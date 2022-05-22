Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Мужчины: результаты и видео

Все результаты и видео лучших моментов «Ролан Гаррос» 2022 года в мужском одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 22 мая по 5 июня 2022 года на грунтовых кортах Парижа проходит «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде - второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием самых лучших во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 13-кратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу открытого чемпионата Франции публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

  • Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь
  • О мужском одиночном разряде читайте здесь
  • Турнирную сетку у мужчин смотрите здесь
  • О женском одиночном разряде читайте здесь
  • Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

Результаты

  • 22 мая, воскресенье
  • Первый круг
  • Об итогах стартового дня читайте здесь
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - Хуан-Пабло Варильяс (Перу, Q) - 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3
  • Карлос Алькараc (Испания, 6) - Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:4, 6:2, 6:0
  • Джон Изнер (США, 23) - Кантен Гали (Франция) - 7:6(3), 4:6, 7:6(1), 7:6(6)
  • Александр Зверев (Германия, 3) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 6:4, 6:4
  • Уго Деллиен (Боливия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:3, 6:2, 6:4
  • Фабио Фоньини (Италия) - Алексей Попырин (Австралия) - 6:4, 7:5, 6:4
  • Грегуар Баррер (Франция, WC) - Таро Даниэль (Япония) - 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4
  • Карен Хачанов (21) - Нуно Боргес (Португалия, Q) - 6:3, 2:6, 6:4, 6:4
  • Диего Шварцман (Аргентина, 15) - Андрей Кузнецов (Q) - 6:3, 1:6, 6:4, 6:2
  • Таллон Грикспур (Нидерланды) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 25) - 2:6, 6:0, 6:4, 6:3
  • Григор Димитров (Болгария, 18) - Маркос Гирон (США) - 6:1, 6:1, 6:1
  • Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:4, 4:6, 6:4, 7:6(5)
  • Альяж Бедене (Словения) - Кристофер О'Коннел (Австралия, WC) - 6:2, 6:4, 6:7(5), 6:1
  • Пабло Куэвас (Уругвай) - Дженсон Бруксби (США, 31) - 6:2, 6:1, 6:1
  • Хауме Мунар (Испания) - Даниэль Альтмайер (Германия) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:3
  • Бернабе Сапата Мираллес (Испания, Q) - Майкл Ммо (США, WC) - 7:6(7), 6:3, 7:5
  • Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 26) - Павел Котов (Q) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
  • Камило Уго Карабелли (Аргентина, Q) - Аслан Карацев - 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6(5)
  • Борна Чорич (Хорватия) - Карлос Табернер (Испания) - 3:6, 6:2, 6:3, 6:1
  • Джейсон Кублер (Австралия, Q) - Денис Кудла (США) - 7:6(5), 7:6(2), 7:6(3)
  • 23 мая, понедельник
  • Первый круг
  • Об итогах дня читайте здесь
  • Рафаэль Надаль (Испания, 5) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:2, 6:2, 6:2
  • Новак Джокович (Сербия, 1) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:3, 6:1, 6:0
  • Корентен Муте (Франция, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 2:6, 6:3, 7:6(2), 6:3
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 10) - Мануэль Гинар (Франция, WC) - 7:5, 6:2, 6:0
  • Марин Чилич (Хорватия, 20) - Аттила Балаш (Венгрия) - 6:0, 6:1, 6:2
  • Дэниэл Эванс (Великобритания, 29) - Франциско Серундоло (Аргентина) - 7:6(3), 6:4, 6:4
  • Мартон Фучович (Венгрия) - Жоффрей Бланкано (Франция, Q) - 6:2, 6:4, 6:4
  • Тэйлор Фриц (США, 13) - Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина, Q) - 7:6(2), 3:6, 6:3, 4:6, 6:4
  • Борна Годжо (Хорватия, Q) - Алессандро Джаннесси (Италия, LL) - 6:4, 6:7(3), 6:7(4), 7:6(4), 6:4
  • Себастьян Баес (Аргентина) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
  • Педро Качин (Аргентина, LL) - Норберт Гомбош (Словакия, Q) - 6:1, 3:6, 6:2, 6:3
  • Николоз Басилашвили (Грузия, 22) - Максим Кресси (США) - 3:6, 2:6, 7:6(8), 6:4, 6:4
  • Брэндон Накаджима (США) - Камил Майхржак (Польша) - 6:4, 2:6, 4:6, 7:6(3), 6:2
  • Микаэль Имер (Швеция) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:2, 6:4, 6:2
  • Маккензи Макдональд (США) - Франко Агаменоне (Италия, LL) - 1:6, 6:2, 6:3, 7:6(3)
  • Филип Краинович (Сербия) - Райли Опелка (США, 17) - 7:6(5), 6:2, 6:3
  • Миомир Кецманович (Сербия, 28) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - 6:3, 7:5, 6:3
  • 24 мая, вторник
  • Первый круг
  • Каспер Рууд (Норвегия, 8) - Жо-Вилфрид Тсонга (Франция, WC)
  • Лоренцо Музетти (Италия) - Стефанос Циципас (Греция, 4)
  • Факундо Баньис (Аргентина) - Даниил Медведев (2)
  • Уго Гастон (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия, 19)
  • Фрэнсис Тиафо (США, 24) - Бенджамин Бонци (Франция)
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) - Жиль Симон (Франция, WC)
  • Ллойд Харрис (ЮАР) - Ришар Гаске (Франция)
  • Бенуа Пэр (Франция) - Илья Ивашко
  • Артур Риндеркнех (Франция) - Александр Бублик (Казахстан)
  • Себастьян Корда (США, 27) - Джон Миллман (Австралия)
  • Алекс Молчан (Словакия) - Федерико Кория (Аргентина)
  • Кристиан Гарин (Чили) - Томми Пол (США, 30)
  • Педро Мартинес (Испания) - Генри Лааксонен (Швейцария)
  • Андрей Рублев (7) - Сун-Ву Квон (Южная Корея)
  • Люка Пуй (Франция, WC) - Зденек Коларж (Чехия, Q)
  • Эмил Руусувуори (Финляндия) - Уго Умбер (Франция)
  • Бьорн Фратанджело (США, Q) - Янник Синнер (Италия, 11)
  • Адриан Маннарино (Франция﻿) - Федерико Дельбонис (Аргентина)
  • Джулио Дзеппьери (Италия, Q) - Хуберт Хуркач (Польша, 12)
  • Жоао Соуса (Португалия) - Чун Син Цен (Тайвань, Q)
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Оскар Отте (Германия)
  • Ричардас Беранкис (Литва) - Ласло Джере (Сербия)
  • Иржи Лехечка (Чехия) - Давид Гоффен (Бельгия)
  • Денис Шаповалов (Канада, 14) - Хольгер Руне (Дания)
  • Иржи Веселы (Чехия) - Стив Джонсон (США)
  • Петер Гойовчик (Германия) - Лоренцо Сонего (Италия, 32)
  • Марко Чеккинато (Италия) - Пабло Андухар (Испания)

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