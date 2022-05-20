Теннис. «Ролан Гаррос»-2022. Женщины: что ждать и где смотреть

Впервые за долгое время в 2022 году в женском одиночном разряде на открытом чемпионата Франции по теннису будет явный фаворит – Ига Швентек подошла к «Ролан Гаррос» с феноменальной серией из 28 побед. Но есть и другие претендентки на титул женского French Open, который пройдет в Париже с 22 мая по 4 июня

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Швентек выиграла в этом году уже пять титулов подряд, включая четыре турнира WTA 1000. Понятно, что победы добавляют Иге уверенности, но, с другой стороны, давление также значительно возросло. Это в 2020 году Швентек сенсационно покорила «Ролан Гаррос», будучи в статусе «темной лошадки». На сей раз все ждут от нее успеха. Хотя сетку для нее нельзя назвать простой – уже в третьем круге она может встретиться с Людмилой Самсоновой, которую с огромным трудом обыграла в конце апреля в Штутгарте. А в четвертом круге весьма вероятна встреча с кем-то из экс-чемпионок грунтового «Большого шлема» - Симоной Халеп или Аленой Остапенко.

С точки зрения рейтинга самой потенциально опасной оппоненткой Швентек в четвертьфинале является восьмая сеяная Каролина Плишкова, но она в нынешнем грунтовом сезоне результатами не блистала. В отличие, скажем, от финалистки Мадрида Джессики Пегулы или полуфиналистки того же турнира Екатерины Александровой. Также не исключен на этой стадии матч с прошлогодней полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Тамарой Зиданшек.

Оптимальной подготовке к турниру прошлогодней чемпионки Барборе Крейчиковой помешала травма Фото © 2021 Getty Images

Впервые за долгое время в 2022 году в женском одиночном разряде на открытом чемпионата Франции по теннису будет явный фаворит – Ига Швентек подошла к «Ролан Гаррос» с феноменальной серией из 28 побед. Но есть и другие претендентки на титул женского French Open, который пройдет в Париже с 22 мая по 4 июня

Турнирные сетки у женщин смотрите здесь

Швентек выиграла в этом году уже пять титулов подряд, включая четыре турнира WTA 1000. Понятно, что победы добавляют Иге уверенности, но, с другой стороны, давление также значительно возросло. Это в 2020 году Швентек сенсационно покорила «Ролан Гаррос», будучи в статусе «темной лошадки». На сей раз все ждут от нее успеха. Хотя сетку для нее нельзя назвать простой – уже в третьем круге она может встретиться с Людмилой Самсоновой, которую с огромным трудом обыграла в конце апреля в Штутгарте. А в четвертом круге весьма вероятна встреча с кем-то из экс-чемпионок грунтового «Большого шлема» - Симоной Халеп или Аленой Остапенко.

С точки зрения рейтинга самой потенциально опасной оппоненткой Швентек в четвертьфинале является восьмая сеяная Каролина Плишкова, но она в нынешнем грунтовом сезоне результатами не блистала. В отличие, скажем, от финалистки Мадрида Джессики Пегулы или полуфиналистки того же турнира Екатерины Александровой. Также не исключен на этой стадии матч с прошлогодней полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Тамарой Зиданшек.

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