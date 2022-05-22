Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Мужчины: результаты и видео

С 22 мая по 5 июня 2022 года на грунтовых кортах Парижа проходит «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде - второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием самых лучших во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 13-кратным чемпионом Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу открытого чемпионата Франции публикует все результаты в мужском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Турнирную сетку у мужчин смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

Результаты

22 мая, воскресенье

Первый круг

Об итогах стартового дня читайте здесь

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - Хуан-Пабло Варильяс (Перу, Q) - 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3

Карлос Алькараc (Испания, 6) - Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:4, 6:2, 6:0

Джон Изнер (США, 23) - Кантен Гали (Франция) - 7:6(3), 4:6, 7:6(1), 7:6(6)

Александр Зверев (Германия, 3) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 6:4, 6:4

Уго Деллиен (Боливия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:3, 6:2, 6:4

Фабио Фоньини (Италия) - Алексей Попырин (Австралия) - 6:4, 7:5, 6:4

Грегуар Баррер (Франция, WC) - Таро Даниэль (Япония) - 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4

Карен Хачанов (21) - Нуно Боргес (Португалия, Q) - 6:3, 2:6, 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 15) - Андрей Кузнецов (Q) - 6:3, 1:6, 6:4, 6:2

Таллон Грикспур (Нидерланды) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 25) - 2:6, 6:0, 6:4, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 18) - Маркос Гирон (США) - 6:1, 6:1, 6:1

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:4, 4:6, 6:4, 7:6(5)

Альяж Бедене (Словения) - Кристофер О'Коннел (Австралия, WC) - 6:2, 6:4, 6:7(5), 6:1

Пабло Куэвас (Уругвай) - Дженсон Бруксби (США, 31) - 6:2, 6:1, 6:1

Хауме Мунар (Испания) - Даниэль Альтмайер (Германия) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Бернабе Сапата Мираллес (Испания, Q) - Майкл Ммо (США, WC) - 7:6(7), 6:3, 7:5

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, 26) - Павел Котов (Q) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Камило Уго Карабелли (Аргентина, Q) - Аслан Карацев - 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6(5)

Борна Чорич (Хорватия) - Карлос Табернер (Испания) - 3:6, 6:2, 6:3, 6:1

Джейсон Кублер (Австралия, Q) - Денис Кудла (США) - 7:6(5), 7:6(2), 7:6(3)

23 мая, понедельник

Первый круг

Об итогах дня читайте здесь

Рафаэль Надаль (Испания, 5) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:2, 6:2, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 1) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:3, 6:1, 6:0

Корентен Муте (Франция, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 2:6, 6:3, 7:6(2), 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) - Мануэль Гинар (Франция, WC) - 7:5, 6:2, 6:0

Марин Чилич (Хорватия, 20) - Аттила Балаш (Венгрия) - 6:0, 6:1, 6:2

Дэниэл Эванс (Великобритания, 29) - Франциско Серундоло (Аргентина) - 7:6(3), 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) - Жоффрей Бланкано (Франция, Q) - 6:2, 6:4, 6:4

Тэйлор Фриц (США, 13) - Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина, Q) - 7:6(2), 3:6, 6:3, 4:6, 6:4

Борна Годжо (Хорватия, Q) - Алессандро Джаннесси (Италия, LL) - 6:4, 6:7(3), 6:7(4), 7:6(4), 6:4

Себастьян Баес (Аргентина) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Педро Качин (Аргентина, LL) - Норберт Гомбош (Словакия, Q) - 6:1, 3:6, 6:2, 6:3

Николоз Басилашвили (Грузия, 22) - Максим Кресси (США) - 3:6, 2:6, 7:6(8), 6:4, 6:4

Брэндон Накаджима (США) - Камил Майхржак (Польша) - 6:4, 2:6, 4:6, 7:6(3), 6:2

Микаэль Имер (Швеция) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:2, 6:4, 6:2

Маккензи Макдональд (США) - Франко Агаменоне (Италия, LL) - 1:6, 6:2, 6:3, 7:6(3)

Филип Краинович (Сербия) - Райли Опелка (США, 17) - 7:6(5), 6:2, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия, 28) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - 6:3, 7:5, 6:3