Хоккей. Чемпионат мира-2022. День двенадцатый. Определились все четвертьфинальные пары

24 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею, проходящем в Финляндии, завершился предварительный турнир и определись пары команд, которые встретятся между собой в четвертьфиналах. Самым интересным противостоянием на этой турнирной стадии обещает стать матч сборных Швеции и Канады.

В заключительный день предварительного этапа в обеих группах определились последние четвертьфиналисты. В группе В сборная США стала участником плей-офф еще до собственного выхода на лед в матче с норвежцами – после поражения сборной Латвии от Швеции (0:1) она гарантированно разместилась на четвертом месте в таблице своей восьмерки.

А вот в группе А последнее вакантное место в четвертьфинале сборные Дании и Словакии разыграли между собой в очном споре. Датчане накануне израсходовали слишком много сил и эмоций на свою историческую победу над канадцами, и на ключевую встречу за выход в плей-офф ресурса им уже не хватило – в результате они потерпели крупное поражение (1:7).

Значение этого фактора подтвердил после игры и форвард сборной Словакии Самюэль Такач. «Именно наша скорость стала ключевым фактором в этом матче, - сказал он. – Мы опережали соперников и выигрывали большинство мелких единоборств. Накануне вечером у Дании была очень тяжелая игра, а мы имели два дня отдыха и смогли хорошо подготовиться к этой встрече, что вы и увидели во время матча».

Два очка (гол и результативная передача) набрал в этой игре 18-летний MVP олимпийского турнира в Пекине Юрай Слафковски, и благодаря этому словацкий вундеркинд с девятью баллами вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата мира по итогам групповой стадии. А возглавляет этот список нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин, у которого уже 12 очков (5+7).

Сборная Швейцарии оказалась единственной на турнире, одержавшей победы во всех семи матчах предварительного этапа. Правда, это отнюдь не гарантирует швейцарцам легкой жизни в четвертьфинале против сборной США, которая, как и любая североамериканская команда, всегда особенно опасна именно в плей-офф.

Трудно определить фаворита и в четвертьфинальном противостоянии Чехии и Германии, в котором более звездная, но при этом очень неоднозначно выглядевшая на предварительной стадии турнира Чехия вряд ли сможет без проблем справиться с немецкой сборной. Очень многое будет зависеть от того, удастся ли восходящей звезде НХЛ Морицу Зайдеру и его партнерам по сборной Германии справиться с первой тройкой нападения чехов, в которой собраны все главные бомбардиры команды – Давид Пастрняк, Роман Червенка и Давид Крейчи. Кроме этих признанных лидеров в составе команды Чехии прекрасный турнир проводит 21-летний Матей Блюмель, но этим коротким списком перечень снайперов команды Кари Ялонена практически ограничивается. У сборной Германии активных атакующих опций намного больше, и это может сказаться по ходу четвертьфинала.

Сборной Словакии – при всем таланте Юрая Слафковски и игровом драйве капитана команды Томаша Татара – придется очень нелегко в матче против Финляндии. За семь матчей предварительного турнира хозяева чемпионата пропустили всего пять шайб, а их вратарь Юсси Олкинуора бьет все статистические рекорды непробиваемости. В пяти сыгранных матчах он пропустил всего одну шайбу и с показателем в 99,03 процента отраженных бросков по итогам группового турнира уже вошел в историю чемпионатов мира.

Главным же противостоянием на четвертьфинальной стадии станет встреча сборных Швеции и Канады. Шведы проиграли в группе всего один матч команде США – и тот в овертайме. Однако та пропущенная за 12 секунд до окончания дополнительной 5-минутки во встрече с американцами шайба сыграла с ними очень злую шутку. И теперь, в целом отлично проведя групповой турнир, «Микаэль Нюландер и компания» получили в награду от лукавой судьбы встречу в четвертьфинале именно с канадцами, которой они наверняка больше всего хотели бы избежать. По крайней мере, на этой турнирной стадии.

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