Хоккей. Чемпионат мира-2022. Золото – у сборной Финляндии

29 мая в решающем матче чемпионата мира-2022 по хоккею сборная Финляндии выиграла у канадцев и добавила к олимпийскому золоту Игр в Пекине второй главный титул нынешнего сезона.

Уступая после двух периодов 0:1, команда Юкки Ялонена в третьей 20-минутке переломила ход матча. Две шайбы Микаэля Гранлунда, заброшенные в большинстве, и гол Йоэля Армии уже заставили арену в Тампере заранее предвкушать победу хозяев. Тем более, что канадцы по ходу третьего периода из-за травмы лишись проводившего прекрасный матч голкипера Криса Дриджера и на лед вынужден был выйти еще не игравший на этом чемпионате Мэтт Томкинс.

Однако в матчах с канадцами заранее праздновать победу опасно, в чем на нынешнем чемпионате мира уже убедилась сборная Швеции, в четвертьфинале против Канады упустившая на последних двух минутах игры преимущество в две шайбы, а затем пропустившая решающий гол в овертайме. Почти такая же трагедия могла приключиться и со сборной Финляндии. Канадцы и на сей раз совершили свой фирменный удивительный «камбэк». Зак Уайтклауд за 2.12 до сирены и Макс Комтуа спустя еще 50 секунд вновь забросили две спасительные для своей команды шайбы и перевели игру в овертайм. В игре «три на три» в дополнительное время свои голевые шансы имели обе команды, но решающим стало весьма спорное удаление капитана сборной Канады Тома Шабо. После долгого розыгрыша большинства финская сборная вывела на золотой бросок Сакари Маннинена, и тот на отметке 6 минут 42 секунды овертайма остановил время чемпионата мира-2022. Сборная Финляндии взяла реванш у канадцев за поражение год назад на чемпионате мира в Риге, когда уступила им в финальном матче тоже лишь в овертайме.

- По эмоциям - это что-то невероятное, и мы пока сами не можем осознать, что с нами произошло! – эмоционально признался после игры в микст-зоне главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен. – Может быть, поймем это уже только летом. Но три месяца и две золотые медали – на Олимпиаде и на чемпионате мира у нас дома – это действительно почти невероятно!

Обладателями бронзовых наград чемпионата мира-2022 стали хоккеисты Чехии, в матче за третье место одержавшие победу над сборной США – 8:4. При этом еще перед началом третьего периода впереди были американцы (3:2), а решающим на заключительном игровом отрезке стал хет-трик звездного нападающего чешской команды Давида Пастрняка. Сборная Чехии завоевала медали чемпионата мира впервые за последние 10 лет.

Лучшими игроками чемпионата мира-2022 названы: вратарь – Юсси Олкинуора (Финляндия), защитник – Микко Лехтонен (Финляндия). Нападающий – Роман Червенка (Чехия).

MVP турнира признан голкипер команды хозяев Юсси Олкинуора.

Результаты матчей чемпионата мира-2022 и видео можно найти здесь.