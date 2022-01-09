Хоккей с шайбой. Календарь главных соревнований 2022 года

2022-й год в хоккее с шайбой будет чрезвычайно насыщен международными соревнованиями, главными из которых станут мужской и женский турниры Олимпийских игр в Пекине. Olympics представляет вам полный календарь главных хоккейных событий 2022 года.
Февраль
3 - 20 февраля. Зимние Олимпийские игры – 2022. Пекин (Китай).
Женский хоккейный турнир. Состав групп:
А: США, Канада, Финляндия, ОКР, Швейцария
В: Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай
Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):
4 февраля. 7:10. ОКР – Швейцария
5 февраля. 16:10. ОКР – США
7 февраля. 7:10. ОКР – Канада
8 февраля. 16:10. ОКР – Финляндия
Финальный матч – 17 февраля. 7:10
Мужской хоккейный турнир. Состав групп:
А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):
9 февраля. 11:40. ОКР – Швейцария
11 февраля. 7:10. ОКР – Дания
12 февраля. 16:10. ОКР – Чехия
Финальный матч – 20 февраля. 7:10
5 февраля. НХЛ. Матч всех звезд. Лас-Вегас (США)
Март
1 марта. Лига чемпионов ИИХФ. Финал
1 марта. КХЛ. Окончание регулярного чемпионата
3 марта. КХЛ. Начало плей-офф Кубка Гагарина
Апрель
18-30 апреля. КХЛ. Финал Кубка Гагарина
21 апреля – 1 мая. Юниорский чемпионат мира (U18). Ландсхуг-Кауфберен (Германия). Состав групп:
А: Канада, Финляндия, США, Швейцария, Латвия
В: Россия, Швеция, Беларусь, Чехия, Германия
Расписание игр команды России на предварительном этапе (время – московское):
21 апреля. 16:00. Россия – Беларусь
22 апреля. 20:00. Россия – Чехия
24 апреля. 20:00. Россия – Швеция
26 апреля. 20:00. Россия – Германия
Финальный матч – 1 мая. 19:30
25 апреля – 1 мая. Чемпионат мира. Дивизион I, группа В. Катовице (Польша). Участники: Литва, Польша, Япония, Эстония, Украина, Сербия
28 апреля – 1 мая. Еврохоккейтур. «Хоккейные игры Карлсон». Швеция. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия
30 апреля. НХЛ. Окончание регулярного чемпионата
Май
2 мая. НХЛ. Начало плей-офф Кубка Стэнли
2 - 8 мая. Чемпионат мира. Дивизион I, группа А. Любляна (Словения). Участники: Франция, Австрия, Корея, Словения, Венгрия, Румыния
5 – 8 мая. Еврохоккейтур. «Хоккейные игры Бейер». Чехия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия
13 – 29 мая. Чемпионат мира. Хельсинки, Тампере (Финляндия). Состав групп:
А (Хельсинки): Канада, ОКР, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия
В (Тампере): Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь, Великобритания
Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):
13 мая. 16:20. ОКР – Словакия
15 мая. 16:20. ОКР – Казахстан
16 мая. 20:20. ОКР – Германия
18 мая. 16:20. ОКР – Италия
21 мая. 12:20. ОКР – Дания
22 мая. 20:20. ОКР – Швейцария
24 мая. 20:20. ОКР – Канада
Финальный матч – 29 мая. 20:20
Июнь
29 июня (не позднее). НХЛ. Окончание финальной серии Кубка Стэнли
Июль
6 - 7 июля. НХЛ. Драфт новичков
Август
26 августа – 4 сентября. Чемпионат мира. Женщины. Хернинг, Фредриксхавн (Дания). Состав групп:
А: США, Канада, Финляндия, ОКР, Швейцария
В: Япония, Чехия, Германия, Венгрия, Дания
КХЛ. Начало регулярного чемпионата сезона-2022/23
Октябрь
НХЛ. Начало регулярного чемпионата сезона-2022/23
Ноябрь
Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла». Финляндия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия
Декабрь
Еврохоккейтур. «Кубок Первого канала». Россия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия
26 декабря – 5 января. Молодежный чемпионат мира (U20). Новосибирск-Омск (Россия)
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