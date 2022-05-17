Юрий Михайлис: «Почему только Италия? Будем бороться и с Германией, и с Канадой»

Сборная Казахстана очень неудачно начала чемпионат мира-2022 по хоккею, потерпев поражения во всех трех стартовых матчах (от Дании - 1:9, Франции -1:2 и Швейцарии - 2:3) и оказавшись на грани вылета из сильнейшего дивизиона. О том, что происходит с командой, на прошлогоднем чемпионате мира едва не оставившей без плей-офф будущего чемпиона – Канаду, Olympics побеседовал с главным тренером казахской сборной после игры со Швейцарией.

- Если говорить конкретно о сегодняшнем матче, то к нему наша команда хорошо подготовилась. Мы сыграли активно, прессинговали сборную Швейцарии и создавали ей сложности, - отметил Юрий Михайлис. - У нас в начале чемпионата была проблема с заброшенными шайбами, и важно, что сегодня удалось забить больше, чем в предыдущей игре.

Olympics: Тем не менее, сегодня команда нанесла за весь матч всего 13 бросков по воротам соперника. Не мало?

- Мало. Но надо учитывать, что соперник у нас был очень хороший, и швейцарцы блокировали много бросков. Кроме того, они прекрасно катаются, и поэтому везде успевали, накрывали наши атаки.

Olympics: В такой ситуации часто помогает игра в большинстве, но и она у сборной Казахстана пока совсем не идет. Сегодня, имея лишнего игрока, у вас было больше реальных шансов пропустить в эти минуты шайбу, чем забить. Это проблема?

- Те бригады большинства, которые мы наигрывали, сейчас не могут выступать в этом составе. Не хватает первой пары защитников, а в этой ситуации трудно наладить и меньшинство, и большинство. Даже когда один игрок отсутствует, это мешает применять наигранные схемы. Сейчас, по крайней мере, какой-то рисунок в большинстве уже появляется, но и броски должны быть. Будем работать над этим.

Olympics: Сегодня вратарь Андрей Шутов отразил 40 бросков и провел отличный матч. Можно надеяться, что именно он в решающие моменты чемпионата мира сможет помочь?

- Да, сегодня он сыграл просто здорово, много выручал и, можно сказать, держал нас в игре. Будем надеяться, что и дальше он будет действовать так же.

Olympics: Год назад на чемпионате мира сборной Казахстана совсем чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в плей-офф. А сейчас – три поражения на старте и очень опасная турнирная ситуация.

- Надо учитывать, что в прошлом году у всех команд была несколько скомканная из-за коронавирусных проблем подготовка. По этой же причине не приехали тогда на чемпионат мира и многие хоккеисты из-за океана. И кроме того, очень важно, что в прошлом году никто не вылетал – поэтому не было никакого дополнительного психологического давления на команду. А сейчас оно присутствует. Но именно сегодня мы немножко сбросили с себя этот груз ответственности и сыграли совсем в другой хоккей, чем в первых двух матчах турнира.

Olympics: Турнирное положение сейчас выглядит так, что матч с Италией, скорее всего, окажется для Казахстана решающим в плане сохранения места в сильнейшем дивизионе. Будете готовиться к нему как-то по-особому?

- Почему только Италия? У нас еще есть в соперниках и Германия, и Канада. Будем по-особому настраиваться на все эти матчи.

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