Хоккей. Чемпионат мира-2022. День третий. Крупные победы фаворитов в Хельсинки и триллеры в Тампере

15 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии завершились матчи второго тура в обеих предварительных группах. Пока без потерь в восьмерке, проводящей свои матчи в Хельсинки, идут хоккеисты Канады и Швейцарии. В группе В, игры которой проходят в Тампере, по 6 очков в двух матчах набрали сборные Финляндии и Швеции.

Лидеры группы А одержали 15 мая крупные победы с теннисным счетом. Канадцы, слегка расслабленно начав и даже пропустив первыми, в дальнейшем добавили и не оставили никаких шансов сборной Италии – 6:1. Один из лидеров сборной Канады – нападающий Мэттью Барзал, пропустивший первый матч своей команды на чемпионате мира, на сей раз вышел на лед и отметился первым результативным действием на турнире, набрав ассистентский балл.

Сборная Швейцарии неожиданно легко справилась с командой Дании – 6:0, и четыре очка (1+3) в этой встрече набрал 25-летний форвард швейцарцев Денис Мальгин, признавшийся после матча в беседе с Olympics, что такое достижение удалось ему впервые за всю карьеру в национальной сборной. Сборная Швейцарии на протяжении большей части матча была явно активнее соперников, перебросала датчан – 29:19, и к тому же очень хорошо действовала в большинстве, трижды реализовав лишнего игрока. Надо признать, что в первых матчах чемпионата мира подопечные Патрика Фишера выглядят очень убедительно, и именно их, наряду с канадцами, можно считать фаворитами группы А.

В третьем матче этой восьмерки сборная Франции одержала победу над командой Казахстана (2:1), сделав тем самым весомую заявку на сохранение места в сильнейшем дивизионе.

Центральным матчем игрового дня 15 мая в группе В стала встреча хоккеистов Чехии и Швеции. Шведы, несмотря на сохраняющиеся проблемы с заявкой (они проводили этот матч в 17 полевых игроков, а информации о каком-либо пополнении из НХЛ все еще нет), одержали очень убедительную по игре победу – 5:3. Ключевым моментом матча стал отрезок в начале второго периода, когда шведской команде удалось за шесть минут забросить три шайбы и создать себе комфортное преимущество в счете – 4:1. Две шайбы провел в ворота чехов нападающий сборной Швеции Расмус Асплунд.

- Я просто стараюсь быть трудолюбивым парнем на площадке и хорошо делать свою работу, - сказал после игры Асплунд в интервью официальному сайту Международной федерации хоккея. – Да, мне сегодня удалось забить дважды, но это не имеет никакого значения. Важно только то, что мы хотим набирать по три очка в каждой игре.

В другом матче этой группы сборная США неожиданно потеряла очко в матче с Австрией, добившись победы лишь в овертайме. При этом американцы долгое время уступали в счете, и свести матч к ничейному результату в основное время им помог гол Адама Годетта в середине третьего периода. А в овертайме Люк Хьюз все-таки материализовал преимущество своей команды в классе в итоговую победу – 3:2.

Настоящим триллером оказался 15 мая матч между сборными Норвегии и Великобритании. Норвежцы уверенно вели – 3:0, но в концовке основного времени пропустили три шайбы за три с половиной минуты, позволив британцам сравнять счет. В итоге дело дошло до серии штрафных бросков, в которой точнее оказалась сборная Норвегии, которая вряд ли осталась очень довольна такой победой с внезапной потерей важного турнирного очка.

16 мая на чемпионате мира-2022 пройдут четыре матча. Главными среди них можно назвать встречи Словакия – Канада в Хельсинки и Финляндия – США в Тампере.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.