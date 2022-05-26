Хоккей. Чемпионат мира-2022. Четвертьфиналы. Канада отыгралась с 0:3 и взяла у Швеции реванш за поражение в Пекине

На чемпионате мира-2022 по хоккею, проходящем в Финляндии, 26 мая состоялись четвертьфинальные встречи. Самым напряженным из них получился матч хоккеистов Канады и Швеции, которые на этой же турнирной стадии три месяца назад играли и в олимпийском Пекине. На Олимпиаде сборная Швеции одержала сухую победу (2:0), а на сей раз канадцы в невероятном по сюжету матче взяли реванш. В третьем периоде они смогли отыграть три шайбы, а в овертайме Дрейк Батерсон точным броском вывел сборную Канады в полуфинал.

С Олимпийских игр команды, конечно, сильно изменились (например, у канадцев из нынешнего состава в Пекине играли только Эрик О’Делл и запасной вратарь Мэтт Томкинс), но возглавляют их те же самые главные тренеры, что и на Олимпиаде: Клод Жюльен – Канаду и Юхан Гарпенлев – Швецию. Так что некоторые параллели с олимпийским четвертьфиналом были вполне уместны. Тем более, что поначалу и сценарий матча чем-то напоминал игру трехмесячной давности – после двух периодов Швеция вновь вела с сухим счетом 3:0. Однако затем начались хоккейные чудеса от сборной Канады. В начале третьей 20-минутки Райан Грейвз отыграл одну шайбу, а в заключительные две минуты основного времени главные атакующие звезды канадцев – Пьер-Люк Дюбуа и Мэттью Барзал – смогли еще дважды поразить ворота Линуса Ульмарка и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время игра не затянулась. В первой же смене овертайма одна из главных надежд сборной Швеции Вильям Нюландер заработал совершенно необязательное удаление, а канадские лидеры в большинстве вновь сработали безупречно. Комбинация в одно касание с участием Любуа и Барзала – и Дрейк Батерсон получил возможность без помех нанести бросок в свободный угол ворот. Уже на 43-й секунде овертайма чемпионат мира для сборной Швеции завершился.

«Это просто канадский путь – никогда не сдаваться, и мы знаем это на протяжении многих лет, - сказал после матча в интервью в смешанной зоне автор победной шайбы Дрейк Батерсон. – И сегодня мы тоже не опустили руки и продолжали играть в свою игру. Вратарь соперника действовал великолепно, но мы все-таки смогли найти свои моменты в концовке, а потом забить решающий гол в овертайме».

Другой потенциальный фаворит чемпионата мира – олимпийские чемпионы 2022 года из сборной Финляндии – не без труда справились с командой Словакии (4:2). По ходу матча они уступали 0:2, но две шайбы великана Марко Анттилы позволили хозяевам турнира вернуться в игру. Решающую шайбу на 45-й минуте забросил Сакари Маннинен, и словаки, несмотря на отчаянный штурм в концовке, отыграть ее уже не сумели. А за секунду до сирены пропустили еще один гол в пустые ворота. Эта шайба Саку Мянялайнена вызвала совершенно сумасшедшие эмоции на переполненной арене в Тампере, и выход хозяев в четверку сильнейших позволяет надеяться, что финальный уик-энд чемпионата мира пройдет в по-настоящему хоккейной атмосфере.

Еще двумя полуфиналистами турнира стали сборные Чехии и США. Чехи преподали сборной Германии хоккейный урок на тему эффективного использования своих шансов. Три большинства сборной Чехии принесли им три заброшенные шайбы, причем по разу отличились все три нападающих звездного первого звена команды Кари Ялонена – Давид Пастрняк, Роман Червенка и Давид Крейчи. Сборная Германии продолжала сражаться и даже заменила вратаря на шестого полевого игрока больше чем за 9 минут до финальной сирены, но на исход матча это никак не повлияло - 4:1 победа Чехии.

А американцы смогли справиться с командой-сенсацией предварительного этапа - сборной Швейцарии (3:0). Швейцарцы слишком медленно вкатились в игру, пропустив две шайбы в первой 20-минутке. И хотя в оставшихся двух периодах постоянно атаковали, перебросали соперника – 29:10, но забросить хотя бы одну шайбу так и не сумели. Героем матча стал голкипер сборной США Джереми Свейман, отразивший все 33 броска по своим воротам.

28 мая в полуфиналах чемпионата мира-2022 встретятся: Финляндия – США, Канада – Чехия.

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