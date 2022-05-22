Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Мужчины: результаты и видео

С 22 мая по 5 июня 2022 года на грунтовых кортах Парижа проходит «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде - второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием самых лучших во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 13-кратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу открытого чемпионата Франции публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
- Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь
- О мужском одиночном разряде читайте здесь
- Турнирную сетку у мужчин смотрите здесь
- О женском одиночном разряде читайте здесь
- Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь
Результаты
- 22 мая, воскресенье
- Первый круг
- Об итогах стартового дня читайте здесь
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - Хуан-Пабло Варильяс (Перу, Q) - 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3
- Карлос Алькараc (Испания, 6) - Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:4, 6:2, 6:0
- Джон Изнер (США, 23) - Кантен Гали (Франция) - 7:6(3), 4:6, 7:6(1), 7:6(6)
- Александр Зверев (Германия, 3) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 6:4, 6:4
- Уго Деллиен (Боливия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:3, 6:2, 6:4
- Фабио Фоньини (Италия) - Алексей Попырин (Австралия) - 6:4, 7:5, 6:4
- Грегуар Баррер (Франция, WC) - Таро Даниэль (Япония) - 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4
- Карен Хачанов (21) - Нуно Боргес (Португалия, Q) - 6:3, 2:6, 6:4, 6:4
- Диего Шварцман (Аргентина, 15) - Андрей Кузнецов (Q) - 6:3, 1:6, 6:4, 6:2
- Таллон Грикспур (Нидерланды) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 25) - 2:6, 6:0, 6:4, 6:3
- Григор Димитров (Болгария, 18) - Маркос Гирон (США) - 6:1, 6:1, 6:1
- Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:4, 4:6, 6:4, 7:6(5)
- Альяж Бедене (Словения) - Кристофер О'Коннел (Австралия, WC) - 6:2, 6:4, 6:7(5), 6:1
- Пабло Куэвас (Уругвай) - Дженсон Бруксби (США, 31) - 6:2, 6:1, 6:1
- Хауме Мунар (Испания) - Даниэль Альтмайер (Германия) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:3
- Бернабе Сапата Мираллес (Испания, Q) - Майкл Ммо (США, WC) - 7:6(7), 6:3, 7:5
- Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 26) - Павел Котов (Q) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
- Камило Уго Карабелли (Аргентина, Q) - Аслан Карацев - 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6(5)
- Борна Чорич (Хорватия) - Карлос Табернер (Испания) - 3:6, 6:2, 6:3, 6:1
- Джейсон Кублер (Австралия, Q) - Денис Кудла (США) - 7:6(5), 7:6(2), 7:6(3)
- 23 мая, понедельник
- Первый круг
- Об итогах дня читайте здесь
- Рафаэль Надаль (Испания, 5) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:2, 6:2, 6:2
- Новак Джокович (Сербия, 1) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:3, 6:1, 6:0
- Корентен Муте (Франция, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 2:6, 6:3, 7:6(2), 6:3
- Кэмерон Норри (Великобритания, 10) - Мануэль Гинар (Франция, WC) - 7:5, 6:2, 6:0
- Марин Чилич (Хорватия, 20) - Аттила Балаш (Венгрия) - 6:0, 6:1, 6:2
- Дэниэл Эванс (Великобритания, 29) - Франциско Серундоло (Аргентина) - 7:6(3), 6:4, 6:4
- Мартон Фучович (Венгрия) - Жоффрей Бланкано (Франция, Q) - 6:2, 6:4, 6:4
- Тэйлор Фриц (США, 13) - Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина, Q) - 7:6(2), 3:6, 6:3, 4:6, 6:4
- Борна Годжо (Хорватия, Q) - Алессандро Джаннесси (Италия, LL) - 6:4, 6:7(3), 6:7(4), 7:6(4), 6:4
- Себастьян Баес (Аргентина) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 3:6, 6:4, 6:3
- Педро Качин (Аргентина, LL) - Норберт Гомбош (Словакия, Q) - 6:1, 3:6, 6:2, 6:3
- Николоз Басилашвили (Грузия, 22) - Максим Кресси (США) - 3:6, 2:6, 7:6(8), 6:4, 6:4
- Брэндон Накаджима (США) - Камил Майхржак (Польша) - 6:4, 2:6, 4:6, 7:6(3), 6:2
- Микаэль Имер (Швеция) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:2, 6:4, 6:2
- Маккензи Макдональд (США) - Франко Агаменоне (Италия, LL) - 1:6, 6:2, 6:3, 7:6(3)
- Филип Краинович (Сербия) - Райли Опелка (США, 17) - 7:6(5), 6:2, 6:3
- Миомир Кецманович (Сербия, 28) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - 6:3, 7:5, 6:3
- 24 мая, вторник
- Первый круг
- Каспер Рууд (Норвегия, 8) - Жо-Вилфрид Тсонга (Франция, WC)
- Лоренцо Музетти (Италия) - Стефанос Циципас (Греция, 4)
- Факундо Баньис (Аргентина) - Даниил Медведев (2)
- Уго Гастон (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия, 19)
- Фрэнсис Тиафо (США, 24) - Бенджамин Бонци (Франция)
- Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) - Жиль Симон (Франция, WC)
- Ллойд Харрис (ЮАР) - Ришар Гаске (Франция)
- Бенуа Пэр (Франция) - Илья Ивашко
- Артур Риндеркнех (Франция) - Александр Бублик (Казахстан)
- Себастьян Корда (США, 27) - Джон Миллман (Австралия)
- Алекс Молчан (Словакия) - Федерико Кория (Аргентина)
- Кристиан Гарин (Чили) - Томми Пол (США, 30)
- Педро Мартинес (Испания) - Генри Лааксонен (Швейцария)
- Андрей Рублев (7) - Сун-Ву Квон (Южная Корея)
- Люка Пуй (Франция, WC) - Зденек Коларж (Чехия, Q)
- Эмил Руусувуори (Финляндия) - Уго Умбер (Франция)
- Бьорн Фратанджело (США, Q) - Янник Синнер (Италия, 11)
- Адриан Маннарино (Франция) - Федерико Дельбонис (Аргентина)
- Джулио Дзеппьери (Италия, Q) - Хуберт Хуркач (Польша, 12)
- Жоао Соуса (Португалия) - Чун Син Цен (Тайвань, Q)
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Оскар Отте (Германия)
- Ричардас Беранкис (Литва) - Ласло Джере (Сербия)
- Иржи Лехечка (Чехия) - Давид Гоффен (Бельгия)
- Денис Шаповалов (Канада, 14) - Хольгер Руне (Дания)
- Иржи Веселы (Чехия) - Стив Джонсон (США)
- Петер Гойовчик (Германия) - Лоренцо Сонего (Италия, 32)
- Марко Чеккинато (Италия) - Пабло Андухар (Испания)
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- Об истории «Ролан Гаррос» читайте здесь
- О рекордах «Ролан Гаррос» читайте здесь
- О легендарных Гарросе, Шатрие, Ленглен и Матье читайте здесь
- О знаменитых теннисных Мушкетерах читайте здесь
- О всех пяти трофеях «Ролан Гаррос» читайте здесь