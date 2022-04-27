Хоккей. Юниорский чемпионат мира–2022. Канада и Финляндия встретятся уже в четвертьфинале 

На юниорском чемпионате мира-2022 по хоккею, который проходит в немецких Ландсхуте и Клауфберене, закончилась групповая стадия и определись пары четвертьфиналистов. 28 апреля в матчах за выход в полуфинал встретятся: Канада-Финляндия, Чехия-Швейцария, Швеция-Германия, США–Латвия.

Напомним, что после исключения из числа участников чемпионата мира российской и белорусской сборных формула турнира была изменена, и все восемь команд получили возможность сыграть в четвертьфинале. Групповые турниры были необходимы лишь для формирования сетки плей-офф, и по итогам этой стадии самой интригующей четвертьфинальной парой выглядит противостояние хоккеистов Канады и Финляндии.

Сборная Канады, накануне чемпионата считавшаяся «фаворитом номер один», пока удивляет на турнире в Германии со знаком «минус». Уже в первом матче юные канадцы проиграли сборной США – 3:8, а затем уступили в овертайме еще и сборной Чехии (5:6). Таким образом в их активе по итогам турнира в группе лишь одна-единственная победа – над командой хозяев (8:3). Главная звезда канадцев – 16-летний центрфорвард Коннор Бедард, которого называют абсолютным фаворитом драфта-2023 в НХЛ, набрал в трех матчах 5 баллов (4+1), но в одиночку вывезти свою команду на пьедестал он точно не сможет. Особенно – при огромных проблемах сборной Канады в обороне. В трех матчах группового турнира канадцы позволили соперникам нанести по своим воротам 139 бросков (больше – 160 - лишь у одной команды среди всех участников турнира: сборной Германии). При отнюдь не блестящей игре голкипера Рейда Дика, у которого по статистике лишь 86,4 процента отраженных бросков, с такой защитой никакой Бедард Канаде не поможет. Правда, умение преображаться в лучшую сторону именно на стадии плей-офф было свойственно хоккеистам этой страны, независимо от возраста игроков.

Словом, развитие событий в четвертьфинальной паре Финляндия-Канада выглядит абсолютно непредсказуемым. Тем более, что и финны на чемпионате мира уже испытали горечь поражения, уступив в заключительной встрече группового этапа принципиальным соперникам из Швеции – 3:4. Именно эта неудача и вывела сборную Финляндии на Канаду уже в первом раунде плей-офф, но случайным ее поражение никак не назовешь. По игре результат выглядел вполне закономерным: шведы и перебросали соперника (31:27), и контролировали ход встречи на протяжении большей части игрового времени. Бонусом за эту победу для «Тре Крунур» стали первое место в группе и встреча в четвертьфинале со сборной Германии, которая потерпела на турнире уже три поражения и объективно несколько уступает в классе остальным участникам чемпионата мира. Для шведской команды, начавшей чемпионат с сенсационного поражения от Латвии (2:3), такой расклад можно назвать практически идеальным.

А вот самой латвийской сборной повезло куда меньше. Сыграв на турнире три напряженных матча (после победы над Швецией у нее были поражения 1:4 от Финляндии и 3:4 от Швейцарии), она все-таки осталась на последнем месте в группе и теперь сыграет в четвертьфинале со сборной США. Именно американцы пока выглядят на чемпионате мира в Германии лучше всех, забросив в трех матчах группового турнира уже 26 шайб. Неудивительно, что при такой результативности именно игроки этой команды возглавляют на данный момент список участников турнира в абсолютном большинстве статистических номинаций. Лишь в списке бомбардиров – двоевластие, и вместе с Исааком Ховардом из сборной США первое место с тем же показателем в 6 баллов (5 заброшенных шайб и одна результативная передача) делит игрок чешской команды Иржи Кулич. Но если в выходе Ховарда и всей сборной США в полуфинал сомневаться почти не приходится, то Куличу для продолжения участия в бомбардирской гонке необходимо, чтобы его сборная Чехии в четвертьфинале преодолела швейцарский барьер. Шансы чехов в этой паре объективно выше, но безоговорочными фаворитами их назвать трудно. Как и в паре Канада-Финляндия, борьба тут наверняка будет очень интересной.

Результаты группового турнира и расписание плей-офф юниорского чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.