Хоккей. Чемпионат мира-2022. Пять главных событий и фактов турнира

29 мая финалом и матчем за бронзовые медали в финском Тампере завершается чемпионат мира-2022 по хоккею. Мы собрали для вас пять событий и фактов этого турнира, которые показались Olympics наиболее интересными, и которые наверняка войдут в историю чемпионатов мира.

Финско-канадский рекорд

Финал между сборными Финляндии и Канады стал третьим подряд решающим матчем чемпионатов мира, в котором встречаются именно эти две команды – после Братиславы-2019 и Риги-2021. С 1992 года, когда на чемпионатах мира появилась стадия плей-офф, и, соответственно, финальные матчи, подобного не случалось еще ни разу. Дважды подряд играли в финалах Швеция – Канада (в 2003 и 2004 годах) и Россия – Канада (в 2008 и 2009 годах). А последний случай, когда две сборные на трех чемпионатах мира подряд делили между собой золотые и серебряные медали, имел место почти полвека назад – в период с 1974 по 1976 годы два первых места занимали сборные СССР и Чехословакии (при этом стоит отметить, что как раз в эти годы на чемпионатах мира не выступали команды Канады и США).

Сюрприз для «Яахалли»

Вторая арена чемпионата мира-2022 в Хельсинки была в экстренном порядке изменена меньше, чем за два месяца до старта турнира. Решение о переносе части турнира из «Хартвалл-арены» в немолодой 8-тысячный «Яахалли» было принято 19 марта – за 55 дней до начала чемпионата, и подобной экстренной замены в такой короткий срок тоже не происходило уже больше полувека. «Эта ситуация стала вызовом для оргкомитета, так как подготовить все на новой арене меньше, чем за два месяца, было очень непросто, - сказал вице-президент ИИХФ Петр Бржиза на пресс-конференции по итогам чемпионата мира-2022. – Во время турнира нам в Хельсинки пришлось столкнуться с новыми проблемами, когда в один из дней на арене случился небольшой пожар, и мы очень признательны городским экстренным службам за помощь в его ликвидации. В итоге отклонение начала матчей от расписания составило всего час и 40 минут». Так – с проблемами, форс-мажором и даже пожаром по ходу турнира – заслуженный «Яахалли», построенный в 1966 году и принявший первый для себя чемпионат мира еще в 1974-м, все-таки справился с неожиданным для себя вызовом.

17 чемпионатов и 123 матча

Сразу два исторических достижения установил на турнире в Финляндии нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль. Он принял участие в своем 17-м чемпионате мира (больше всех в истории), а матч против канадцев стал для него 120-м на подобных турнирах (прежнее достижение – 119 игр - принадлежало немцу Удо Кисслингу и держалось с начала 90-х годов прошлого века). По ходу ЧМ-2022 Амбюль поднял планку нового рекорда до отметки 123 матча, набрав по ходу турнира 5 баллов (три шайбы и две результативные передачи). Дебютировал на чемпионатах мира Амбюль еще в 2004 году и пропустил за все эти годы только один подобный турнир – по иронии судьбы, именно тот, на котором сборная Швейцарии в 2018 году была как никогда близка к чемпионству, а в итоге завоевала серебряные медали. Хотя одно серебро чемпионата мира (в 2013 году) в коллекции Амбюля все-таки есть.

99 процентов сэйвов

Сборная Финляндии за семь матчей предварительного турнира чемпионата мира-2022 пропустила всего 5 шайб, и само по себе это достижение – меньше одной пропущенной шайбы в среднем за игру – уже войдет в историю. Но еще более уникальной на групповой стадии стала статистика вратаря финской сборной Юсси Олкинуоры, который провел в предварительном турнире пять игр, и за эти 300 минут пропустил всего один гол. Совершенно запредельный по вратарским меркам показатель Олкинуоры по итогам групповой стадии чемпионата - 99,03 процента отраженных бросков – вряд ли будет превзойден кем-нибудь из его коллег в обозримой перспективе. В плей-офф финский голкипер тоже выглядел очень достойно и стал одним из главных героев чемпионата мира, хотя отчасти его невероятная статистика стала следствием игровой модели главного тренера Юкки Ялонена, в который главный акцент делается именно на командные действия в обороне.

Тампере – хоккейная столица на два года

27 мая на Конгрессе ИИХФ было принято решение о том, что чемпионат мира-2023 пройдет в Финляндии и Латвии – его примут Тампере и Рига. При этом полуфиналы, финал и матч за третье место вновь, как и в этом году, состоятся в финском Тампере. Два подряд финала чемпионатов мира на одной арене – станут уникальным событием в современном хоккее. Предыдущий раз подобное случалось в 1969 и 1970 годах, когда два турнира подряд приняла столица Швеции. Тогда это стало результатом конфликта между ИИХФ и канадской хоккейной федерацией, в результате чего канадцы не только отказались от проведения ЧМ-1970, который должен был состояться в Виннипеге и Монреале, но и на восемь лет вообще прекратили участие в чемпионатах мира. Относительно недавно два подряд чемпионата мира – в 2012 и 2013 годах – проводились на одних и тех же аренах в Хельсинки и Стокгольме, но тогда финальные стадии турниров по очереди приняла каждая из двух столиц.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.