutivi ha visto il vincitore della classifica generale aggiudicarsi anche la classifica dei GPM.

La classifica della Vuelta in genere incoraggia gli amanti delle fughe che sono anche buoni scalatori; l'australiano Michael Storer è il campione uscente, ma quest'anno non è iscritto.

Non sono presenti nemmeno il vincitore del 2020 Guillaume Martin e il detentore del 2019 Geoffrey Bouchard. L'ultimo vincitore della maglia a pois bianco-blu presente quest'anno è Thomas De Gendt.

Vuelta a España 2022: tappe chiave

La Vuelta a España 2022 inizia nei Paesi Bassi con una cronometro a squadre nei pressi di Utrecht. Le cronometro a squadre sono state tradizionalmente utilizzate per dare il via alla Vuelta negli ultimi anni, e l'edizione 2022 non fa eccezione.

Dopo altre due tappe pianeggianti che ricordano alcune classiche del nord, la corsa approda in terra spagnola e riprende nei Paesi Baschi, con la prima di 10 tappe con arrivo in salita.

Il periodo della corsa nei Paesi Baschi comprende una prima visita al Pico Jano, che corona la 6ª tappa; altri due arrivi in cima alle montagne sono previsti alla fine della prima settimana nelle Asturie, a Colláu Fancuaya e Les Praeres.

I corridori a cronometro avranno il loro posto (letteralmente) al sole lungo la costa, nella tappa 10 da Elche ad Alicante, prima di altri tre arrivi in cima alle montagne nell'arco di quattro tappe, compreso il punto più alto della corsa, la Sierra Nevada (2508 metri di altitudine) nella tappa 15.

L'ultima settimana vede continuare la successione di alte montagne, marchio di fabbrica della Vuelta: il monastero di Tentudía (tappa 17) e l'Alto del Piornal (tappa 18) non sono mai stati visitati dalla Vuelta prima d'ora. La 19ª tappa vedrà il gruppo completare due giri di un circuito attorno al Puerto del Pelago, una salita insidiosa di 9 km al 5,9%, prima che l'ultima frazione di corsa faccia superare ai reduci dei precedenti 19 giorni di gara non meno di cinque GPM.

Dopo la deviazione dello scorso anno, che ha visto la corsa concludersi a Santiago de Compostela per celebrare lo storico Cammino di Santiago, quest'anno La Vuelta 22 torna nella capitale spagnola: Madrid sarà l'arrivo dell'ultima tappa, una passerella celebrativa della corsa e del suo vincitore, simile alla chiusura sugli Champs-Élysées del Tour de France.

Percorso completo della Vuelta a España 2022

Tappa 1: 19 agosto, da Utrecht a Utrecht (cronometro a squadre, 23,3 km)

19 agosto, da (cronometro a squadre, 23,3 km) Tappa 2: 20 agosto, da 's-Hertogenbosch a Utrecht (175,1 km)

20 agosto, da (175,1 km) Tappa 3: 21 agosto, da Breda a Breda (193,5 km)

21 agosto, da (193,5 km) Riposo 1: 22 agosto (giorno di trasferimento)

22 agosto (giorno di trasferimento) Tappa 4: 23 agosto, da Vitoria-Gasteiz a Laguardia (152,5 km)

23 agosto, da (152,5 km) Tappa 5: 24 agosto, da Irun a Bilbao (187,2 km)

24 agosto, da (187,2 km) Tappa 6: 25 agosto, da Bilbao a Ascensión al Pico Jano, San Miguel de Aguayo (181,2 km)

25 agosto, da (181,2 km) Tappa 7: 26 agosto, da Camargo a Cistierna (190 km)

26 agosto, da (190 km) Tappa 8: 27 agosto, da La Pola Llaviana/Pola de Laviana a Colláu Fancuaya, Yernes y Tameza (153,4 km)

27 agosto, da (153,4 km) Tappa 9: 28 agosto, da Villaviciosa a Les Praeres, Nava (171,4 km)

28 agosto, da (171,4 km) Riposo 2: 29 agosto

29 agosto Tappa 10: 30 agosto, da Elche ad Alicante (cronometro, 30,9 km)

30 agosto, da (cronometro, 30,9 km) Tappa 11: 31 agosto, ElPozo Alimentación, Alhama de Murcia a Cabo de Gata (191,2 km)

31 agosto, (191,2 km) Tappa 12: 1° settembre, da Salobreña a Peñas Blancas, Estepona (192,7 km).

1° settembre, da (192,7 km). Tappa 13: 2 settembre, da Ronda a Montilla (168,4 km)

2 settembre, da (168,4 km) Tappa 14: 3 settembre, da Montoro a Sierra de la Pandera (160,3 km)

3 settembre, da (160,3 km) Tappa 15: 4 settembre, da Martos a Sierra Nevada, Alto Hoya de la Mora, Monachil (152,6 km)

4 settembre, da (152,6 km) Riposo 3: 5 settembre

5 settembre Tappa 16: 6 settembre, da Sanlúcar de Barrameda a Tomares (189,4 km)

6 settembre, da (189,4 km) Tappa 17: 7 settembre, da Aracena a Monasterio de Tentudía (162,3 km)

7 settembre, da (162,3 km) Tappa 18: 8 settembre, da Trujillo a Alto de Piornal (192 km)

8 settembre, da (192 km) Tappa 19: 9 settembre, da Talavera de la Reina a Talavera de la Reina (138,3 km)

9 settembre, da (138,3 km) Tappa 20: 10 settembre, da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada (181 km)

10 settembre, da (181 km) Tappa 21: 11 settembre, da Las Rozas a Madrid, Paisaje de la Luz (96,7 km)

Dove vedere la Vuelta a España del 2022

Ecco l'elenco delle emittenti televisive di tutto il mondo, molte delle quali offrono anche una copertura digitale in livestream.

Europa

Belgio: VRT

Danimarca: TV2

In tutta Europa: Eurosport

Spagna: RTVE

Americhe

Brasile: ESPN

Canada: FloBikes

Colombia: Caracol

America Latina e Caraibi: ESPN

Stati Uniti: NBC Sports

Asia-Pacifico

Australia: SBS

Cina: Zhibo TV

Giappone: J Sports

Nuova Zelanda: Sky Sport

Sud-est asiatico: Eurosport

Medio Oriente e Africa