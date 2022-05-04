Хоккей. Чемпионат мира-2022: расписание, результаты, видео

Чемпионат мира-2022 по хоккею проходит с 13 по 29 мая в двух городах Финляндии – Тампере и Хельсинки. В турнире принимают участие 16 команд. В группе А (Хельсинки) играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группе В (Тампере) – Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия. Olympics собирает для вас все о турнире - расписание игр, результаты уже состоявшихся матчей и комментарии к ним, а также видеообзоры событий чемпионата мира.
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Расписание матчей и результаты турнира в реальном времени
Расписание игр
13 мая, пятница
16:20 Франция – Словакия
16:20 США – Латвия
20:20 Германия – Канада
20:20 Финляндия – Норвегия
14 мая, суббота
12:20 Дания – Казахстан
12:20 Швеция – Австрия
16:20 Швейцария – Италия
16:20 Чехия – Великобритания
20:20 Словакия – Германия
20:20 Латвия – Финляндия
15 мая, воскресенье
12:20 Италия – Канада
12:20 Норвегия – Великобритания
16:20 Франция – Казахстан
16:20 Австрия – США
20:20 Дания – Швейцария
20:20 Чехия – Швеция
16 мая, понедельник
16:20 Словакия – Канада
16:20 Латвия – Норвегия
20:20 Франция – Германия
20:20 Финляндия – США
17 мая, вторник
16:20 Италия – Дания
16:20 Чехия – Австрия
20:20 Швейцария – Казахстан
20:20 Швеция – Великобритания
18 мая, среда
16:20 Франция – Италия
16:20 Норвегия – Австрия
20:20 Швейцария – Словакия
20:20 Финляндия – Швеция
19 мая, четверг
16:20 Германия – Дания
16:20 Великобритания – США
20:20 Канада – Казахстан
20:20 Чехия – Латвия
20 мая, пятница
16:20 Германия – Италия
16:20 Великобритания – Финляндия
20:20 Казахстан – Словакия
20:20 Латвия – Австрия
21 мая, суббота
12:20 Дания – Франция
12:20 США – Швеция
16:20 Канада – Швейцария
16:20 Австрия – Финляндия
20:20 Италия – Словакия
20:20 Норвегия – Чехия
22 мая, воскресенье
16:20 Казахстан – Германия
16:20 Великобритания – Латвия
20:20 Швейцария – Франция
20:20 Швеция – Норвегия
23 мая, понедельник
16:20 Казахстан – Италия
16:20 США – Чехия
20:20 Канада – Дания
20:20 Австрия – Великобритания
24 мая, вторник
12:20 Германия – Швейцария
12:20 Швеция – Латвия
16:20 Словакия – Дания
16:20 США – Норвегия
20:20 Канада – Франция
20:20 Финляндия – Чехия
26 мая, четверг
16:20 Четвертьфинал
16:20 Четвертьфинал
20:20 Четвертьфинал
20:20 Четвертьфинал
28 мая, суббота
14:20 Полуфинал
18:20 Полуфинал
29 мая, воскресенье
15:20 Матч за третье место
20:20 Финал