Хоккей. История чемпионатов мира. Точки отсчета: Монтре-1910, Антверпен-1920 и Шамони-1930

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на своем официальном сайте ведет отсчет крупнейших международных соревнований по хоккею с 1910 года, когда состоялся первый официальный турнир под эгидой этой организации, носившей тогда название Международной лиги хоккея. Турниром этим стал чемпионат Европы, прошедший с 10 по 12 января 1910 года в швейцарском Монтре.

Игры проходили на естественном льду замерзшего озера Ле-Аван, и в соревновании приняли участие четыре команды – сборные Великобритании, Германии, Бельгии и Швейцарии. Матчи игрались по правилам, довольно далеким от тех, что приняты в современном хоккее – например, каждый матч состоял из двух периодов по 15 минут. Условия соревнований были непростыми из-за очень плохого качества естественного льда, на котором было немало наростов. Тем не менее, круговой турнир из шести матчей удалось провести до конца. Победителем первого чемпионата Европы стала сборная Великобритании, одержавшая две победы и завершившая вничью матч с Бельгией – 1:1. Серебряными призерами стали хоккеисты Германии, бронзовыми – бельгийцы. В рамках чемпионата Европы сборные Германии, Бельгии и Швейцарии провели также по выставочному матчу против команды канадских студентов, обучавшихся в британском университете Оксфорда. «Британские канадцы» одержали крупные победы во всех встречах, но в зачет турнира эти матчи не пошли, и турнир сохранил статус континентального соревнования.

Канадцы выиграли Олимпийские игры-1924, как и четырьмя годами ранее. Вплоть до 1968 года олимпийские турниры по хоккею имели статус чемпионатов мира

Принятой в большинстве официальных источников датой проведения первого чемпионата мира считается 1920 год, когда турнир по хоккею состоялся в рамках Олимпийских игр в Антверпене (в первый и единственный раз он входил в программу летней Олимпиады). По той причине, что вплоть до 1968 года олимпийские турниры параллельно имели и статус чемпионатов мира, именно соревнования Игр-1920 в Антверпене чаще всего считаются точкой отсчета этих крупнейших хоккейных соревнований.

В турнире Олимпиады-1920 приняли участие семь сборных – Канада, США, Чехословакия, Швеция, Бельгия, Швейцария и Франция (сборные Германии и Австрии не были допущены к соревнованиям, как представители стран-агрессоров в Первой мировой войне). Обладатели золотых медалей определились по классической олимпийской системе, и ими стали канадцы, победившие во всех трех матчах с общим счетом 29:1: в четвертьфинале – Чехословакию (15:0), в полуфинале – США (2:0), в финале – Швецию (12:1). Серебряный и бронзовый призеры были определены по сложной двухступенчатой формуле, и в итоге второе место заняли хоккеисты США, а третье – сборная Чехословакии. Любопытно, что из-за запутанного регламента для завоевания бронзовых медалей этой команде оказалось достаточно выиграть на Олимпиаде всего один матч из трех и забросить одну-единственную шайбу (при общей разнице голов – 1:31).

Третьей важной датой в истории чемпионатов мира можно считать 1930 год, когда этот турнир впервые прошел самостоятельно, а не в рамках Олимпийских игр. Причем именно чемпионат мира-1930 до сих пор остается единственным, который игрался сразу в трех странах – Франции, Австрии и Германии. Первоначально его местом проведения был избран французский Шамони, но из-за резкого потепления соревнования на естественном льду этого курорта не удалось провести до конца, и в итоге одна встреча состоялась в Вене, а финальный раунд из двух матчей – в Берлине. В турнире приняли участие 12 сборных, а его победителем стала сборная Канады. При этом и тут регламент оказался очень своеобразным, и для завоевания золотых медалей канадцам оказалось достаточно провести и выиграть на чемпионате мира всего один матч – финал против сборной Германии (6:1).

Три турнира, прошедшие с интервалом ровно в десять лет один от другого, продолжают оставаться вехами в истории мирового хоккея. А какую из них считать более важной в летописи чемпионатов мира – дело историков и статистиков этого вида спорта.