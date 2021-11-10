Хоккей. Сборная России на «Кубке Карьяла»: чего ждать, где смотреть 

В ноябре прошлого года Россия впервые отправила на этап хоккейного Евротура в Хельсинки не взрослую команду, а своеобразный чуть усиленный вариант молодежной сборной. И – неожиданно для всех выиграла «Кубок Карьяла». Этот опыт использования турнира в столице Финляндии в качестве этапа подготовки к молодежному чемпионату мира в Федерации хоккея России решили повторить и в 2021-м году.

С Эдмонтоном в уме

Формально «Кубок Карьяла» - турнир национальных сборных, и сборные Финляндии, Чехии и Швеции будут возглавлять на нем именно те специалисты, которые в феврале повезут свои команды на Олимпийские игры в Пекин – соответственно, Юкка Ялонен, Филип Пешан и Юхан Гарпенлёв. Сборной России, как и год назад, на «Кубке Карьяла» будет руководить главный тренер «молодежки»: в 2020-м это был двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, теперь - Олег Браташ. Так что тренерский дебют в российской национальной команде ее нового главного тренера Алексея Жамнова откладывается, по всей видимости, до декабрьского «Кубка Первого канала».

С точки зрения состава сборной России нельзя говорить, что в Хельсинки выступит именно та команда, которая наигрывается к молодежному чемпионату мира-2022 в Эдмонтоне. Некоторые хоккеисты уже переросли возраст «молодежки», и в Канаде точно выступить не смогут – например, Дмитрий Воронков, который выбран капитаном команды на «Кубке Карьяла». Но все же костяк сборной России выбран именно с прицелом на Эдмонтон, причем некоторые из ее лидеров – например, вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Марат Хуснутдинов – были очень заметными фигурами и на прошлогоднем молодежном чемпионате мира, а сейчас должны отправиться туда вновь. Отдельно стоит отметить приглашение в сборную России на «Кубок Карьяла» 16-летнего Матвея Мичкова, который считается одним из самых перспективных юниоров мира. На турнире в столице Финляндии он может установить рекорд российского хоккея по возрасту дебюта в национальной сборной.

Филппула и компания

Для сборных Финляндии, Швеции и Чехии «Кубок Карьяла» - это, скорее, турнир с более дальним прицелом просмотра кандидатов на участие в чемпионате мира-2022, который тоже пройдет в Финляндии. Можно почти не сомневаться, что олимпийские составы финской и шведской сборной будут практически на 100 процентов сформированы из игроков Национальной хоккейной лиги. В Чехии чуть сложнее, так как с начала этого сезона в матчах НХЛ приняли участие всего 26 чешских игроков. Формально ими тоже можно полностью закрыть олимпийскую заявку, но с учетом возможных травм и особенностей игровых амплуа какие-то вакансии для выступающих в Европе хоккеистов в сборной Чехии могут остаться. Так что в теории помечтать об Олимпиаде могут даже участники «Кубка Карьяла».

Персонально среди игроков, попавших в заявку на турнир, можно отметить 37-летнего финна Валттери Филппулу, который был обладателем Кубка Стэнли, провел в НХЛ 16 сезонов и более тысячи матчей, а также является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Ванкувере. В этом году Филппула вернулся в Европу и выступает теперь за швейцарский «Серветт». Еще один хоккеист с большим опытом в НХЛ и бронзовой медалью Олимпиады (правда, не Ванкувера, а Сочи) в заявке хозяев – защитник Сами Ватанен. Да и в целом состав сборной Финляндии на «Кубке Карьяла» смотрится наиболее внушительно, и именно ее стоит считать главным фаворитом первого этапа Евротура.

Расписание матчей «Кубка Карьяла» - 2021, Хельсинки (время начала игр - московское)

11 ноября, четверг

19:30 Россия – Финляндия

21:00 Швеция – Чехия (матч состоится в Швеции)

13 ноября, суббота

15:00 Швеция – Россия

19:00 Финляндия – Чехия

14 ноября, воскресенье

14:30 Чехия – Россия

18:30 Швеция – Финляндия

Прямые трансляции всех матчей с участием сборной России – на телеканале «Матч ТВ»

Прямые трансляции матчей Финляндия – Чехия и Швеция – Финляндия – на канале «Матч. Игра»