Хоккей. Молодежные сборные России и Канады  встретятся за два дня до начала чемпионата мира

Второй год подряд перед самым стартом молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет товарищеский матч против канадцев. В этом году для команды Сергея Зубова он будет особым, так как сборная Канады считается абсолютным фаворитом предстоящего турнира, а у большинства российских хоккеистов не так много опыта противостояний с командами из Северной Америки.

В этом году из-за пандемии вновь не состоялось ставшее уже традиционным осеннее турне за океан молодежной сборной России. Но на сей раз добавляет сложностей и тот факт, что впервые за долгое время в составе российской «молодежки» нет ни одного игрока из юниорских и молодежных лиг Северной Америки – все хоккеисты команды представляют именно российские клубы.

- Да, это редкая ситуация, что в сборной нет игроков, выступающих в Северной Америке. Мы следили за выступлениями Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что хоккеисты, которые проходили с нами сбор, сильнее. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке – сильнейшие, - прокомментировал ситуацию для сайта Федерации хоккея России главный тренер Сергей Зубов.

24 декабря его команде предстоит сыграть с молодежной сборной Канады, собравшей один из сильнейших составов за последние годы. Два игрока этой команды уже имеют золотые медали взрослого ЧМ-2021 в Риге. Это первый номер драфта-2021 защитник Оуэн Пауэр и нападающий Коул Перфетти, который был выбран под общим десятым номером на драфте-2020. Еще два игрока канадской сборной считаются суперталантами своих возрастов: Шейн Райт является главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ, а Коннор Бедард – едва ли не главным конкурентом россиянина Матвея Мичкова на драфте-2023. И, видимо, именно в этом матче они впервые сыграют между собой, что добавляет персональной интриги предстоящему товарищескому матчу.

Прямая трансляция товарищеского матча молодежных сборных России и Канады - 24 декабря в 3:00 по московскому времени на Первом канале.