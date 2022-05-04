Хоккей. Чемпионат мира-2022: расписание, результаты, видео

Чемпионат мира-2022 по хоккею проходит с 13 по 29 мая в двух городах Финляндии – Тампере и Хельсинки. В турнире принимают участие 16 команд. В группе А (Хельсинки) играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группе В (Тампере) – Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия. Olympics собирает для вас все о турнире - расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий чемпионата мира.

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Расписание матчей и результаты турнира в реальном времени

Расписание игр

13 мая, пятница

16:20 Франция – Словакия

16:20 США – Латвия

20:20 Германия – Канада

20:20 Финляндия – Норвегия

14 мая, суббота

12:20 Дания – Казахстан

12:20 Швеция – Австрия

16:20 Швейцария – Италия

16:20 Чехия – Великобритания

20:20 Словакия – Германия

20:20 Латвия – Финляндия

15 мая, воскресенье

12:20 Италия – Канада

12:20 Норвегия – Великобритания

16:20 Франция – Казахстан

16:20 Австрия – США

20:20 Дания – Швейцария

20:20 Чехия – Швеция

16 мая, понедельник

16:20 Словакия – Канада

16:20 Латвия – Норвегия

20:20 Франция – Германия

20:20 Финляндия – США

17 мая, вторник

16:20 Италия – Дания

16:20 Чехия – Австрия

20:20 Швейцария – Казахстан

20:20 Швеция – Великобритания

18 мая, среда

16:20 Франция – Италия

16:20 Норвегия – Австрия

20:20 Швейцария – Словакия

20:20 Финляндия – Швеция

19 мая, четверг

16:20 Германия – Дания

16:20 Великобритания – США

20:20 Канада – Казахстан

20:20 Чехия – Латвия

20 мая, пятница

16:20 Германия – Италия

16:20 Великобритания – Финляндия

20:20 Казахстан – Словакия

20:20 Латвия – Австрия

21 мая, суббота

12:20 Дания – Франция

12:20 США – Швеция

16:20 Канада – Швейцария

16:20 Австрия – Финляндия

20:20 Италия – Словакия

20:20 Норвегия – Чехия

22 мая, воскресенье

16:20 Казахстан – Германия

16:20 Великобритания – Латвия

20:20 Швейцария – Франция

20:20 Швеция – Норвегия

23 мая, понедельник

16:20 Казахстан – Италия

16:20 США – Чехия

20:20 Канада – Дания

20:20 Австрия – Великобритания

24 мая, вторник

12:20 Германия – Швейцария

12:20 Швеция – Латвия

16:20 Словакия – Дания

16:20 США – Норвегия

20:20 Канада – Франция

20:20 Финляндия – Чехия

26 мая, четверг

16:20 Четвертьфинал

16:20 Четвертьфинал

20:20 Четвертьфинал

20:20 Четвертьфинал

28 мая, суббота

14:20 Полуфинал

18:20 Полуфинал

29 мая, воскресенье

15:20 Матч за третье место

20:20 Финал