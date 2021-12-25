Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022: что ждать, где смотреть 

Молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею стартует в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в ночь с 26 на 27 декабря по московскому времени. Команда Федерации хоккея России, которую возглавляет тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым, по традиции входит в число фаворитов турнира, но все же – фаворитов второго плана. Так как главный претендент на золотые медали в этом году очевиден, и это сборная Канады.

При этом недооценивать сборную ФХР явно не стоит, и товарищеский матч с канадцами, который она провела за два дня до начала МЧМ-2022, это подтвердил. Да, российские хоккеисты напрочь провалили первый период (0:4), но в остальной части матча смотрелись вполне достойно, уступив в итоге всего лишь – 4:6. Козырем сборной ФХР на чемпионате мира может стать игра ударного первого звена, в которое входят суперталантливый 17-летний Матвей Мичков (он забросил в игре с канадцами две шайбы), капитан команда Марат Хуснутдинов и Семен Демидов. Многообещающим выглядит и большинство российской команды, в первой бригаде которого задействованы те же хоккеисты, а ставит его ассистент Зубова Олег Знарок. К слову, при огромном тренерском опыте этого специалиста, приводившего российских хоккеистов к золоту Олимпийских игр в Пхенчхане, можно только гадать, чье слово в нынешнем тренерском штабе будет более весомым – его или Сергея Зубова. Еще одним фактором в пользу команды ФХР на МЧМ-2022 может стать голкипер Ярослав Аскаров, для которого нынешний молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире станет уже третьим в карьере. От того, насколько Аскарову удастся справиться с недостатком игровой практики в нынешнем сезоне в составе петербургского СКА, в решающих матчах нынешнего турнира будет зависеть очень многое.

На групповой стадии сборной ФХР предстоит встретиться с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США. Шведы традиционно здорово играют на молодежных чемпионатах мира именно в группе, потерпев первое за 15 лет поражение на этой стадии лишь в прошлом году – именно от российских хоккеистов. Сборная США – действующий чемпион мира, причем турнир год назад проводился на той же самой арене «Роджер Плейс» в Эдмонтоне. Группа – непростая, и, помимо всего прочего, в ней нет явных аутсайдеров, каким в параллельном квинтете выглядит Австрия.

Но при всем уважении к командам нашей группы главным фаворитом МЧМ-2022 все равно остается сборная Канады, которая выступит на турнире в уникальном составе. В нем – два действующих чемпиона мира среди взрослых, завоевавшие золотые медали на ЧМ-2021 в Риге: Оуэн Пауэр и Коул Перфетти. При этом в свои 18 лет Пауэр был признан там лучшим игроком победного четвертьфинала против российской команды, а вратарь Дарси Кемпер после того матча сказал о нем: «Этот парень играет так, словно у него за плечами уже 10 сезонов в НХЛ».

Другой уникальной особенностью сборной Канады может стать то, что в ней в перспективе вполне могут оказаться три первых номера драфта НХЛ. Пауэр уже стал таковым в этом году, нападающий Шейн Райт считается абсолютным фаворитом драфта-2022, а еще через год единственным конкурентом канадского вундеркинда Коннора Бедарда на очередном драфте может стать только россиянин Матвей Мичков. Такого обилия потенциальных суперзвезд в молодежной сборной Канады не было уже давно.

Расписание матчей сборной ФХР на групповом этапе (время начала матчей – московское):

27 декабря. 00:30. ФХР – Швеция

28 декабря. 00:30. ФХР – Швейцария

30 декабря. 00:30. ФХР – Словакия

1 января. 5:30. ФХР – США

Все матчи команды ФХР в прямом эфире покажет Первый канал.

Другие матчи турнира – в прямом эфире на каналах «Матч ТВ», «Матч. Игра» и на сайте sportbox.ru