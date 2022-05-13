Хоккей. Чемпионат мира-2022. День первый. Канада, Финляндия и США стартовали с уверенных побед

13 мая в финских городах Хельсинки и Тампере начался чемпионат мира-2022 по хоккею. Стартовый день не принес сюрпризов, и во всех четырех матчах побед добились команды, изначально считавшиеся фаворитами.

Канадцы - фавориты группы А, матчи которой проходят в Хельсинки – подтвердили свой статус, одержав победу над сборной Германии – 5:3. Канадцы, несмотря на отсутствие своего номинального лидера Мэттью Барзала, пропускавшего стартовый матч, полностью переиграли соперника в первом периоде, забросив две шайбы. Во втором, неожиданно пропустив от Марка Михаэлиса, удачно сыгравшего на добивание, ответили на эту маленькую неприятность еще тремя голами и повели – 5:1. Лучшим в их составе был Пьер-Люк Дюбуа, который в отсутствие своего бывшего партнера по звену в молодежной сборной Канады Барзала прекрасно справился с ролью лидера. Дюбуа забросил две шайбы, и особенно хороша была первая из них, которую он организовал практически в одиночку, войдя в зону соперника и нанеся отличный кистевой бросок из-под защитника.

В третьем периоде игра несколько изменилась, чему отчасти способствовали сами канадцы, допустившие несколько ненужных нарушений правил. В результате сборная Германия забросила две шайбы в формате «пять на три» и едва не вернулась в игру. У немецкой сборной три очка (заброшенная шайба и две передачи) набрал явный лидер команды защитник Мориц Зайдер, проведший на льду 25 минут и поучаствовавший во всех трех голах своей команды. Однако даже его результативности в матче против такого соперника, как Канада, оказалось недостаточно.

- В целом, у нас получилась хорошая игра – особенно если учесть, что она была первой на турнире, - сказал после матча защитник сборной Канады Тома Шабо, избранный капитаном команды на чемпионате мира. - Для меня огромная честь надеть джерси сборной страны, а еще и стать ее капитаном. Могу сказать, что это особенное событие не только для меня, но и для моей семьи, и я сделаю все, чтобы помочь команде добиться цели на этом турнире.

В другом матче стартового игрового дня в группе А хоккеисты Словакии столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением сборной Франции, которая попала в число участников чемпионата мира лишь в результате отстранения российской команды. За две минуты до конца, уступая с минимальным счетом, сборная Франции заменила вратаря на полевого игрока, но так и не нанесла за это время ни одного броска по воротам Патрика Рыбара. А вот хоккеисты Словакии бросили по пустым воротам соперника за это время аж четырежды, и с четвертой попытки Павол Регенда за 8 секунд до сирены установил окончательный итог матча – 4:2 в пользу Словакии.

В группе В, матчи которой проходят в Тампере, фавориты в первый день чемпионата мира и вовсе не испытали никаких проблем. Сборная США неожиданно легко обыграла Латвию – 4:1, и два очка (1+1) набрал защитник Сет Джонс, являющийся главной звездой американской сборной на нынешнем турнире. А хозяева чемпионата мира фактически не встретили сопротивления со стороны команды Норвегии, победив ее – 5:0 (три очка – гол и две передачи – набрал форвард Тони Райала).

Во второй игровой день, 14 мая, на чемпионате мира-2022 пройдут сразу шесть матчей. Вступят в борьбу на турнире сборные Чехии, Швеции и Швейцарии. Однако центральными матчами дня можно назвать встречи Словакии и Германии в Хельсинки, а также Латвии и Финляндии в Тампере. Первая из них может иметь очень важное значение в борьбе за путевки в плей-офф от группы А. А во второй сборной Латвии в игре против очень сильного соперника предстоит попробовать реабилитироваться за неудачу на старте, которая очень осложнила подопечным Харийса Витолиньша борьбу за выход в четвертьфинал.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.