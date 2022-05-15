Денис Мальгин: «В сборной четыре очка за матч набрал впервые» 

Нападающий хоккейной сборной Швейцарии Денис Мальгин в матче против датчан набрал 4 очка и теперь с пятью результативными баллами (2+3) вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2022, уступая только Роману Червенке из команды Чехии, у которого 6 очков (0+6). В интервью Olympics Денис Мальгин признался, что впервые провел такой результативный матч за национальную сборную, поделился ожиданиями от чемпионата мира, а также мнением о предстоящей серии своего бывшего клуба - «Флориды» - против «Тампы» в Кубке Стэнли.

Olympics: Денис, в матче против сборной Дании вы набрали четыре очка, забросив шайбу и сделав три результативные передачи. Удавалось вам такое когда-нибудь раньше в играх за национальную команду?

- Нет, такого еще не было. Тем более, что я давно не играл за сборную на чемпионате мира, а сейчас вот вызвали на этот турнир. У нас хорошая команда, у меня хорошие партнеры, мы играли в хороший хоккей – отсюда и получился такой результат.

Olympics: В свое время вы говорили, что в детстве вам нравилась игра Александра Овечкина. Сегодня вы забросили шайбу в его стиле – в большинстве, щелчком в одно касание из круга вбрасывания. Случайность?

- К сожалению, я не думаю, что у меня бросок, как у Овечкина (смеется).

Olympics: Но гол был похож.

- Возможно, и так. Однако все-таки мне до Александра еще очень далеко.

Olympics: Насколько вам лично психологически помогло, что в стартовой игре чемпионата мира против итальянцев удалось забросить шайбу на первой же минуте?

- Конечно. Это всегда здорово – забить гол не просто в первом периоде, а в первой же смене. Тем более, это был такой хороший по исполнению гол. Такой момент сразу придает тебе уверенности.

Olympics: В предыдущий раз вы играли на чемпионате мира в 2017 году в Париже. Можете сравнить свои ощущения? Тогда вам было 20, теперь – 25, и позади два сезона в НХЛ.

- Я тогда прилетел в Париж прямо из «Флориды», молодой еще был совсем, и это был для меня первый турнир такого уровня. А сейчас все воспринимается уже по-другому. Я провел хороший сезон в чемпионате Швейцарии, много и неплохо играл. Сейчас надеюсь, что получится что-то похожее показать на чемпионате мира. У нас тут, как я уже говорил, очень хорошая команда, и я надеюсь получать на этом турнире удовольствие от хоккея.

Olympics: У вас в карьере в сборной уже были два четвертьфинала: на том чемпионате мира пятилетней давности и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где вам, правда, удалось провести всего два матча. Пришла пора вам со сборной Швейцарии сделать шаг вперед?

- Мы готовимся. Пока рано загадывать далеко вперед. Надо проводить матчи группового этапа, анализировать их. А уже дальше будем смотреть.

Olympics: Следите за тем, что происходит в НХЛ, и за своим бывшим клубом «Флоридой»?

- Конечно, слежу. Тем более, что в этом году команда играет в интересный, быстрый и результативный хоккей, за которым приятно наблюдать. Теперь очень интересно посмотреть, что будет у них в серии с «Тампой».

Olympics: - И кто, на ваш взгляд, в этой паре фаворит?

- Это очень трудно сказать. Обе команды очень быстрые, в обеих есть по-настоящему классные игроки. Фаворита в этой серии назвать, по-моему, практически невозможно.

Olympics: А вообще для «Флориды» и «Тампы» матчи между собой – особые? Можно назвать их настоящими дерби штата Флорида?

- Конечно, это так. Команды базируются очень близко, и отношения между ними особые. Честно говоря, я бы тоже с удовольствием посмотрел матчи этой серии по телевизору, если бы была такая возможность. Но разница во времени и чемпионат мира, наверное, этому помешают.

Olympics: Ваши бывшие партнеры по «Флориде» Максим Мамин и Евгений Дадонов сделали карьеру в НХЛ со второй попытки. У вас нет мысли или надежды повторить этот путь?

- Скажу так: раньше я об этом не думал. А теперь провел нормальный и даже хороший сезон, играю на чемпионате мира. Посмотрим, что и как в итоге из всего этого получится.

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