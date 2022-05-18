Хоккей. Чемпионат мира-2022. День шестой. Хелльберг в серии буллитов остановил сборную Финляндии 

Центральным матчем, состоявшимся 18 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею, стала встреча лидеров группы В – сборных Швеции и Финляндии, одержавших до этого на турнире по три победы. После ничьей в основное время (2:2) команды не смогли определить победителя и в овертайме, а в серии штрафных бросков все решила единственная шайба, заброшенная шведским форвардом Эмилем Бемстремом.

Обе команды на чемпионате мира продолжают ждать подкрепления из НХЛ. Так, к финской сборной вскоре должны присоединиться два защитника «Далласа» - Миро Хейсканен и Эса Линделль. А «джокеры» сборной Швеции – форварды Карл Грундстрем из «Лос-Анджелеса» и Якоб Петерссон из того же «Далласа» - уже прибыли в Тампере и были включены в заявку на турнир, хотя в матче с финнами участия еще не приняли.

Пока же команды вышли на лед в тех составах, в которых и начинали чемпионат мира – за исключением финского форварда Саку Мяняляйнена, дисквалифицированного за грубый прием в матче со сборной США. Пропустив в первом периоде шайбу от Адама Ларссона, хозяева во втором сумели забить дважды в течение двух минут (причем в обоих случаях отличились защитники – Микко Лехтонен и Сами Ватанен) и вышли вперед. В середине третьей 20-минутки шведский форвард Джоэль Чельман сравнял счет и перевел игру в овертайм. В итоге дело дошло до серии штрафных бросков, героем которой стал голкипер сборной Швеции, ни разу из пяти попыток не позволивший игрокам хозяев переиграть себя.

- В послематчевой серии я старался сохранять спокойствие, демонстрировать уверенность и при этом никак не реагировать на первое движение финских хоккеистов, - сказал после игры Магнус Хелльберг. - В результате это сработало, все закончилось хорошо, и я очень рад, что помог команде заработать дополнительное очко.

После этой победы сборная Швеции стала единоличным лидером группы В. На последнем турнире Юхана Гарпенлева, который покидает пост главного тренера сборной Швеции сразу после чемпионата мира-2022, его команда явно намерена помочь наставнику реабилитироваться за провальный прошлогодний турнир, когда шведы впервые в истории не смогли попасть в плей-офф.

В группе А четвертую победу подряд одержала сборная Швейцарии, которая, как и канадцы, продолжает идти по турнирной дистанции без потерь. 18 мая хоккеисты Швейцарии в очень нервной борьбе смогли одержать победу над сборной Словакии – 5:3. В общей сложности команды набрали в этой игре 53 штрафные минуты, но, что удивительно, почти все шайбы были при этом заброшены в равных составах. А нападающий швейцарцев Денис Мальгин уже на первой минуте игры открыл счет и вовсе в меньшинстве.

В очень напряженной концовке сборная Словакии, уступая всего в одну шайбу, пять минут провела, имея численное преимущество, причем две из них – впятером против троих швейцарцев. Однако словаки так и не смогли использовать этот шанс, а за 24 секунды до сирены еще и пропустили в пустые ворота, заменив вратаря на полевого игрока.

Любопытным фактом этого матча стал тот, что нападающий первого звена сборной Швейцарии Филипп Курашев провел на скамейке штрафников девять минут, при этом… ни разу не нарушив правила. Дважды он отбывал командный штраф за нарушение численного состава, а еще пять минут провел там вместо удаленного до конца игры партнера.

- Да, такого случая в моей карьере еще не было, - улыбнулся Курашев, комментируя для Olympics эту ситуацию. – Но сегодня в матче вообще было слишком много удалений. Наверное, в концовке игры нам немножко повезло, но при этом нельзя не отметить, что команда очень здорово играла в меньшинстве. А как я себя чувствую в первой тройке сборной Швейцарии вместе с лидерами команды Нико и Тимо (Хиширом и Майером – Прим. ред.)? С первым я уже играл в одном звене на прошлогоднем чемпионате мира, да и с Майером тоже уже приходилось выходить на лед вместе. Так что взаимопонимание есть, и игра постепенно налаживается. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. Это тем более важно, что следующий матч у нас – против сборной Канады.

19 мая на чемпионате мира-2022 состоятся четыре игры, и главной из них стоит назвать встречу команд Чехии и Латвии. Чехи потерпели уже два поражения подряд, но теперь пополнили свой состав еще одной звездой НХЛ - перед встречей с латвийской командой на турнир был заявлен второй бомбардир нынешнего сезона в составе «Бостона» Давид Пастрняк.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.