Хоккей. Чемпионат мира-2022. День одиннадцатый. Казахстан сохранил место в элите, Канада проиграла Дании

23 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии определились две команды которые покидают сильнейший дивизион – ими стали сборные Италии и Великобритании, уступившие в ключевых для себя матчах турнира, соответственно, Казахстану (2:5) и Австрии (3:5).

В борьбе за места в четвертьфиналах поражения в очередной игровой день турнира потерпели обе североамериканские сборные - США и Канада. Во встрече хоккеистов США и Чехии все решила единственная шайба, заброшенная в первом периоде чешским форвардом Матеем Блюмелем. А вот встреча сборных Канады и Дании оказалась гораздо более богата на события и завершилась исторической победой датчан, впервые обыгравших Канаду за все время своих выступлений на чемпионатах мира – 3:2. Все три своих шайбы сборная Дании провела после грубых ошибок канадцев, причем отличались датчане во всех возможных форматах – и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Героический матч провел голкипер сборной Дании Себастьян Дам, а, когда и он не мог выручить команду, на помощь приходили удача и штанги – трижды за матч канадцы попали в каркас ворот. «Немногие люди верили в то, что мы способны это сделать, но сами мы верили, - сказал после игры в смешанной зоне форвард сборной Дании Николай Элерс. – Именно эта вера в себя, которая есть у нашей команды, иногда и позволяет совершать такие невозможные вещи».

В итоге – второе поражение сборной Канады на чемпионате мира, которое, правда, наверняка не помешает действующим чемпионам мира выступить в плей-офф. А вот сборную Дании при тех же 12 набранных очках, что и у канадцев, в заключительный день группового турнира ждет решающий матч против Словакии.

Матч за выживание в сильнейшем дивизионе в группе В оказался настоящим триллером. Сборная Австрии победила британцев, хотя уступала по ходу третьего периода – 0:2 и 1:3. А две шайбы, решившие исход борьбы, австрийцы забросили в последние 65 секунд игры – 5:3 в их пользу.

Сборная Казахстана в группе А в матче с Италией избежала таких переживаний, хотя и в этой встрече третий период начинался при минимальном преимуществе казахских хоккеистов. Решающим моментом матча, пожалуй, стала шайба Романа Старченко в начале заключительной 20-минутки, заброшенная всего за 13 секунд до истечения пятиминутного численного преимущества сборной Казахстана.

- Да, это был очень важный момент, так как такие ситуации всегда имеют большое значение, - подтвердил в интервью Olympics после игры Никита Михайлис, признанный лучшим игроком сборной Казахстана в этой встрече. - Пять минут большинства дают тебе и владение шайбой, и уверенность. И за эти пять минут нам на 100 процентов надо было забивать, потому что, если бы мы этого не сделали, игра могла развернуться в другую сторону.

- Нервная была ситуация в команде перед последним и решающим матчем?

- Нет, мы все просто понимали, что будет тяжелая игра, так как Италия старается играть в быстрый хоккей. Мы подготовились к этому и, самое главное, постарались полностью избежать собственных ошибок. С каждым матчем на турнире мы прогрессировали, но, к сожалению, это уже конец чемпионата для нас. Теперь надо понять, что с нами произошло, и на следующий год выступить совсем по-другому.

- А что именно произошло? Все-таки разница с прошлым чемпионатом мира, когда команде Казахстана совсем чуть-чуть не хватило до попадания в плей-офф, очень ощутима.

- Мне кажется, сказалась очень большая пауза после окончания сезона, в результате чего мы два с лишним месяца почти не играли. Буквально две товарищеских игры провели, и не было того игрового тайминга, без которого тяжеловато было входить в турнир. Поэтому в будущем надо исключить такие паузы, больше играть и входить в ритм заранее, а не по ходу турнира.

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