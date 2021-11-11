Хоккей. «Кубок Карьяла». Россия – Финляндия. Мичков переписал рекорд Овечкина 

Сборная России в стартовом матче финского этапа хоккейного Евротура уступила команде хозяев – 0:3.

Одно из главных событий первого матча «Кубка Карьяла», прошедшего в столице Финляндии, случилось уже в самом его начале, когда на лед вышел Матвей Мичков. Дебютировав в сборной России в возрасте 16 лет и 11 месяцев, один из самых перспективных юниоров мира перекрыл рекорд Александра Овечкина, который в 2003-м году впервые сыграл за сборную, когда был примерно на год старше. Еще до того, как событие фактически состоялось, Овечкин, знающий толк в рекордах, через соцсети лично поздравил Мичкова с вызовом в сборную и с тем, что тому вскоре удастся побить его достижение. При этом выход в матче с Финляндией 16-летнего юниора вовсе не был рекордом ради рекорда – так, главный тренер сборной России Олег Браташ доверял Мичкову место даже в бригаде большинства. Правда, отметиться в дебютном матче за сборную результативными баллами тому не удалось – как, впрочем, не удалось это и никому из его партнеров по команде.

В своем первом матче «Кубка Карьяла» фактически молодежной сборной России противостояла опытная команда Финляндии, которая весной примерно в таком составе вполне может выступить на домашнем чемпионате мира. И на протяжении большей части игры преимущество финнов в опыте и классе было довольно заметно. К тому же сборная России действовала по-юношески азартно, что зачастую приводило к совершенно ненужным удалениям (соотношение штрафных минут: 37 (Россия) – 6 (Финляндия) говорит само за себя, даже если учесть матч-штраф Ивана Зинченко). В итоге все три свои шайбы финские хоккеисты забросили в большинстве, причем во всех трех результативных атаках поучаствовал нападающий «Витязя» Миро Аалтонен (на его счету гол и две передачи). А итог матчу подвел 37-летний Валттери Филппула, который провел свой первый из тысячи с лишним матчей в НХЛ, когда Матвею Мичкову едва исполнился один год.

Год назад, когда России впервые привезла на «Кубок Карьяла» молодежную сборную под руководством Игоря Ларионова и выиграла турнир – это стало своего рода сенсацией. Но на то они и сенсации, что подобные события очень трудно поставить на поток. В этом году уже в первой игре команда Олега Браташа фактически ничего не смогла противопоставить опытным финнам, нанеся за всю игру по их воротам лишь 13 бросков, из которых опасным был от силы лишь один в исполнении Никиты Чибрикова. Плюс – попадание в перекладину Александра Никишина при игре в большинстве, которое не попало в бросковую статистику. К сожалению, это и все, что удалось создать российским хоккеистам у чужих ворот за 60 игровых минут. Так что результат матча вполне закономерен.

Впереди у сборной России еще два матча «Кубка Карьяла», и состав сборных Швеции и Чехии на этом турнире не выглядит столь внушительно, как финский. Так что у «молодежки» Олега Браташа еще будет шанс показать себя на турнире в столице Финляндии.