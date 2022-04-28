Хоккей. Юниорский чемпионат мира–2022. Четвертьфиналы. Финляндия в овертайме победила Канаду 

На юниорском чемпионате мира-2022 по хоккею, проходящем в Германии, 28 апреля состоялись четвертьфинальные матчи. В трех их них фавориты одержали крупные победы, а вот встреча команд Финляндии и Канады превратилась в настоящий триллер. Финские хоккеисты в последние пять минут основного времени ликвидировали отставание в две шайбы, а уже на 28-й секунде овертайма точный бросок форварда Йоакима Кемелла принес им победу.

Главная звезда нынешней юниорской команды Канады – центральный нападающий Коннор Бедард – сделал почти все для успеха своей команды. Он нанес по воротам голкипера соперника Топиаса Лейнонена 8 бросков, забросил две шайбы, и оба раза своими голами доводил преимущество канадцев до двух шайб (4:2 на 26-й минуте игры и 5:3 – на 51-й, причем второй раз Бедард отличился, когда его команда находилась в меньшинстве). Однако усилий своего 16-летнего капитана сборной Канады в этот день для победы не хватило. Команду главного тренера Нолана Баумгартнера вновь подвели неудачные действия в обороне и недисциплинированность. Дважды за последние пять минут основного времени хоккеистам Финляндии удалось наказать соперников за удаления (сначала в большинстве отличился Алексантери Каскимяки, а затем - меньше, чем за две минуты до сирены - Каспер Халттунен), и они перевели игру в овертайм. А уже на 28-й секунде дополнительного времени Йоаким Кемелл, убежав один на один с вратарем соперников, оформил в этом матче хет-трик и вывел сборную Финляндии в полуфинал.

Что же касается канадцев, то этот чемпионат мира получился для них абсолютно провальным – три поражения в четырех матчах. Да и персонально для Коннора Бедарда – тоже, несмотря на его 7 набранных результативных баллов (шесть голов и одна точная передача). Вряд ли этот турнир укрепит позиции Бедарда в статусе фаворита драфта-2023 в НХЛ. Для сравнения можно вспомнить, что год назад на аналогичном турнире Бедард, которому тогда было всего 15 лет, набрал 14 очков (7+7) и внес огромный вклад в золотой успех своей команды.

В трех других четвертьфиналах борьбы не получилось. Сборная Чехии на удивление легко справилась со швейцарцами – 8:0, Швеция без особых проблем одержала победу над Германией – 7:1, а сборная США продолжила свой фестиваль результативности на нынешнем чемпионате мира матчем с командой Латвии – 13:3.

В четырех встречах чемпионата мира хоккеисты американской сборной забросили уже 39 шайб, то есть их средняя результативность едва не дотягивает до десяти шайб за матч. Даже со скидкой на юниорский возраст игроков показатель по хоккейным меркам – почти астрономический, особенно если учесть, что в числе соперников сборной США были сборные Канады и Чехии. Любопытно, что список бомбардиров чемпионата мира-2022 возглавляет при этом не кто-то из американцев, а нападающий сборной Чехии Иржи Кулич, в активе которого уже 10 баллов (8 заброшенных шайб и две результативные передачи).

Полуфиналы юниорского чемпионата мира-2022 пройдут 30 апреля. В них встретятся: США – Финляндия, Швеция – Чехия.

Результаты матчей и расписание игр юниорского чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.