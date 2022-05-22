Хоккей. Чемпионат мира-2022. День десятый. Германия – в плей-офф, Канада – пока нет

Во всех четырех матчах, которые состоялись 22 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею, проходящем в Хельсинки и Тампере, победы одержали команды, считавшиеся фаворитами. При этом относительно легкой можно назвать лишь победу сборной Швеции над норвежцами (7:1), а в остальных матчах борьба была напряженной.

В составе шведской команды именно в игре с норвежцами дебютировал на нынешнем турнире прилетевший в Финляндию после вылета «Торонто» из Кубка Стэнли нападающий Микаэль Нюландер, который в первом же своем матче на чемпионате мира провел на льду больше 20 минут и набрал три очка (гол и две результативные передачи). Также три балла (2+1) - еще у одного «джокера» шведов Якоба Петерсона из «Далласа». Шведская сборная, о которой на старте турнира говорили как о команде, в которую один за другим отказывались приезжать хоккеисты НХЛ, с приближением плей-офф, наоборот, стала одной из наиболее укрепившей состав по ходу чемпионата мира.

В другом матче группы В команда Латвии одержала очень трудную победу над британцами – 4:3, уступая по ходу встречи – 1:3. «Наверное, такие матчи очень интересно смотреть, но нам не очень нравится в них участвовать, так как они отнимают слишком много нервной и физической энергии, - сказал после игры капитан сборной Латвии Родриго Аболс. – А у нас такими получаются почти все матчи на этом чемпионате мира, и мы проводим их в состоянии постоянного стресса, так как каждая ошибка может стоить потерянных очков».

После победы над командой Великобритании сборная Латвии сохранила теоретические шансы попасть в плей-офф, но для этого подопечным Харийса Витолиньша уже мало собственной победы над Швецией в заключительном туре – необходимо еще, чтобы благоприятными для них оказались и результаты других игр в группе.

В группе А шестую победу подряд одержала на турнире сборная Швейцарии, обыгравшая французов – 5:2. То, что не удалось предыдущим соперникам швейцарцев, едва не сделал за один период единственный энхаэловец в составе сборной Франции – Александр Тексье из «Коламбуса». В первой 20-минутке он сначала открыл счет, затем сделал идеальный голевой пас на Валентина Клеро, а вскоре еще и получил право исполнить буллит. Реализуй Тексье штрафной бросок – и далеко не факт, что со счета 0:3 сборной Швейцарии удалось бы вернуться в игру. Однако голкипер Рето Берра в этом эпизоде выручил свою команду, а затем воспрявшие духом швейцарцы материализовали в голы свое преимущество в классе – 5:2. Все-таки Тексье в составе сборной Франции только один, тогда как в команде Швейцарии мастеров высокого уровня гораздо больше. Один из них – первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир - набрал в этой встрече 3 очка (2+1) и теперь с 8 баллами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

23 мая на чемпионате мира-2022 состоятся четыре матча, и в двух из них определятся команды, которые вынуждены будут покинуть сильнейший дивизион. Сборной Великобритании в группе В только победа над австрийцами в основное время поможет сохранить прописку в группе сильнейших. А вот во встрече аутсайдеров группы А – Казахстана и Италии – все проще. Там счастливый билет вытащит победитель этого матча – независимо от того, выиграет он в основное время, в овертайме или в серии штрафных бросков.

Еще одним важным матчем очередного игрового дня станет встреча сборных Канады и Дании, в которой действующие чемпионы мира смогут, наконец, официально оформить себе путевку в плей-офф. Пока участниками четвертьфиналов от группы А уже стали швейцарцы и сборная Германии, выигравшая в десятый день чемпионата мира у команды Казахстана – 5:4.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.