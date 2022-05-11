Хоккей. История чемпионатов мира. От Гретцки и Лемье – до Кросби и Макдэвида

Начиная с 1977 года, когда игроки НХЛ стали полноправными участниками чемпионатов мира по хоккею, почти все легендарные игроки разных поколений приняли участие в этих турнирах. И, что удивительно, при всей богатейшей коллекции наград и титулов двух главных звезд в истории мирового хоккея – Уэйна Гретцки и Марио Лемье – в их активе нет золота чемпионата мира.

Оба великих канадца приняли участие в чемпионатах мира лишь по одному разу. Уэйн Гретцки сыграл в 1982 году, когда основная часть турнира проходила в том же самом дворце «Яахалли» в Хельсинки, где пройдут и матчи предстоящего ЧМ-2022. Он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав в 10 матчах 14 очков (6 голов + 8 передач), однако сборная Канады заняла на том чемпионате лишь третье место. Победу одержала команда СССР, выигравшая все 10 встреч (в том числе дважды – у Канады), а канадцы умудрились сыграть вничью даже с Италией (3:3). Причем именно этот неожиданный результат, как выяснилось впоследствии, лишил команду Гретцки даже второго места, которое заняли хоккеисты Чехословакии.

Марио Лемье принял участие в чемпионате мира-1985, который проходил в Праге, и стал серебряным призером. Канадцы очень неровно провели предварительный раунд, потерпев в семи матчах два поражения (в том числе с разгромным счетом 1:9 – от сборной СССР) при одной ничьей. В финальной четверке они взяли у советской сборной реванш – 3:1, причем две шайбы в том матче забросил именно Лемье. Однако поражение в решающей игре со сборной Чехословакии (3:5) не позволило канадцам завоевать золотые медали, которые достались именно команде хозяев. В активе Марио Лемье на его единственном чемпионате мира – 10 очков (4+6).

В разные годы в чемпионатах мира принимали участие еще семь игроков из первой десятки лучших снайперов в истории НХЛ. Знаковой в первые годы выступлений «энхаэловской» сборной Канады на этих турнирах стала фигура Марселя Дионна. Ныне занимающий шестую строчку в списке снайперов НХЛ всех времен Дионн большую часть карьеры провел в «Лос-Анджелесе», в те годы не добивавшемся особых успехов. И это позволяло канадцу регулярно приезжать в Европу на чемпионаты мира, где он трижды становился бронзовым призером – на турнирах в Чехословакии-1978, ФРГ-1983 и в Москве-1986.

Яромир Ягр принял участие в десяти чемпионатах мира и завоевал на них в составе сборной Чехии две золотые медали Фото © 2015 Getty Images

Без золота чемпионатов мира остались еще три легендарных канадских игрока из снайперской десятки НХЛ всех времен. У Марка Мессье – лишь бронза турнира 1989 года в Швеции, у Майка Гартнера – две бронзовые медали (Финляндия-1982 и ФРГ-1983), а у Стива Айзермана – две серебряные награды (Чехословакия-1985 и Швеция-1989).

Достижения представителей трех других стран из списка топ-снайперов лиги на чемпионатах мира определялись силой их национальных команд. Бретт Халл на единственном своем чемпионате мира-1986 в Москве занял со сборной США лишь шестое место. А вот у россиянина Александра Овечкина и чеха Яромира Ягра на двоих пять золотых медалей чемпионатов мира: Овечкин выигрывал турниры в Канаде в 2008 году, в Финляндии и Швеции в 2012-м и в Беларуси в 2014-м, а Ягр – в Австрии в 2005-м и в Германии в 2010-м. Добавим, что из всех звезд НХЛ именно эти два хоккеиста – рекордсмены по числу участий в чемпионатах мира: Овечкин выступал на них 13 раз (в период с 2004 по 2019 год), а Ягр – 10 (с 1990 по 2015 год).

Гораздо более успешной, чем у легенд прошлого, стала история выступлений на чемпионатах мира двух, пожалуй, главных действующих лиц современного канадского хоккея. Сидни Кросби выступал на подобных турнирах дважды. Дебютировал он на турнире в Латвии в 2006 году в возрасте 18 лет и набрал в девяти матчах 16 очков (8+8). Сборная Канады осталась на том турнире лишь четвертой, но спустя девять лет, в Праге-2015, Кросби уже в качестве капитана привел свою команду к победе на чемпионате мира.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона Коннор Макдэвид также выступал на чемпионатах мира дважды: в Росссии-2016 он со сборной Канады завоевал золото, а вот в Дании-2018 остался без медали (четвертое место). Так или иначе, в отличие от их великих предшественников, у двух главных действующих канадских хоккейных звезд уже есть по золотой медали чемпионатов мира.

В итоге можно отметить, что даже при всех проблемах с совпадением сроков чемпионата мира и розыгрыша Кубка Стэнли в период с 1977 года по сегодняшний день практически все главные фигуры мирового хоккея хоть по одному разу, но приезжали на чемпионаты мира. Осталось узнать, кто пополнит этот звездный список в Финляндии-2022.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.