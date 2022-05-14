Хоккей. Чемпионат мира-2022: рекорд Амбюля, первые номера драфта и минимум игроков из НХЛ 

Чемпионат мира-2022 по хоккею начался в Финляндии 13 мая, и к этому дню в заявках большинства команд оставались вакантные места, которые могут занять хоккеисты клубов НХЛ, выбывших в матчах первого раунда Кубка Стэнли. Однако уже в нынешнем виде в заявочных списках 16 сборных можно найти много интересного.

Всего 69 игроков НХЛ

На турнире в Финляндии на момент его начала было заявлено всего 69 игроков из НХЛ – меньше, чем когда-либо в последние годы. Отчасти это связано с отсутствием на чемпионате мира российской сборной, в которой, как правило, было много игроков из клубов НХЛ. Однако и в целом почти все европейские сборные при комплектовании сделали ставку на хоккеистов, которые провели сезон на своем континенте. Почти две трети игроков НХЛ, заявленных на чемпионате мира на сегодняшний день, представляют две сборные – Канаду (21) и США (16). По 7 энхаловцев в составе сборных Швеции и Швейцарии, 6 – у Чехии, 4 – у Финляндии. В пяти командах (Казахстана, Италии, Норвегии, Великобритании и Австрии) хоккеистов из НХЛ вообще нет, а в командах Словакии, Дании и Франции сильнейшую лигу мира представляет лишь по одному игроку.

Рекорд Амбюля

Первый матч сборной Швейцарии на чемпионате мира-2022 позволил 38-летнему игроку этой команды Андресу Амбюлю оформить рекорд по количеству проведенных чемпионатов мира. Для него турнир в Финляндии стал 17-м по счету, и это абсолютный рекорд в истории турнира. Свой первый подобный турнир Амбюль провел еще в 2004 году в Чехии. При этом в сегодняшнем матче против Италии, который позволил ему зафиксировать свое достижение, швейцарец не просто вышел на лед, но и забросил красивую шайбу.

Добавим, что в активе Амбюля еще и пять проведенных в составе сборной Швейцарии Олимпиад, причем только на пятых для себя Играх – в Пекине-2022 – он сумел открыть счет своим заброшенным шайбам на олимпийских турнирах.

Швейцарец Андрес Амбюль проводит в Финляндии рекордный, 17-й в своей карьере, чемпионат мира Фото © 2010 Getty Images

Два первых номера драфта

На чемпионате мира в Финляндии принимают участие два хоккеиста, в свое время выбранные клубами НХЛ на драфте под общим первым номером. Капитан нынешней сборной Швейцарии Нико Хишир был выбран «Нью-Джерси» под номером один на драфте-2017, а шведского защитника Расмус Далин «Баффало» задрафтовало первым год спустя.

Любопытно, что перед ними первыми номерами драфта становились хоккеисты, ныне являющиеся суперзвездами НХЛ – Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (2015 год) и Остон Мэттьюз из Торонто (2016-й).

Первый неудачник плей-офф

Финский нападающий Микаэль Гранлунд стал первым игроком из НХЛ, прилетевшим на чемпионат мира после поражения в стартовом раунде Кубка Стэнли. Его «Нэшвилл» проиграл серию «Колорадо» уже в четырех матчах, и Гранлунд принял участие в каждом из них, набрав 3 результативных балла (все - за передачи). Сразу после вылета своего клуба из Кубка Стэнли он дал согласие на участие в турнире в Финляндии.

На его быстрое решение, скорее всего, повлияли домашний статус турнира и хорошие отношение с главным тренером сборной Финляндии Юккой Ялоненом. Именно под его руководством Гранлунд завоевал золотую медаль чемпионата мира-2011, забросив тогда в полуфинале в ворота сборной России историческую шайбу в стиле «лакросс», и этот эпизод впоследствии в Финляндии даже изобразили на почтовой марке.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.