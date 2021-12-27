Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022. Россия – Швеция: удивительный дубль Мичкова не спас от поражения

В ночь на понедельник, 27 декабря, в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире стартовал молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею. В первом матче турнира сборная России уступила хоккеистам Швеции (3:6), которые продолжили свою уникальную серию выступлений на групповой стадии молодежных чемпионатов планеты – у шведов на этой стадии МЧМ случилось лишь одно поражение за последние 15 лет. Нанесла его год назад как раз российская сборная, но развить этот прошлогодний успех на старте нынешнего турнира команде Сергея Зубова не удалось.

Многое в этой встрече решили действия команд в неравных составах. Шведская сборная сумела реализовать первое же свое большинство в матче – на 6-й минуте идеальный по точности бросок по воротам Ярослава Аскарова удался защитнику Оскару Олауссону. А вот российской команде ее первая попытка реализовать численное преимущество принесла прямо противоположный результат. Это случилось уже во втором периоде, когда в меньшинстве швед Симон Эдвинссон убежал один на один с Ярославом Аскаровым, забросив вторую шайбу. На 35-й минуте капитан сборной Швеции Эмиль Андре еще раз реализовал большинство – теперь уже в формате «пять на три», и счет стал 0:3. Эти цифры на табло настолько не соответствовали равной борьбе в матче, что показалось вполне логичным, когда в концовке периода Федор Свечков, удачно сыграв на пятачке перед воротами, сумел отыграть одну шайбу.

Сборная России перед третьим периодом провела замену вратаря (на лед вместо Аскарова вышел Егор Гуськов), очень активно начала заключительную 20-минутку, но ее опять подвели необязательные удаления. Два подряд нарушения правил – и один из лидеров сборной Швеции Александр Хольц вновь реализовал большинство «пять на три». И тут пришло время главной восходящей звезды российского хоккея – Матвея Мичкова. С интервалом в 41 секунду 17-летний талант сборной России забросил две шайбы, причем этот дубль получился совершенно удивительным: первую из двух шайб Мичков после своего индивидуального прохода забросил уже в сдвинутые ворота (по современным правилам это в ряде игровых эпизодов считается допустимым), а вторую – броском с отрицательного угла с рикошетом от шлема шведского вратаря Йеспера Валльстедта. Сборная России бросилась развивать успех, но в концовке матча шведы оказались хладнокровнее, сначала преуспев в контратаке, а на последней минуте игры забросив шайбу в пустые ворота. В итоге – первое поражение сборной России на молодежном чемпионате мира-2022.

- Красивые голы сегодня не получались. Так что в том эпизоде я обыграл защитника, полез на ворота, хотел забить таким образом, - прокомментировал свою первую шайбу Матвей Мичков. - Хорошо, что судьи засчитали этот гол. Эмоционально после этого команда завелась, и совсем немного нам не хватило. Но теперь надо готовиться к следующим играм – все, что было сейчас, уже забыто. Сегодня игра сложилась неудачно, будем настраиваться на следующую. Нужно относиться посерьезнее, ведь теперь нам кровь из носу надо выигрывать.

- Это была хорошая игра, но в нескольких эпизодах нас подвели ошибки, в результате которых мы дважды оставались в меньшинстве «три на пять». Ребята волнуются, для многих из них это первый турнир на таком уровне – сказались эмоции, - сказал после игры Сергей Зубов. - По поводу того, кто займет место в воротах в следующей игре, мне трудно сейчас ответить. Решение о замене Аскарова на Гуськова в перерыве перед третьим периодом было принято, и сейчас можно анализировать – верным оно было или нет. Мы сегодня все обсудим и примем решение относительно завтрашнего матча. Может ли Мичков с таким уровнем игры претендовать на место в олимпийской сборной? Давайте мы сначала проведем этот турнир, а уже потом начнем обсуждать то, что будет дальше.

Свой следующим матч на молодежном чемпионате мира-2022 сборная России проведет завтра против команды Швейцарии, для которой эта игра станет первой на турнире.

*Прямая трансляция матча Россия – Швейцария – 28 декабря в 0:30 на Первом канале. *