Хоккей. «Кубок Первого канала»-2021. Россия - Швеция: возвращение Гусева и гол Войнова

«Кубок Первого канала» по хоккею стартовал вчера матчем Россия-Канада, но вот российский этап Евротура начался именно со встречи команды Алексея Жамнова против сборной Швеции, так как игра с канадцами формально в зачет этого турнира не шла. Так что именно победа над Швецией со счетом 1:0 стала первой для Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной России в рамках Евротура.

Как и обещал накануне сам Жамнов, после недомогания в состав команды вернулся еще один олимпийский чемпион 2018 года – Никита Гусев. Он стал шестым обладателем золотой медали предыдущей Олимпиады, сыгравшим на нынешнем «Кубке Первого канала». Правда, другой высказанный накануне тезис главного тренера сборной России – о желании попробовать в деле давнюю связку Гусева и Вадима Шипачева – видимо, будет реализован на практике позднее. В матче со шведами тренерский штаб не стал вносить изменений в первое звено сборной России, хорошо проявившее себя в матче с Канадой, и оно вышло на игру в прежнем составе – Марченко – Шипачев – Чибисов. И уже в стартовой смене эта тройка заработала для команды большинство, все-таки предоставив Гусеву и Шипачеву возможность сыграть вместе уже в самом дебюте встречи – в специальной бригаде реализации численного преимущества. Однако до гола дело так и не дошло – голкипер сборной Швеции Магнус Хелльберг несколько раз выручил свою команду. Да и в целом он смотрелся в этот вечер куда увереннее, чем канадец Джастин Погге в стартовом матче турнира.

Вскоре выяснилось, что это большинство в начале матча на довольно продолжительное время стало одним из немногих реальных шансов сборной России повести в счете. Встреча проходила в вязкой борьбе, изобиловала единоборствами, но до реальных угроз воротам Хелльберга и вратаря российской команды Ивана Федотова дело доходило не так часто.

По ходу второго периода на несколько смен тренеры сборной России все-таки решили попробовать Гусева и Шипачева в одном звене, но это вновь оказалось лишь эпизодом – довольно скоро сочетания атакующих троек вновь вернулись к прежнему виду. Игра в атаке у сборной России по-прежнему не слишком ладилась, и судьбу матча решила единственная шайба. В середине третьего периода ее забросил подключившийся к атаке защитник Вячеслав Войнов, ассистентом которого стал именно Никита Гусев, выдавший замечательный пас на дальнюю штангу. «Это была отличная игра, и мы имели шансы на то, чтобы завершить ее в свою пользу, но сборной России удалась очень хорошая атака. Я даже не видел момента последней передачи, и не смог ничего поделать, чтобы выручить команду в этом эпизоде», - сказал после матча голкипер Магнус Хелльберг.

- Как и вчера, сегодня у нас был тяжелый матч. Швеция по стилю отличается от Канады, у нее хороший контроль шайбы. Мы старались играть плотно, активно, но именно в плане действий в защите сегодняшний матч был даже лучше, чем игра с канадцами, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Алексей Жамнов. - В таких играх надо уметь играть и без шайбы, иметь терпение. После второго периода стало ясно, что игра идет до первого гола, так все и получилось. Что касается вратаря Ивана Федотова, то раз он сыграл на ноль – значит, полностью выполнил свою задачу. Но кто будет играть в воротах в двух оставшихся матчах турнира мы решим позже.

Следующий матч на «Кубке Первого канала» сборная России проведет в субботу, 18 декабря, против команды Чехии.

Прямая трансляция матча Россия - Чехия - 18 декабря в 15.25 на Первом канале

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