Хоккей. «Кубок Первого канала»-2021. Россия - Канада: трудный дебют Жамнова

В матче открытия хоккейного «Кубка Первого канала» в Москве команда России одержала победу над сборной Канады со счетом 4:3. Дебют тренерского штаба Алексея Жамнова, которому предстоит руководить командой на Олимпийских играх в Пекине, получился боевым и очень непростым, хотя по-другому в матчах с канадцами и не бывает.

Пусть на «Кубке Первого канала» канадская сборная и представлена лишь игроками, выступающими в Европе, но недооценивать ее точно не стоит. Особенно, если учесть, что возглавляет ее на турнире в Москве опытнейший тренер Клод Жюльен, приводивший «Бостон» к победе в Кубке Стэнли. В составе канадцев тоже есть человек, выигрывавший этот трофей - 36-летний Эрик Фер в 2016-м вместе с Евгением Малкиным был обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

В составе нынешней сборной России титулованных игроков тоже хватает – достаточно сказать, что в игре с канадцами приняли участие сразу пять олимпийских чемпионов 2018 года: Михаил Григоренко, Вячеслав Войнов, Егор Яковлев, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. Немало хоккеистов из этой команды Алексея Жамнова имеют опыт и в НХЛ, а нападающий Кирилл Семенов даже провел три матча за «Торонто» уже в текущем сезоне.

Поначалу игра шла с преимуществом сборной России, которая уже в дебюте встречи повела в счете после броска Егора Коршкова. И хотя канадцам после перерыва удалось отыграться, но равенство в счете продержалось всего 25 секунд – почти сразу Александр Елесин вновь вывел сборную России вперед. В концовке второго периода отличился Никита Нестеров, а уже на 20-й секунде заключительной трети матча Вадим Шипачев использовал очередную ошибку не слишком уверенно проведшего матч вратаря сборной Канады Джастина Погге – 4:1.

Однако довести игру до уверенной и спокойной победы сборной России не удалось. В середине третьего периода канадец Даниэль Одетт реализовал быструю контратаку, а за минуту и 22 секунды до финальной сирены уже после замены вратаря на шестого полевого игрока Эрик О’Делл сократил отставание до минимума – 4:3. Последние секунды игры получились по-настоящему огненными, но вратарю сборной России Ивану Федотову при поддержке партнеров удалось отстоять первую победу команды на «Кубке Первого канала» и сделать удачным дебют Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной.

- В предыдущий раз я был на пресс-конференции в качестве представителя сборной России на Олимпиаде-1998 в Нагано после полуфинала с Финляндией, еще как игрок - признался после своего первого матча во главе национальной команды Алексей Жамнов. – В целом, я доволен сегодняшним матчем и тем, как игроки выполнили установку. Были некоторые провалы во втором и в третьем периодах. В частности, мы хотели, чтобы у нас была плотность линий и не имелось разрыва между защитниками и нападающими. Во втором периоде был эпизод, когда это нарушилось, и в результате мы «отдали» канадцам красную линию. Но во время коммерческого тайм-аута удалось внести коррективы и поправить это. Что же касается третьего периода, то не сказал бы, что канадцы выглядели в концовке свежее нас, просто мы допустили несколько тактических ошибок. По составу могу сказать, что нам предстоит провести на этом турнире четыре матча за пять дней, и возможность поиграть будет у всех. Если говорить персонально о Никите Гусеве, то он уже здоров и завтра сыграет. Хочется по ходу турнира посмотреть его в связке с Шипачевым, так как между ними существует, как принято говорить в хоккее, хорошая «химия».

Завтра, 16 декабря, в очередном матче «Кубка Первого канала» сборная России сыграет с командой Швеции.

Прямая трансляция матча Россия - Швеция - 16 декабря в 18.25 на Первом канале

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