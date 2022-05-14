Хоккей. Чемпионат мира-2022. День второй. Швейцарский рекорд, датский хет-трик и финский «джокер»

14 мая, во второй день чемпионата мира-2022 по хоккею, проходящего в Финляндии, состоялись первый рекорд и первый хет-трик турнира. Рекордсменом стал швейцарец Андрес Амбюль, который провел первую встречу уже на своем 17-м чемпионате мира – это абсолютно лучший результат в истории турнира. А хет-трик в ворота сборной Казахстана оформил датский форвард Йоаким Бликфельд.

Самым напряженным матчем в группе А, которая играет в Хельсинки, стала вечерняя встреча сборных Германии и Словакии. Эти команды имеют в столице Финляндии самые многочисленные группы поддержки, и поэтому атмосфера в маленьком видавшим виды «Яахалли» на их игре была по-настоящему колоритной. Правда, общая аудитория матча все равно составила лишь 4387 человек, но пока это – максимальная цифра для Хельсинки на нынешнем турнире. Сборная Словакии перебросала соперников со счетом 29:16, но все равно уступила – отличный матч провел вратарь сборной Германии Филипп Грубауэр, отразивший 28 бросков словаков. Поэтому двух голов Маттиаса Плахты и Леонарда Продерля, заброшенных в быстрых атаках с ходу в начале второго периода, вполне хватило сборной Германии для победы – 2:1.

Хоккеисты Дании одержали неожиданно легкую победу над командой Казахстана – 9:1, а форвард Йоаким Бликфельд сделал первый хет-трик чемпионата мира-2022. Датчанин, похоже, овладел искусством клонирования голов, так как все три его заброшенные шайбы были невероятно похожи одна на другую – все три в большинстве, все примерно с одной и той же позиции, и все кистевым броском примерно в одну и ту же точку ворот. Посмотрим, получится ли у Бликфельда штамповать подобные голы на турнире и дальше.

Швейцарцы без особых проблем справились с командой Италии, и главным событием этой встречи стало появление на льду 38-летнего Андреса Амбюля, который стал участником уже 17-го в своей карьере чемпионата мира. Причем Амбюль в рекордном для себя матче еще и отметился голом, который в статистике будет значиться победным (он был третьим в ворота сборной Италии, а матч закончился со счетом 5:2). «Это было в концовке первого периода, я увидел, что остается играть всего пару десятков секунд, и пошел к воротам. Мне удалось удачно подставить клюшку под бросок, хотя шайба летела довольно высоко. Я был по-настоящему счастлив, когда судьи после просмотра эпизода решили, что все было сделано по правилам, и засчитали этот гол», - рассказал после матча герой эпизода и всего игрового дня Андрес Амбюль.

В группе В, играющей в Тампере, сборные Финляндии и Латвии провели невероятно упорный матч с драматичной развязкой. В первых двух периодах команды обменялись голами (шайбы забросили Рудолфс Балцерс у Латвии и Сакари Маннинен у Финляндии). В заключительной 20-минутке счет долгое время оставался неизменным, и казалось, что дело идет к первому на турнире овертайму. Однако за 2 минуты и 52 секунды до сирены «джокер» сборной Финляндии Микаэль Гранлунд, совсем недавно присоединившийся к команде, реализовал большинство и принес свой команде вторую победу на турнире. Всего четыре дня назад Гранлунд еще играл в НХЛ за «Нэшвилл» против «Колорадо». Однако после вылета своей команды из Кубка Стэнли сразу прилетел в Финляндию, и никакие проблемы с акклиматизацией и джетлагом не помешали ему сыграть решающую роль в своем дебютном матче на чемпионате мира-2022. Именно команда хозяев стала после этого единственной на турнире, имеющей две победы после двух игровых дней.

Спокойные победы «на классе» одержали 14 мая другие фавориты группы В – Чехия (над Великобританией – 5:1) и Швеция (над Австрией – 3:1). 15 мая они встретятся между собой, и для обеих команд это станет первой по-настоящему серьезной проверкой сил на турнире. Вряд ли стоит ожидать в третий день чемпионата проблем для североамериканских команд, которые сыграют с потенциальными аутсайдерами: Канада – с Италией, США – с Австрией. При этом американцы 14 мая объявили о том, кто еще из игроков НХЛ пополнит их состав на чемпионате мира. В сборную США приедут сразу три игрока из «Миннесоты» - защитник Джон Меррилл, а также нападающие Мэтт Болди и Райан Хартман.

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