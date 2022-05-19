Хоккей. Чемпионат мира-2022. День седьмой. Хет-трик Козенса принес Канаде четвертую победу

19 мая на чемпионате мира-2022 по хоккею, который проходит в финских Хельсинки и Тампере, завершились матчи четвертого тура в обеих предварительных группах. Выиграв у команды Казахстана со счетом 5:3, сборная Канады присоединилась к швейцарцам, составив вместе с ними дуэт лидеров группы А. Лишь эти две команды после четырех сыгранных матчей идут по турнирной дистанции без потерь.

Игровой день в группе А начался в Хельсинки с полуторачасовым опозданием из-за небольшого пожара, который случился в ледовом дворце «Яахалли». Если для зрителей, которых попросили на время покинуть арену, это стало просто маленьким приключением, то игрокам сборных Германии и Дании, уже готовившимся выйти на лед, пришлось испытать дополнительные неудобства и эвакуироваться из помещения прямо в игровой форме – разве что без коньков. В итоге пауза затянулась, и даже предматчевую разминку хоккеисты проводили не на основной арене, а на тренировочном катке по соседству. Все эти обстоятельства явно помешали командам, и матч получился не слишком богатым на события. Сборная Германии нанесла по воротам соперника всего 13 бросков, но этого оказалось вполне достаточно, так как один из них в исполнении Марка Михаэлиса оказался голевым и принес немецкой команде победу – 1:0.

Хоккеисты команд Канады и Казахстана также вышли на лед более, чем с часовой задержкой, но для них это оказалось менее внезапным событием и на качестве игры не сказалось. Встреча прошла с большим игровым преимуществом канадцев, но отличная игра голкипера сборной Казахстана Андрея Шутова долгое время оставляла его команду в игре. Еще в середине третьего периода преимущество сборной Канады было минимальным (4:3), но две шайбы Дилана Козенса, заброшенные в большинстве, позволили канадцам спокойно довести дело до своей четвертой победы на турнире. А сам Козенс, оформивший в этом матче хет-трик, после игры в смешанной зоне сказал:

- Было видно, что соперники вышли сегодня с настроем сражаться. Они на самом деле провели очень хороший матч, и на протяжении долгого времени не позволяли нам оторваться в счете. Мы же были несколько небрежны, но я знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Главное, что мы все-таки одержали победу в этом матче.

В группе В, матчи которой проходят в Тампере, 19 мая состоялся дебют на нынешнем чемпионате мира чешского форварда Давида Пастрняка, пополнившего состав команды как раз перед этим матчем с Латвией. Нападающий «Бостона» вышел на лед в первом звене вместе с опытнейшими Давидом Крейчи и Романом Червенкой. Приезд Пастрняка явно вдохнул жизнь в сборную Чехии, которая до этого проиграла два матча подряд. Уже в первые семь минут игры чешские хоккеисты забросили три шайбы, а к исходу первого периода фактически решили исход матча в свою пользу – 5:0. В оставшееся игровое время команда финского специалиста Кари Ялонена позволила себе спокойно сыграть «по счету» и без особых проблем довела дело до крупной победы. В активе Давида Пастрняка в его дебютном матче на турнире гол и результативная передача, а его партнер Роман Червенка, также набравший в этот вечер два очка, с девятью результативными баллами (2+7) возглавил теперь список бомбардиров чемпионата мира.

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