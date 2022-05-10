Хоккей. Чемпионат мира-2022. Сборная Канады: главные звезды – Барзал и Шабо

На чемпионате мира-2022 по хоккею, который пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая, сборная Канады по традиции считается одним из главных фаворитов. Однако состав канадцев, который объявил главный тренер команды Клод Жюльен, можно назвать в значительной степени экспериментальным и молодежным, так как даже его потенциальные лидеры еще не перешагнули 25-летний рубеж.

В атаке главной звездой этой сборной Канады можно считать 24-летнего Мэттью Барзала, самого яркого игрока линии атаки «Нью-Йорк Айлендерс». Нынешний сезон оказался провальным для его команды, не попавшей в плей-офф, однако Барзал в 73 проведенных матчах набрал 59 очков (15+44) – правда, при сильно отрицательном показателе полезности «-15». Но эти статистические данные, видимо, вообще никак не смущали Клода Жюльена при формировании состава, так как цифры нынешнего сезона в графе «плюс/минус» не слишком впечатляют и у многих других игроков сборной Канады. Например, у форварда «Анахайма», чемпиона мира-2021 Максима Комтуа в 52 играх сезона – всего 16 (6+10) очков, а показатель полезности «-16». У Джоша Андерсона из «Монреаля» – 32 (19+13) очка в 69 играх и вообще «-24» в графе «плюс/минус».

Если исходить из впечатлений нынешнего сезона, то в атаке сборной Канады очень интересным может получиться дебют на взрослом чемпионате мира двух игроков «золотой» молодежной сборной-2020 – Доусона Мерсера из «Нью Джерси» и Дилана Козенса из «Баффало». На каком-то отрезке сезона Мерсера с его нешаблонной техникой, проводившего первый сезон в НХЛ, и вовсе включали в список кандидатов на приз «лучшему новичку лиги». Однако конкуренция в борьбе за «Колдер Трофи» в этом году очень высока, и 42 очка Мерсера (17+25) для участия в ней явно недостаточно. Особенно – при показателе полезности «-24», который можно считать почти рядовым для игроков нынешней сборной Канады, но не для борьбы за «Колдер Трофи» в НХЛ.

25-летний вице-капитан «Оттавы» Тома Шабо выглядит в команде Клода Жюльена потенциальным лидером линии обороны Фото © 2021 Getty Images

25-летний вице-капитан «Оттавы» Тома Шабо выглядит в команде Клода Жюльена потенциальным лидером линии обороны. Он уже имеет в своей коллекции серебро чемпионата мира-2019, набрав на том турнире 7 результативных баллов. Шабо привык играть очень много, и в некоторых матчах нынешнего сезона его время на льду составляло около 30 минут. 38 очков (7 шайб и 31 передача), которые он набрал в этом году, вовсе не являются его максимумом, так как защитник из-за травмы пропустил почти полтора месяца в конце регулярного чемпионата. Если Шабо удалось полностью восстановиться к турниру в Финляндии, то проблема защитника для первой бригады большинства у сборной Канады точно решена.

Из других игроков обороны канадцев можно выделить Трэвиса Санхейма, который в провалившейся в очередной раз «Филадельфии» смог провести неплохой сезон с положительным показателем «плюс/минус» – «+9» (для сравнения у одного из лидеров обороны «Флайерз» Ивана Проворова – «-21»).

Больше всего сомнений вызывает на ЧМ-2022 состав вратарской бригады канадцев. Логан Томпсон и Крис Дриджер уж точно не являются звездами НХЛ, и в этом сезоне имели твердый статус «второго» номера» в своих командах – соответственно, в «Вегасе» и «Сиэтле». На двоих они провели в этом году всего 46 игр, а, к примеру, процент отраженных бросков у Дриджера составил в них очень скромные 89,9%. Пока не очень ясно, на кого Клод Жюльен и его тренерский штаб планируют сделать основную ставку. Третий вратарь канадцев – Мэтт Томкинс – и вовсе провел сезон не в НХЛ, а в шведской «Фрелунде».

Любопытно, что именно Томкинс стал одним из двух игроков этой сборной, которые выступят за команду на обоих главных турнирах нынешнего сезона – Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира в Финляндии. Второй – нападающий Эрик О’Делл, за 15 лет профессиональной карьеры сыгравший всего 41 матч в НХЛ, зато выступивший на двух Олимпиадах и имеющий в послужном списке бронзовую медаль Пхенчхана-2018.

В целом состав сборной Канады на чемпионате мира-2022 выглядит довольно необычно. Игроков с по-настоящему звездным статусом в нем практически нет, зато наблюдать за игрой этой команды наверняка будет очень интересно. А там – кто знает? – возможно, спустя годы, о том же Мерсере будут говорить гораздо больше, чем сейчас. И вспоминать, что его международный путь во взрослом хоккее начался именно с Финляндии-2022 – как это сейчас происходит с историей совсем юного тогда Сидни Кросби на чемпионате мира-2006 в Латвии.