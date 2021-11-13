Хоккей. «Кубок Карьяла». Россия – Швеция. Второе поражение России и гол-шедевр Мичкова 

Сборная России потерпела второе подряд поражение на хоккейном «Кубке Карьяла», уступив команде Швеции – 2:4. Но главным в этой встрече оказался не результат.

На этот матч молодых российских хоккеистов вывел уже новый исполняющий обязанности главного тренера Сергей Зубов, так как в паузе между играми с Финляндией и Швецией возглавлявший команду в первой встрече Олег Браташ покинул столицу Финляндии с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Зубов произвел в составе несколько перестановок, а место в воротах сборной России впервые на турнире занял Ярослав Аскаров, которому пришлось активно включиться в игру буквально с самых первых минут.

Впрочем, самое яркое событие матча произошло в дебюте второго периода, когда уже при счете 1:0 в пользу шведов 16-летний Матвей Мичков сотворил маленький шедевр. Подхватив шайбу за воротами соперника, он подцепил ее на крюк клюшки и одним движением забросил в ближний угол ворот Густава Линдвалла. В хоккее такие заброшенные шайбы принято называть «лакросс-гол», и в НХЛ они уже дважды удавались российскому форварду «Каролины» Андрею Свечникову. Однако забросить «лакросс» в 16 лет в своем втором матче за национальную сборную, именно таким образом став самым молодым бомбардиром в ее истории – это, конечно, экстраординарное событие и для самого Мичкова, и, наверное, для всего российского хоккея.

К сожалению, подвиг самого молодого хоккеиста не помог команде Сергея Зубова навязать шведам серьезную борьбу. Если в первом матче «Кубка Карьяла» сборную России подводили недисциплинированность и неоправданные удаления, то в игре со шведами она крайне неудачно сыграла в обороне. Достаточно сказать, что все четыре шайбы в ворота Ярослава Аскарова шведские хоккеисты провели непосредственного с пятачка – защитники сборной России то проигрывали соперникам единоборства, то просто элементарно за ними не успевали. Дважды после пропущенных шайб российской команде довольно быстро удавалось отыграться (второй гол в ворота Швеции провел Артем Галимов), но вторая половина встречи уже полностью прошла под диктовку шведов. И итоговый счет 2:4 – это еще в значительной степени заслуга Аскарова.

После двух поражений сборная России потеряла все шансы повторить свой прошлогодний успех, когда в аналогичном молодежном составе она завоевала «Кубок Карьяла». Видимо, тот опыт оказался для европейских команд сильным раздражителем, и на сей раз и Финляндия, и Швеция сыграли против молодежной сборной России предельно ответственно и разобрались с ней без особых проблем. Зато невероятный гол Мичкова, можно сказать, частично реабилитировал всю команду – в памяти и в истории после этого «Кубка Карьяла» наверняка останется именно он.