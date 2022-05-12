Хоккей. Чемпионат мира-2022: что ждать, где смотреть

Чемпионат мира-2022 по хоккею пройдет в финских городах Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. В турнире примут участие 16 сборных, которые на предварительном этапе разбиты на две группы по восемь команд. Матчи групповых турниров пройдут с 13 по 24 мая. По четыре лучшие команды из каждой восьмерки выйдут в плей-офф и разыграют медали чемпионата мира по олимпийской системе: 26 мая – четвертьфиналы, 28 мая – полуфиналы, 29 мая – финал и матч за третье место.

В группе А, которая будет проводить свои матчи в старинном дворце спорта «Яахалли» в Хельсинки, сыграют сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. Явным фаворитом в этой восьмерке выглядит действующий чемпион мира – команда Канады, в составе которой на чемпионате мира сыграют звезды НХЛ Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» и Тома Шабо из «Оттавы», еще несколько очень опытных игроков и целая группа перспективных молодых хоккеистов, уже зарекомендовавших себя в сильнейшей лиге мира. В этом своем варианте сборная Канады должна быть не только сильной в чисто хоккейном плане, но и очень зрелищной. Борьба за остальные места в плей-офф среди других команд группы А обещает стать очень напряженной. Пожалуй, лишь Италия и переживающая смену поколений Франция вряд ли всерьез способны поучаствовать в ней. А вот пять остальных сборных, включая команду Казахстана, на прошлом чемпионате мира едва не оставившую за бортом плей-офф Канаду, будут претендовать на попадание в плей-офф почти с равным основанием.

В группе В, матчи которой будут играться в специально построенной к чемпионату мира новой арене в Тампере, выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. На первый взгляд, четверка фаворитов тут довольно очевидна, и хозяева турнира вместе с американцами, шведами и чехами не должны испытать проблем с попаданием в плей-офф. Однако состав, к примеру, сборной США на нынешнем чемпионате мира выглядит, мягко говоря, не слишком звездным. Да и Чехия со Швецией в их заявленных на турнир вариантах не выглядят непобедимыми - тем более, что у обеих этих команд происходит смена тренерского штаба. В сборной Швеции для главного тренера Юхана Гарпенлева чемпионат мира станет последним турниром на этом посту, а затем его сменит 42-летний специалист Сэм Халлам из местного клуба «Векше». А в команде Чехии тренерская перестановка уже произошла, и на чемпионат мира ее привезет 62-летний финн Кари Ялонен, ставший первым иностранным наставником в истории этой сборной.

Словом, шансы зацепиться за плей-офф у кого-то из команд группы В, не входящих в четверку фаворитов, тоже есть. В наибольшей степени это относится к сборной Латвии, которая перед началом чемпионата выглядит вполне боеспособной и добилась двух уверенных побед в контрольных матчах против Казахстана – 5:0 и 5:1.

Матчи чемпионата мира-2022 в полном объеме будут показывать каналы холдинга «Матч», в том числе основной канал «Матч ТВ».

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.