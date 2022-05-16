Хоккей. Чемпионат мира-2022. День четвертый. Очередные победы Канады и Финляндии

16 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею, который проходит в финских городах Хельсинки и Тампере, начались матчи третьего тура в обеих предварительных группах. Очередных крупных побед добились главные фавориты чемпионата мира: сборная Канады обыграла хоккеистов Словакии – 5:1, а хозяева турнира со счетом 4:1 взяли верх над командой США.

Несмотря на убедительный итоговый результат, легкой победу канадцев над словацкой сборной назвать невозможно. В очень быстрой игре с огромным количеством голевых моментов словаки долгое время почти ни в чем не уступали соперникам, а их голкипер Адам Хуска творил настоящие чудеса, подчас спасая свои ворота с помощью почти акробатических трюков. Перелом в ход матча внес нападающий сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа, сумевший при ничейном счете (1:1) забросить подряд две шайбы во втором периоде. Они позволили его команде получить и игровое, и психологическое преимущество, а самому Дюбуа – с четырьмя голами возглавить список лучших снайперов чемпионата мира. Единственная же за весь матч ошибка Хуски, в начале третьего периода пропустившего шайбу после броска Коула Силлинджера почти с нулевого угла, позволила канадцам увеличить отрыв в счете до трех шайб, после чего интрига в матче окончательно угасла.

- Нам с большим трудом удалось обыграть сборную Словакии, и это нас немного удивило, - признался после игры в смешанной зоне капитан канадцев Тома Шабо. – Однако то, как мы проявили характер во втором и третьем периодах, продемонстрировало, как именно мы должны играть. Мы одерживаем победы, но пока еще довольно медленно приближаемся к тому хоккею, который хотим показывать. Думаю, это нормальная ситуация в начале турнира, когда все игроки еще только привыкают к взаимодействию друг с другом.

В другом матче этого игрового дня в группе А сборная Германии одержала трудную победу над командой Франции – 3:2. Решающей в этой встреча стала шайба Леонарда Продерля, заброшенная в быстрой контратаке в середине третьего периода.

В центральном матче группы В команда Финляндии без видимых проблем справилась со сборной США (4:1), уже ко второму перерыву создав себе комфортный отрыв в четыре шайбы. Три очка (1+2) набрал при этом один из лидеров финской сборной Сакари Маннинен. В заключительной 20-минутке финские хоккеисты отдали инициативу и спокойно сыграли «по счету». Они позволили соперникам нанести по своим воротам 16 бросков (сами при этом бросили лишь трижды), но уверенная игра голкипера Юсси Олкинуоры позволила его команде нейтрализовать почти все угрозы. Лишь за минуту и 38 секунд до финальной сирены американский форвард Алекс Гальченюк все-таки забросил шайбу, не позволив Олкинуоре записать в свой актив «сухой» матч.

Первую победу на чемпионате мира одержали 16 мая хоккеисты Латвии, сумевшие обыграть сборную Норвегии – 3:2. 34 броска, отраженные в этот вечер голкипером латвийской команды Элвинсом Мерзликинсом, оказались ключевым фактором матча, в концовке которого норвежцы почти две минуты штурмовали ворота соперника, сменив вратаря на шестого полевого игрока.

17 мая на чемпионате мира-2022 пройдут четыре матча, и сборные Швейцарии и Швеции предпримут попытку присоединиться к лидерам своих групп м продолжить путь в турнире без потерь. Швейцарцам для этого необходимо будет обыграть сборную Казахстана, а шведам – команду Великобритании.

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