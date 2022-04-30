Хоккей. Юниорский чемпионат мира–2022. Остановит ли Швеция в финале американскую машину?

Полуфиналы юниорского чемпионата мира-2022 по хоккею, который завершается в Германии 1 мая, получились абсолютно разными по сюжету. Сборная США без видимых проблем разобралась с командой Чехии – 6:1, а Швеция лишь за 32 секунды до конца основного времени вырвала победу у Финляндии – 2:1.

Американские хоккеисты на чемпионате мира пока выступают словно в какой-то своей собственной лиге, по сравнению со всеми соперниками. которых как будто и вовсе не замечают: пять матчей – пять крупных побед, 45 заброшенных шайб (в среднем – по 9 за игру!) – и лишь 11 пропущенных. Играют ли подопечные Адама Найтингейла с Канадой (8:3), с Чехией (два матча: 6:2 в группе и 6:1 в полуфинале) или с менее статусными соперниками, вроде Латвии и Германии – сюжет примерно один. Сборная США играет словно по пресловутой «бразильской системе» («вы нам забьете сколько сможете, а мы вам – сколько захотим»), и пока ни в одном матче чемпионата мира не испытала каких-либо проблем.

Полуфинальная встреча команды США с Чехией выбилась из этого ряда разве что тем, что после первого периода чешские хоккеисты, благодаря голу лучшего снайпера чемпионата мира Иржи Кулича, повели – 1:0. Но уже во второй 20-минутке сборная США ответила на эту дерзость пятью безответными шайбами и сняла все вопросы по поводу исхода борьбы за место в финале.

Очень любопытно выглядит накануне заключительного игрового дня таблица лидеров чемпионата мира по показателю «плюс-минус». В ней хоккеисты сборной США занимают 17 (!) верхних строчек, а лидирует в этой иерархии защитник Лэйн Хадсон с его фантастическими «+15» (во время его присутствия на площадке команда забросила на 15 шайб больше, чем пропустила).

А вот второй полуфинал между командами Швеции и Финляндии получился по-настоящему захватывающим, хоть и не слишком результативным. Его главным героем стал голкипер сборной Швеции Хуго Хавелид, отразивший 41 бросок по своим воротам. Финны почти в два раза перебросали соперника (42–23), но преодолеть последний рубеж в лице Хавелида им никак не удавалось. До последней 5-минутки игры шайба шведского форварда Отто Стенберга, заброшенная в начале второго периода, так и оставалась единственной. Однако на 56-й минуте финн Яни Нюман все-таки смог пробить Хавелида и восстановил равновесие – 1:1. Казалось, что вновь, как и в четвертьфинале Финляндии с Канадой, чудесное спасение финнов в концовке матча переведет игру в овертайм. Но этот сценарий разрушил герой того четвертьфинала Йоаким Кемелл, в игре с канадцами оформивший хет-трик. На сей раз он стал антигероем встречи, так как именно удаление Кемелла оказалось для сборной Финляндии роковым – за 32 секунды до финальной сирены шведский форвард с финской фамилией Йонатан Леккеримяки реализовал численное преимущество и вывел свою команду в финал чемпионата мира.

Итак, 1 мая именно сборная Швеции попробует остановить в финале американскую машину. И решающий матч чемпионата мира приобрел тем самым дополнительную интригу в виде противостояния невероятно результативной атаки сборной США и лучшего голкипера турнира – шведа Хуго Хавелида, который со статистическим показателем 93,28 процента отраженных бросков с отрывом возглавляет вратарскую иерархию чемпионата мира. Окажется ли Хавелид на турнире, проходящем в родных краях легендарного барона Мюнхгаузена, способен на очередной «подвиг по расписанию»?

Расписание игр и результаты сыгранных матчей юниорского чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.