Теннис. Календарь турниров WTA-2022: где смотреть и что ждать

В 2022 году женский теннисный тур WTA, как и мужской, стартует в самом начале января по привычному до пандемии графику. Российские теннисистки по итогам сезона-2021 не вошли в топ-10, но победа в Кубке Билли Джин Кинг, выход в финал «Ролан Гаррос» Анастасии Павлюченковой и успехи на отдельных турнирах WTA Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой обнадеживали. Есть надежда, что сезон 2022 года будет еще более успешным. Olympics представляет подробное расписание турниров WTA в сезоне-2022.

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Январь 2022 года

3 – 9 января

WTA 500. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)

WTA 250. Melbourne 1. Мельбурн, Австралия (Hard)

WTA 250. Melbourne 2. Мельбурн, Австралия (Hard)

10 – 16 января

WTA 500. Sidney Tennis Classic. Сидней, Австралия (Hard)

WTA 250. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)

17 – 30 января

Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard)

Если у мужчин перед Australian Open будет проведен в том числе и командный ATP Cup, то у женщин все ограничится индивидуальными соревнованиями в Австралии. Впрочем, два турнира WTA 500 в Аделаиде и Сиднее и три турнира WTA 250 должны помочь набрать форму лидерам мирового женского тенниса.

Февраль – март 2022 года

7 – 13 февраля

WTA 500. St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург, Россия (Hard)

14 – 20 февраля

WTA 500. Dubai Duty Free Championships. Дубай. ОАЭ (Hard)

21 – 27 февраля

WTA 1000. Qatar Total Open. Доха, Катар (Hard)

WTA 250. Abierto Guadalajara. Гвадалахара, Мексика (Hard)

28 февраля – 6 марта

WTA 250. Open 6eme Sens Metropole de Lyon. Лион, Франция (Hard)

WTA 250. Abierto GNP Seguros-2022. Монтеррей, Мексика (Hard)

8 – 20 марта

WTA 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)

22 марта – 3 апреля

WTA 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard)

Если в 2021 году женский тур в феврале только стартовал, то на сей раз он в последний месяц зимы переходит уже во вторую фазу сезона. St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге на сей раз вернется с середины марта к своим привычным срокам, затем запланированы престижные турниры в Дубае и Дохе на открытом харде. А завершится этот отрезок двумя супертурнирами в США – в Майами и Индиан-Уэллс.

Апрель – июнь 2022 года

4 – 10 апреля

WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарльстон, США (Clay)

WTA 250. Copa Colsanitas. Богота, Колумбия (Clay)

11 – 17 апреля

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

18 – 24 апреля

WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт, Германия (Clay)

WTA 250. TEP BNP Paribas Tennis Championspip Istanbul. Стамбул, Турция (Clay)

28 апреля – 8 мая

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)

9 – 15 мая

WTA 1000. Internazionali BNL d'Italia (Clay)

15 – 21 мая

WTA 250. Internationaux de Strasbourg. Страсбург, Франция (Clay)

WTA 250. Cologne Open. Кельн, Германия (Clay)

WTA 250. Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem. Рабат, Морокко (Clay)

22 мая – 5 июня

Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay)

Грунтовый сезон не претерпит в 2022 году каких-то значимых изменений. Он вновь стартует на зеленой глине в Чарльстоне, а его главными событиями перед «Ролан Гаррос» станут супертурниры в Мадриде и Риме. Вишенкой на торте двух месяцев игры на земляном покрытии станет открытый чемпионат Франции в Париже.

Июнь - июль 2022 года

6 – 12 июня

WTA 250. Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды (Grass)

WTA 250. Viking Open Nottingham. Ноттингем, Великобритания (Grass)

13 – 19 июня

WTA 500. Bett1Open. Берлин, Германия (Grass)

WTA 250. Viking Birmingham Classic. Бирмингем, Великобритания (Grass)

20 – 26 июня

WTA 500. Viking International Eastbourne. Истборн, Великобритания (Grass)

WTA 250. Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers. Бад-Хомбург, Германия (Grass)

27 июня – 10 июля

Большой шлем. Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Grass)

Травяной сезон в 2022 году продлится всего пять недель. Перед Уимблдоном пройдут шесть турниров WTA в Великобритании, Германии и Нидерландах, включая два категории «500» в Берлине (его, напомним, в 2021 году выиграла Самсонова) и Истборне.

Июль – ноябрь 2022 года (предварительный календарь)

1 – 7 августа

WTA 500. Silcon Valley Classic. Сан-Хосе, США (Hard)

8 – 14 августа

WTA 1000. Canadian Open. Торонто, Канада (Hard)

15 – 21 августа

WTA 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)

29 августа – 11 сентября

Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard)

17 – 23 октября

WTA 250. Кубок Кремля (VTB Kremlin Cup). Москва, Россия (Hard)

На данный момент календарь WTA утвержден только по 10 июля 2022 года включительно, поэтому во второй половине сезона мы приводим только предварительные сроки крупных турниров и российского Кубка Кремля в Москве. Если график американской серии турниров с US Open, скорее всего, вряд ли претерпит какие-то существенные изменения, то по соревнованиям в сентябре – ноябре пока сложно сказать что-то определенное. В том числе и по итоговому турниру WTA, который в 2021 году состоялся в Гвадалахаре.

Смотрите прямые трансляции турниров «Большого шлема» на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в EurosportPlayer.

Смотрите турниры WTA в Okko Tennis

Турниры WTA в России традиционно показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и на Sportbox.ru

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