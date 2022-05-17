Хоккей. Чемпионат мира-2022. День пятый. Швеция и Швейцария догоняют лидеров, Чехия уступает Австрии 

17 мая завершились игры третьего тура в обеих предварительных группах на чемпионате мира-2022 по хоккею, который проходит в Хельсинки и Тампере. Сразу четыре сборные продолжают идти по турнирной дистанции без потерь. К одержавшим накануне свои третьи победы Канаде и Финляндии 17 мая добавились добившиеся такого же результата команды Швейцарии и Швеции.

Швейцарские хоккеисты, выступающие в группе А, имели большое игровое преимущество над командой Казахстана, но блестящие действия казахского вратаря Андрея Шутова и расточительность швейцарцев при реализации голевых моментов привели к тому, что интрига в матче продержалась до последних секунд. В итоге – 3:2 в пользу швейцарцев, главный тренер которых Патрик Фишер, несмотря на хороший старт команды на чемпионате мира, продолжает искать оптимальные сочетания игроков. И в этой встрече в первом звене вместе с двумя главными звездами команды Нико Хиширом и Тимо Майером вышел Филипп Курашов. Правда, результативными действиями эта тройка не отметилась, и посмотрим, продолжатся ли творческие поиски наставника швейцарцев в следующих матчах.

Сборная Казахстана потерпела третье поражение подряд на турнире, нанеся за весь матч всего 13 бросков по воротам соперника. Но ее главный тренер Юрий Михайлис в интервью Olympics отметил, что постепенно его команде удается сбросить с себя груз психологических проблем, с которыми она столкнулась на старте чемпионата мира. Правда, турнирная ситуация казахской сборной в плане сохранения места в сильнейшем дивизионе теперь выглядит уже довольно опасной.

В другой встрече команд группы А датчане, имея огромное игровое преимущество и перебросав сборную Италии более, чем в три раза (45:14), добились лишь минимальной победы – 2:1.

Первая настоящая сенсация чемпионата мира состоялась в Тампере, где играют команды группы В. Сборная Австрии в матче с Чехией сначала смогла за 38 секунд до сирены забросить спасительную шайбу (это сделал защитник Бриан Леблер) и перевести игру в овертайм – 1:1. А затем, устояв в дополнительные пять минут, провела невероятную серию штрафных бросков. Невероятной ее сделал голкипер австрийцев Бернхард Штаркбаум, выигравший в серии все пять мини-дуэлей. А ведь его оппонентами, исполнявшими штрафные броски, были в том числе и такие мастера, как Давид Крейчи, Роман Червенка и Томаш Гертль. В результате сборная Австрии одержала сенсационную победу над одной из самых опытных команд группы.

- Я просто старался заставить исполнявших штрафные броски соперников сделать первое движение, а потом пытался отреагировать на него. Это были отличные игроки НХЛ, и все они очень опасны в такой ситуации, но сегодня мне повезло, - сказал Штаркбаум после матча в интервью официальному сайту Международной федерации хоккея.

Хоккеисты Швеции одержали свою третью победу на чемпионате мира без особого труда, разгромив британцев – 6:0. При этом уже к исходу первого периода подопечные Юхана Гарпенлева добились преимущества в пять шайб и в оставшейся части матча могли позволить себе сыграть в режиме экономии энергии. Это было для шведской сборной очень кстати, так как уже 18 мая в центральном матче очередного игрового дня на чемпионате мира-2022 ей предстоит важная и принципиальная встреча со сборной Финляндии.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.