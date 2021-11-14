Хоккей. «Кубок Карьяла». Россия – Чехия. Российские хоккеисты хлопнули дверью в Хельсинки 

На хоккейном «Кубке Карьяла» сборная России прибавляла от матча к матчу, в заключительной встрече одержала над командой Чехии свою первую победу (5:2) и заняла в итоговой таблице турнира третье место.

В своей первой игре в Хельсинки против Финляндии российские хоккеисты выглядели совсем невразумительно. В матче со Швецией эпизодами у них что-то стало получаться (даже выводя за скобки чудо-гол Матвея Мичкова, как совершенно самостоятельное событие). А против Чехии совсем молодая команда исполняющего обязанности главного тренера Сергея Зубова показала уже вполне зрелую игру - по крайней мере, на протяжении первых двух периодов.

До встречи с командой Чехии российские хоккеисты ни разу за время «Кубка Карьяла» не вели в счете по ходу матча, но ликвидировать эту статистическую неприятность сегодня удалось уже на 4-й минуте. Самый опытный защитник команды Александр Елесин в большинстве классным щелчком пробил чешского вратаря Штепана Лукеша и открыл счет. Заброшенная в дебюте игры шайба явно придала российской команде куража, и на протяжении двух периодов она просто доминировала на льду, доведя счет до 4:0 (дважды отличился капитан Дмитрий Воронков и один раз Никита Тертышный). Конечно, если вспомнить о подготовке к молодежному чемпионату мира как одной из главных целей сборной России на «Кубке Карьяла», то трудно испытывать воодушевление от того факта, что все авторы голов по возрасту не смогут сыграть в Эдмонтоне. Но, справедливости ради, хороша была в течение первых двух периодов и вся российская команда.

Однако шайба, заброшенная в большинстве чехом Матеем Странски на последней минуте второго периода, полностью изменила характер и сюжет матча. На протяжении оставшегося игрового времени на кураже действовали уже чехи, а явно подуставшая российская молодежь фактически лишь отбивалась. Просто блестяще проявил себя в эти минуты голкипер Дмитрий Шугаев, совершивший в третьем периоде несколько поистине героических спасений. В результате преимущество в счете российской команде удалось удержать, а в концовке Артем Галимов шайбой в пустые ворота окончательно снял все вопросы.

- Приятно завершать турнир победой. Сегодня команда качественно работала и в атаке, и в обороне. За исключением короткого отрезка в третьем периоде, сборная России на протяжении всего матча придерживалась игровой системы – и добилась результата. В принципе мы могли выиграть на «Кубке Карьяла» и два матча, но во встрече со шведами допустили пару лишних ошибок, - прокомментировал итоги заключительного матча и всего турнира Сергей Зубов.

Главный трофей «Кубка Карьяла» достался в итоге сборной Швеции, которая в решающем матче одержала победу над командой Финляндии - 3:1.

Итоги «Кубка Карьяла». 1. Швеция - 9 очков. 2. Финляндия - 6. 3. Россия - 3, 4. Чехия - 0.