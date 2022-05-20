Хоккей. Чемпионат мира-2022. День восьмой. Олимпийские чемпионы – уже в плей-офф

20 мая, одержав победу над сборной Великобритании – 6:0, хоккеисты Финляндии первыми из 16 команд, участвующих в чемпионате мира-2022, обеспечили себе место в плей-офф. После этой встречи у них стало 13 очков, и, хотя формально финнов могут опередить еще четыре команды, но входящим в это число сборным США, Чехии и Норвегии предстоит еще провести матчи между собой. И поэтому даже теоретического варианта, при котором хозяева турнира остались бы за бортом четвертьфинала, больше не существует.

Сам по себе матч финской сборной против команды Великобритании не обещал большой интриги, так как разница в классе между соперниками слишком велика. Главным событием этой встречи стал дебют на чемпионате мира-2022 в составе сборной Финляндии двух защитников «Далласа» - Миро Хейсканена и Эсы Линделля. Оба они всего четыре дня назад проводили за свой клуб седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли в Калгари и только что прилетели в Финляндию. Оба были заявлены на турнир непосредственно в день матча с британцами, но, тем не менее, уже в этой игре вышли на лед. Причем трибуны арены в Тампере встретили настоящей овацией именно Хейсканена. Он дебютировал в национальной сборной в возрасте 18 лет на Олимпийских играх в Пхенчхане, а в свои нынешние 22 уже является одним из кумиров хоккейной Финляндии. Несмотря на недавний перелет, в матче с британцами Хейсканен получил от главного тренера Юкки Ялонена игрового времени больше, чем все его партнеры по команде (19 минут и 12 секунд), и сделал одну результативную передачу, заработав первый балл в бомбардирской статистике чемпионата мира. «Перелет из Северной Америки прошел совсем неплохо, я хорошо выспался сегодня ночью и вообще чувствовал себя нормально, - сказал Миро Хейсканен после матча в смешанной зоне. – И было просто здорово сыграть перед своими болельщиками в матче чемпионата мира, который проходит именно в Финляндии».

В другом матче группы В хоккеисты Латвии в серии штрафных бросков одержали победу над сборной Австрии – 4:3. Австрийцы вообще являются самой упорной командой нынешнего турнира: из пяти сыгранных ими матчей три дошли до овертайма, а два – еще и до серии буллитов. Однако на сей раз голкипер Бернхард Штаркбаум команду Австрии в серии не выручил, и точное исполнение штрафных бросков Николаем Елисеевым и Робертсом Букартсом позволило сборной Латвии одержать вторую победу на турнире. Правда, побороться за попадание в плей-офф подопечным Харийса Витолиньша все равно будет крайне сложно. И дело даже не в дефиците очков, а в том, что команда действует на турнире слишком неровно, выпадая из игры целыми отрезками. Накануне в игре со командой Чехии латвийские хоккеисты полностью провалили первый период (0:5). В игре с австрийцами они крайне неудачно провели третий, к началу которого вели в счете – 3:2. По броскам в створ ворот в третьей 20-минутке они уступили сборной Австрии – 3:15, и для латвийской команды еще большая удача, что дело закончилось ничьей в основное время. С такими игровыми качелями по ходу матчей о четвертьфинале мечтать трудно.

В группе А очередные поражения потерпели аутсайдеры – сборные Италии (от Германии – 4:9) и Казахстана (от Словакии – 3:4). И теперь уже совершенно определенно можно сказать, что именно в их очной встрече 23 мая решится, какая из двух этих команд покинет сильнейший дивизион.

21 мая на чемпионате мира-2022 состоятся шесть встреч, и, безусловно, центральной среди них будет игра между сборными Канады и Швейцарии. Только эти две команды пока не потеряли на турнире ни одного очка, и именно в матче между собой они определят лидера группы А.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.