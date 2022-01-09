Хоккей с шайбой. Календарь главных соревнований 2022 года

2022-й год в хоккее с шайбой будет чрезвычайно насыщен международными соревнованиями, главными из которых станут мужской и женский турниры Олимпийских игр в Пекине. Olympics представляет вам полный календарь главных хоккейных событий 2022 года.

Февраль

3 - 20 февраля. Зимние Олимпийские игры – 2022. Пекин (Китай).

Женский хоккейный турнир. Состав групп:

А: США, Канада, Финляндия, ОКР, Швейцария

В: Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай

Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):

4 февраля. 7:10. ОКР – Швейцария

5 февраля. 16:10. ОКР – США

7 февраля. 7:10. ОКР – Канада

8 февраля. 16:10. ОКР – Финляндия

Финальный матч – 17 февраля. 7:10

Мужской хоккейный турнир. Состав групп:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):

9 февраля. 11:40. ОКР – Швейцария

11 февраля. 7:10. ОКР – Дания

12 февраля. 16:10. ОКР – Чехия

Финальный матч – 20 февраля. 7:10

5 февраля. НХЛ. Матч всех звезд. Лас-Вегас (США)

Март

1 марта. Лига чемпионов ИИХФ. Финал

1 марта. КХЛ. Окончание регулярного чемпионата

3 марта. КХЛ. Начало плей-офф Кубка Гагарина

Апрель

18-30 апреля. КХЛ. Финал Кубка Гагарина

21 апреля – 1 мая. Юниорский чемпионат мира (U18). Ландсхуг-Кауфберен (Германия). Состав групп:

А: Канада, Финляндия, США, Швейцария, Латвия

В: Россия, Швеция, Беларусь, Чехия, Германия

Расписание игр команды России на предварительном этапе (время – московское):

21 апреля. 16:00. Россия – Беларусь

22 апреля. 20:00. Россия – Чехия

24 апреля. 20:00. Россия – Швеция

26 апреля. 20:00. Россия – Германия

Финальный матч – 1 мая. 19:30

25 апреля – 1 мая. Чемпионат мира. Дивизион I, группа В. Катовице (Польша). Участники: Литва, Польша, Япония, Эстония, Украина, Сербия

28 апреля – 1 мая. Еврохоккейтур. «Хоккейные игры Карлсон». Швеция. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия

30 апреля. НХЛ. Окончание регулярного чемпионата

Май

2 мая. НХЛ. Начало плей-офф Кубка Стэнли

2 - 8 мая. Чемпионат мира. Дивизион I, группа А. Любляна (Словения). Участники: Франция, Австрия, Корея, Словения, Венгрия, Румыния

5 – 8 мая. Еврохоккейтур. «Хоккейные игры Бейер». Чехия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия

13 – 29 мая. Чемпионат мира. Хельсинки, Тампере (Финляндия). Состав групп:

А (Хельсинки): Канада, ОКР, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия

В (Тампере): Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь, Великобритания

Расписание игр команды ОКР на предварительном этапе (время – московское):

13 мая. 16:20. ОКР – Словакия

15 мая. 16:20. ОКР – Казахстан

16 мая. 20:20. ОКР – Германия

18 мая. 16:20. ОКР – Италия

21 мая. 12:20. ОКР – Дания

22 мая. 20:20. ОКР – Швейцария

24 мая. 20:20. ОКР – Канада

Финальный матч – 29 мая. 20:20

Июнь

29 июня (не позднее). НХЛ. Окончание финальной серии Кубка Стэнли

Июль

6 - 7 июля. НХЛ. Драфт новичков

Август

26 августа – 4 сентября. Чемпионат мира. Женщины. Хернинг, Фредриксхавн (Дания). Состав групп:

А: США, Канада, Финляндия, ОКР, Швейцария

В: Япония, Чехия, Германия, Венгрия, Дания

КХЛ. Начало регулярного чемпионата сезона-2022/23

Октябрь

НХЛ. Начало регулярного чемпионата сезона-2022/23

Ноябрь

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла». Финляндия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия

Декабрь

Еврохоккейтур. «Кубок Первого канала». Россия. Участники: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия

26 декабря – 5 января. Молодежный чемпионат мира (U20). Новосибирск-Омск (Россия)

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