Хоккей. Чемпионат мира-2022. Полуфиналы. В «золотом матче» вновь сыграют Финляндия и Канада

На чемпионате мира-2022 по хоккею, проходящем в Тампере и Хельсинки, 28 мая состоялись полуфинальные матчи. Сборная Финляндии одержала победу над командой США – 4:3, а канадцы с крупным счетом обыграли сборную Чехии – 6:1.

Над американской хоккейной сборной на чемпионатах мира довлеет настоящий «рок полуфиналов». С момента появления на этих турнирах стадии плей-офф они ни разу не могли добраться до решающего матча, хотя в полуфиналах играли 10 раз. Не получилось и с 11-й попытки, хотя началось все для сборной США – лучше не придумаешь. Несмотря на большие проблемы с составом (из-за травм и отъезда домой по семейным обстоятельствам Джейкоба Меньи американская команда смогла заявить на матч с финнами только четырех защитников), уже в начале 2-й минуты матча она повела в счете. Шальной наброс Нэйта Шмидта от синей линии неожиданно материализовался в гол – закрытый игроками вратарь финнов Юсси Олкинуора не увидел траектории полета шайбы.

- Конечно, психологически это был очень неприятный момент для нас – пропустить почти на первой минуте, - признался после игры в смешанной зоне защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен. – Но мы с этой командой уже не один раз оказывались в подобной ситуации и знаем, что с одной пропущенной шайбой всегда способны вернуться в игру.

И действительно, в концовке первого периода звездный финский защитник Миро Хейсканен в фирменном стиле на скорости объехал соперника и отправил шайбу под перекладину – 1:1. Во втором периоде команды обменялись голами, а затем сборная Финляндии классически провела «наложение звеньев», измотав не успевшую смениться пятерку соперников. В итоге – гол Сами Ватанена, который позволил финской команде уйти на второй перерыв, ведя в счете – 3:2.

Практически в каждой паузе матча камеры «вылавливали» для табло-куба арены в Тампере звезд финского хоккея прошлых лет, присутствовавших на трибунах – Эсу Тикканена, Раймо Хелминена, Саку Койву, Киммо Тиммонена и других. И каждый такой эпизод вызывал шквал эмоций болельщиков, заряжая игроков нынешней сборной Финляндии на пути к финалу. А у тех и так все было хорошо. Иметь перевес по ходу третьего периода – это именно то, что нужно команде Юкки Ялонена, наверное, лучше всех других сборных в мире умеющей играть «по счету».

Когда же Йоэль Армия сразу после окончания очередного финского большинства забросил и четвертую шайбу, стало ясно, что преодолеть свой «полуфинальной рок» американцам и сегодня вряд ли удастся. Все, что смогла сделать сборная США в концовке – отыграть одну шайбу, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но – и только.

Второй полуфинал получился значительно менее напряженным. Сборная Чехии в матче с канадцами открыла счет (численное преимущество реализовал Давид Крейчи), однако пропущенная за 33 секунды до первого перерыва от Дилана Козенса ответная шайба явно выбила чешскую команду из колеи. В середине второго периода канадцы за три с небольшим минуты забросили три шайбы подряд и фактически решили исход матча в свою пользу. Возможно, удаление Давида Пастрняка, которое реализовали канадцы в первом из трех этих голевых эпизодов, и не было бесспорным, но дальнейший ход событий в матче полностью нивелировал роль одного конкретного игрового момента. Просто командный дух сборной Канады в этот вечер оказался намного выше, чем у чешской команды, и подобное на решающих стадиях больших турниров с чехами, к сожалению, случается довольно регулярно.

В результате 29 мая в Тампере в финале ЧМ-2022 сыграют сборные Финляндии и Канады, и это произойдет уже на третьем чемпионате мира подряд. В 2019 году в Братиславе решающий матч выиграли финны – 3:1, в 2021 году в Риге команда Канады взяла реванш, забросив решающую шайбу в овертайме – 3:2. Кто выиграет третий кряду финал с одной и той же афишей мы узнаем в воскресенье.

Расписание игр чемпионата мира-2022, результаты матчей и видео можно найти здесь.