Хоккей. Юниорский чемпионат мира-2022: формула турнира, расписание, фавориты

Юниорский чемпионат мира-2022 по хоккею для игроков в возрасте до 18 лет пройдет с 23 апреля по 1 мая в двух городах Германии – Ландсхуте и Клауфберене.

Планировалось, что в турнире, как обычно в последние годы, примут участие 10 команд. Однако после исключения из состава участников чемпионата мира российской и белорусской сборных Международная федерация хоккея приняла решение не заполнять освободившиеся вакансии другими командами. Таким образом, в чемпионате мира-2022 сыграют восемь сборных, которые на предварительном этапе разбиты на две группы. В квартете А выступят Канада, США, Чехия и Германия, в группе В – Финляндия, Швеция, Швейцария и Латвия. При этом все восемь команд выступят в четвертьфиналах, и со спортивной точки зрения предварительный раунд нужен лишь для формирования сетки плей-офф: лучшая по его итогам команда группы А сыграет с четвертой из группы В, вторая из квартета А – с третьей из параллельной группы и так далее.

Еще одной особенностью нынешнего чемпионата мира, возникшей из-за сокращения количества участников, станет то, что по итогам турнира никто из сильнейшего дивизиона не вылетает, и все восемь команд сохранят прописку в нем и на будущий год. Уже известно, что компанию им в 2023 году составят сборные Словакии и Норвегии, которые совсем недавно стали победителями юниорского чемпионата мира в первом дивизионе.

На данный момент еще не все сборные объявили свои окончательные заявки на турнир, но уже понятно, что очевидным фаворитом юниорского чемпионата мира в этом году вновь будет действующий обладатель титула – команда Канады. Ее главной звездой на турнире в Германии должен стать 16-летний центральный нападающий Коннор Бедард. Этот хоккеист считается одним из основных претендентов на то, чтобы в 2023 году стать первым номером драфта НХЛ. Конкурентом Бедарда на будущем драфте остается россиянин Матвей Мичков, но теперь у него стало гораздо меньше шансов проявить себя на международном уровне.

Коннор Бедард уже играл на юниорском чемпионате мира год назад, и в свои тогдашние 15 лет он набрал 14 очков, забросив 7 шайб и сделав 7 результативных передач. Выступал он в составе сборной Канады и на незавершенном из-за вспышки коронавируса молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, где успел забросить четыре шайбы в двух сыгранных матчах. В Канаде Бедарда называют одной из главных потенциальных звезд нового хоккейного поколения, и будет очень интересно посмотреть, как он проявит себя на турнире в Германии.

Другими фаворитами чемпионата мира-2022 традиционно можно назвать команды США и Финляндии, которые на двоих выиграли 9 из 12 предыдущих подобных турниров (при этом семь титулов за этот период в активе американцев, которые, правда, год назад впервые с 2003-го остались на юниорском чемпионате мира вообще без медалей).

Расписание юниорского чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.