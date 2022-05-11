Хоккей. Чемпионат мира-2022. Турнир будущих звезд: Мориц Зайдер и остальные

На чемпионате мира-2022 по хоккею, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая в составах своих национальных сборных выступит не так много игроков с по-настоящему звездным статусом в НХЛ. О заявочном списке сборной Канады мы поговорили отдельно, а из игроков других команд особое внимание привлекает фигура защитника сборной Германии Морица Зайдера.

Для 21-летнего Зайдера это будет не первый чемпионат мира, так как он уже играл год назад в Риге. Но одно дело приехать на турнир из шведского чемпионата, как было с Зайдером в 2021-м, и совсем другое - в статусе главного претендента на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона в НХЛ), как теперь. В составе «Детройта» немецкий защитник провел в этом году все 82 матча и набрал в них 50 очков (7 шайб и 43 результативные передачи). Именно он – один из тех, с кем связаны надежды на скорое возрождение команды из «города моторов», путь к которому она с помощью генерального менеджера Стива Айзермана начала уже в нынешнем сезоне. Год назад в Риге сборная Германии с Зайдером дошла до полуфинала, так что посмотрим, получится ли у нее и на сей раз снова добраться до топ-4.

В составах еще двух сборных стоит выделить именно молодых игроков. 22-летний швед Расмус Далин считался одним из главных талантов последних лет в своей стране и уже в 17 лет выступал на Олимпийских играх в Пхенчане. Ему не слишком повезло с клубом НХЛ – в задрафтовавшем Далина в том же 2018 году под общим первым номером «Баффало» трудно рассчитывать на хорошие результаты и приличную статистику. Тем не менее, в этом сезоне шведский защитник набрал 53 очка (13+40), став третьим бомбардиром в своей не слишком веселой команде.

18-летний словак Юрай Слафковски в НХЛ пока не играл, но зато произвел настоящий фурор на Олимпийских играх в Пекине, в свои тогдашние 17 став там лучшим бомбардиром и MVP хоккейного турнира. Тем интереснее будет посмотреть на юного словацкого форварда в Финляндии и увидеть, как он будет выглядеть на более длинной турнирной дистанции.

Есть в составах команд и другие игроки, заслуживающие отдельного внимания. Например, за сборную Чехии выступят заслуженные 36-летние ветераны Давид Крейчи и Роман Червенка. Первый всего год назад вернулся в чемпионат своей страны после блестящей карьеры в «Бостоне», за который он провел более 900 матчей/ Второй был чемпионом мира еще в 2010-м – на последнем турнире, который сборной Чехии удалось выиграть. Сыграют за эту команду и потенциальные бомбардиры из числа действующих игроков НХЛ – Томаш Гертл из «Сан-Хосе» и Якуб Врана из «Детройта». Обоим сейчас явно требуются положительные эмоции, так как Гертл с его несомненным талантом, похоже, слегка заскучал в своем клубе, а Вране, наоборот, нужна перезагрузка после перехода из «Вашингтона» в новую команду и восстановления после травмы.

В команде Швеции, наряду с Далином, из игроков НХЛ в обороне выступит опытнейший Оливер Экман-Ларссон. А вот атака этой скандинавской сборной укомплектована, в основном, игроками из европейских чемпионатов. Из-за океана ее усилят лишь Эмиль Бемстрем из «Коламбуса» и Расмус Асплунд из «Баффало», но звездным этот дуэт при всем уважении назвать трудно – на двоих у них в нынешнем сезоне лишь 14 заброшенных шайб в НХЛ.

Похожая ситуация и в сборной США, главная фигура которой также представляет линию обороны – это Сет Джонс, который, как и в клубе («Чикаго») сыграет на чемпионате вместе со своим братом Калебом. А вот в атаке у американцев – лишь игроки, которым надо либо только заявлять, либо напоминать о себе. Пока же можно констатировать, что в нападении сборной США нет ни одного хоккеиста уровня топ-6 любой из команд НХЛ.

Вопреки обыкновению, не собрали на домашний чемпионат мира звездный состав и хозяева, и пока в заявке сборной Финляндии лишь четыре игрока НХЛ, включая голкипера Харри Сятери из «Аризоны». Однако олимпийские чемпионы Пекина в последние годы славятся как раз тем, что в любом составе способны играть в свой хоккей и, что самое главное, добиваться результата.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.