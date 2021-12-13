Хоккей. Сборная России на «Кубке Первого канала»: что ждать, где смотреть 

Российский этап хоккейного Евротура - «Кубок Первого канала» - пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Помимо традиционных участников – сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии – в турнире примет участие и команда Канады, которая составлена из выступающих в Европе игроков.

Для российской сборной домашний этап Евротура будет совершенно особым по той причине, что именно на нем предстоит дебютировать новому тренерскому штабу национальной команды во главе с Алексеем Жамновым. Этой бригаде специалистов, в которую входят также Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Евгений Набоков и – в статусе менеджера - Илья Ковальчук предстоит руководить командой на Олимпийских играх в Пекине. И именно «Кубок Первого канала» станет единственным турниром, на котором нынешний тренерский штаб поработает со сборной до Олимпиады.

Естественно - при условии, что все будет нормально с участием в Олимпийских играх хоккеистов из НХЛ – применительно к Пекину речь можно вести в большей степени именно о взаимодействии и координации внутри самой тренерской бригады. Ведь реальных шансов поехать на Олимпиаду в этом случае у игроков сборной России из ее состава на «Кубке Первого канала» почти нет. В этом контексте могут рассматриваться разве что кандидатуры центрфорварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова, да и то с некоторой натяжкой. Зато если посмотреть чуть дальше – на чемпионат мира-2022 в Финляндии – то именно хоккеисты этого образца российской сборной вполне могут составить костяк команды на предстоящий в мае турнир. И тем интереснее посмотреть, как покажут они себя в Москве.

К сожалению, в последний момент из-за травм сборная России лишилась на «Кубке Первого канала» капитана команды на ЧМ-2021 Антона Слепышева, а также Дмитрия Воронкова, Андрея Кузьменко и Станислава Галиева, но и при этих потерях ее состав продолжает выглядеть очень внушительно.

Своеобразия и колорита нынешнему «Кубку Первого канала» придаст участие в нем «европейского варианта» сборной Канады. Для того, чтобы безболезненно вписать эту команду в формат Евротура, пришлось даже внести изменения в традиционный регламент. Так, сборные Швеции и Финляндии в рамках этого этапа между собой вообще не сыграют, а в зачет Евротура для каждой из них пойдет именно результат московского матча с канадцами. Сборная же Чехии проведет турнир в традиционном формате, сыграв со всеми своими обычными соперниками без встречи с хоккеистами из Страны кленового листа.

Естественно, что сформированная из хоккеистов европейских чемпионатов сборная Канады будет в Москве очень квалифицированной, но не слишком звездной. Зато в составах других команд на «Кубке Первого канала» выступят очень именитые игроки. Например, Давид Крейчи из сборной Чехии, за плечами которого 15 сезонов в «Бостон Брюинз». Или Маркус Гранлунд из команды Финляндии, который перед переездом в «Салават Юлаев» провел в НХЛ семь сезонов и более 300 матчей.

Расписание матчей «Кубка Первого канала» - 2021, Москва

15 декабря, среда

18:30 Россия - Канада

16 декабря, четверг

18:30 Швеция - Россия

20:00 Чехия – Финляндия (матч состоится в Чехии)

17 декабря, пятница

15:00 Канада - Швеция

18 декабря, суббота

11:00 Финляндия - Канада

15:30 Россия - Чехия

19 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

18:30 Россия – Финляндия

Прямые трансляции всех матчей с участием сборной России - на Первом канале

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