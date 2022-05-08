Хоккей. История чемпионатов мира. География - от Канады до Австралии, количество команд – от 3 до 16

В 1920 году хоккей впервые был включен в программу Олимпийских игр (это был единственный случай, когда турнир по этому виду спорта прошел в рамках летней Олимпиады). И именно тот турнир в Антверпене многие хоккейные статистики признают и первым чемпионатом мира, так как впоследствии, вплоть до 1968 года, олимпийские турниры имели еще и этот дополнительный статус.

Если вести отсчет именно с этой даты, то в финальных турнирах чемпионатов мира за всю их истории приняли участие команды 31 страны, включая довольно экзотические по меркам этого вида спорта сборные Австралии и Югославии. Австралийцы, единственный раз появившись на мировой арене, сыграли 6 матчей на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли. И даже потерпев шесть крупных поражений, все же вписали название своей страны в хоккейную летопись планеты.

Чаще всего в чемпионатах мира – по 79 раз – участвовали команды Швеции и Чехии (ставшей правопреемницей сборной Чехословакии). В пятерку по этому показателю входят также Канада (74 турнира), США (71) и Финляндия (67).

Золотые медали за всю историю чемпионатов мира завоевывали хоккеисты 8 стран: Канады и России/СССР – по 27 раз, Чехии/Чехословакии – 12, Швеции – 11, Финляндии – 3, США – 2, Великобритании и Словакии – по 1. Призерами этих турниров становились сборные еще трех стран – Швейцарии, Германии/ФРГ и Австрии.

Представительство команд и формула соревнований в сильнейшем дивизионе многократно менялись. Самым необычным стал чемпионат мира-1953 в Швейцарии, в котором приняли участие лишь 4 сборные, а в итоговой таблице и вовсе значатся лишь три (команда Чехословакии была отозвана с турнира из-за кончины президента страны Клемента Готвальда, а результаты четырех сыгранных ею матчей аннулированы). Таким образом, призерами стали все три команды, доигравшие чемпионат до конца – Швеция, ФРГ и Швейцария.

С 1998 года в турнирах принимают участие 16 сборных. Но формат чемпионатов и с тех пор дважды менялся. В 1998-1999 годах на предварительном этапе 16 команд были разбиты на 4 группы, по два победителя от которых принимали участие в основном раунде (еще две группы по 4 команды), а затем четверка лучших разыгрывала медали в плей-офф. В период с 2000 по 2011 год формула была видоизменена – основной раунд расширен до 12 команд (туда попадали уже по три победителя из каждой четверки предварительного этапа), а в плей-офф добавлена стадия четвертьфиналов.

Существующая по сегодняшний день формула, по которой будет проводиться и чемпионат мира-2022 в Финляндии, применяется с 2012 года. На предварительной стадии проходят круговые турниры в двух группах по 8 команд, и по четыре лучших из них попадают в плей-офф, где начинают выяснение отношений с четвертьфиналов.

Первый же турнир по этой формуле, который прошел в 2012 году в Швеции и Финляндии, вызвал массу споров. Предварительный турнир в двух восьмерках показался тогда многим специалистам слишком растянутым и предсказуемым. Сказались и очень высокие первоначально установленные цены на билеты, которые уже по ходу чемпионата мира были экстренно снижены. В результате посещаемость турнира оказалась крайне низкой – особенно в Швеции, где даже сборная хозяев играла при полупустых трибунах.

Однако постепенно новая формула приобрела популярность, и в последние годы даже в групповых турнирах интрига сохраняется до последнего игрового дня. Достаточно вспомнить чемпионат мира 2021 года в Риге, где в последнем туре сборная Казахстана могла не пропустить в плей-офф и отправить домой будущего победителя – Канаду, однако не справилась в ключевом матче с абсолютно лишенной турнирной мотивации сборной Норвегии. И таким необычным образом Казахстан внес свой вклад в создание хоккейной летописи, где чемпионом-2021 значится теперь именно Канада.

Напомним, что, несмотря на отстранение сборных России и Беларуси от чемпионата мира-2022, формула турнира 16 команд в этом году сохранится, благодаря добавлению в список участников хоккеистов Франции и Австрии.