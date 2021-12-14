Теннис. Календарь турниров ATP-2022: где смотреть и что ждать

В 2022 году календарь теннисных турниров ATP должен, если обойдется без форс-мажоров, обрести свой привычный вид. Сезон стартует в Австралии 1 января, а завершается итоговым турниром ATP и Кубком Дэвиса. Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов радовали своих поклонников в 2021 году как личными, так и командными победами. И рассчитывают продолжать в том же духе. Olympics представляет подробное расписание турниров ATP на 2022 год.

Январь 2022 года

1 – 9 января

ATP Cup. Сидней, Австралия (Hard)

3 – 9 января

ATP 250. Adelaide International 1. Аделаида, Австралия (Hard)

4 – 10 января

ATP 250. Melbourne. Мельбурн, Австралия (Hard)

10 – 16 января

ATP 250. Adelaide International 2. Аделаида, Австралия (Hard)

ATP 250. Sidney Tennis Classic. Сидней, Австралия (Hard)

17 – 30 января

Большой шлем. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard)

Если в 2021-м старт сезона из-за карантина был смещен на месяц вперед, то на сей раз турниры ATP стартуют уже с 1 января. Причем сразу с ATP Cup, где россияне защищают свой титул. Также в Аделаиде, Мельбурне и Сиднее запланированы еще четыре разогревочных перед стартовым в году «Большим шлемом» турнира категории ATP 250. Australian Open по традиции пройдет в Мельбурне на открытом харде и завершится 30 января.

Февраль – март 2022 года

31 января – 6 февраля

ATP 250. Open Sud de France. Монпелье, Франция (Hard)

ATP 250. Cordoba Open. Кордоба, Испания (Clay)

ATP 250. Tata Open Maharashtra. Пуна, Индия (Hard)

7 – 13 февраля

ATP 500. ABN AMRO World Tennis Tournament. Роттердам, Нидерланды (Hard)

ATP 250. Argentina Open. Буэнос-Айрес, Аргентина (Clay)

ATP 250. Dallas Open. Даллас, США (Hard)

14 – 20 февраля

ATP 500. Rio Open. Рио-де-Жанейро, Бразилия (Clay)

ATP 250. Delray Beach Open. Делрей-Бич, США (Hard)

ATP 250. Open 13 Provence. Марсель, Франция (Hard)

ATP 250. Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар (Hard)

21 – 27 февраля

ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай, ОАЭ (Hard)

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько, Мексика (Hard)

ATP 250. Chile Dove Men+Care Open. Сантьяго, Чили (Clay)

28 февраля – 6 марта

Квалификационные матчи к Кубку Дэвиса

10 – 20 марта

ATP 1000. BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США (Hard)

23 марта – 3 апреля

ATP 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами, США (Hard)

В февраля теннисисты получат возможность выбора – где играть после открытого чемпионата Австралии. Кто-то отправится в Европу на зальные турнира на харде, где самым престижным станет турнира ATP 500 в Роттердаме, кто-то сыграет на грунте или харде в Америке. Также особо можно выделить связку турниров на Ближнем Востоке – в Дохе и Дубае. В марте суперзвезды соберутся вновь в США – впервые за три года здесь подряд состоятся престижные турниры серии Masters в Майами и Индиан-Уэллс на открытом харде. Напомним, что в 2020-м они не проходили вовсе, а в 2021-м в установленные сроки в начале весны прошел только супертурнир в Майами, а в Индиан-Уэллс теннисисты сыграли только в октябре.

Апрель – июнь 2022 года

4 – 10 апреля

ATP 250. Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship. Хьюстон, США (Clay)

ATP 250. Grand Prix Hassan II. Марракеш, Морокко (Clay)

10 – 17 апреля

ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло, Монако (Clay)

18 – 24 апреля

ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона, Испания (Clay)

ATP 250. Serbia Open. Белград, Сербия (Clay)

25 апреля – 1 мая

ATP 250. Estoril Millennium Estoril Open. Эшторил, Португалия (Clay)

ATP 250. BMW Open. Мюнхен, Германия (Clay)

1 – 8 мая

ATP 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания (Clay)

8 – 15 мая

ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия (Clay)

15 – 21 мая

ATP 250. Gonet Geneva Open. Женева, Швейцария (Clay)

ATP 250. Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Лион, Франция (Clay)

16 – 22 мая

ATP 250. Gonet Geneva Open. Женева, Швейцария (Clay)

ATP 250. Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Лион, Франция (Clay)

22 мая – 5 июня

Большой шлем. Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Clay)

Традиционный грунтовый отрезок сезона продлится два месяца – с начала апреля до начала июня. На протяжении этого периода в Европе будут сыграны сразу три грунтовых турнирах серии Masters – в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Также интригует и турнир в Барселоне категории ATP 500, где всегда великолепен Рафаэль Надаль. Естественно, венцом грунтового сезона станет «Ролан Гаррос» в Париже.

Июнь - июль 2022 года

6 – 12 июня

ATP 250. Libema Open. Хертогенбош, Нидерланды (Grass)

ATP 250. Mercedes Cup. Штутгарт, Германия (Grass)

13 – 19 июня

ATP 500. Cinch Championhips. Лондон, Великобритания (Grass)

ATP 500. Noventi Open. Галле, Германия (Grass)

19 – 25 июня

ATP 250. Mallorca Championships. Майорка, Испания (Grass)

20 – 26 июня

ATP 250. Eastbourne International. Истбурн, Великобритания (Grass)

27 июня – 11 июля

Большой шлем. Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Grass)

Травяной сезон в 2022 году продлится шесть недель. Знаменитому Уимблдону будут предшествовать шесть турниров в Европе, в том числе и два категории ATP 500 – в Лондоне и Галле.

Июль – ноябрь 2022 года (предварительный календарь)

18 – 24 июля

ATP 500. Hamburg European Open. Гамбург, Германия (Clay)

1 - 7 августа

ATP 500. Citi Open. Вашингтон, США (Hard)

7 – 14 августа

ATP 1000. National Bank Open Presented by Rogers. Монреаль, Канада (Hard)

14 – 21 августа

ATP 1000. Western & Southern Open. Цинциннати, США (Hard)

29 августа – 11 сентября

Большой шлем. Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Hard)

19 – 25 сентября

ATP 250. St. Petersburg Open. Санкт-Петербург, Россия (Hard)

3 – 9 октября

ATP 500. China Open. Пекин, Китай (Hard)

ATP 500. Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио, Япония (Hard)

10 – 16 октября

ATP 1000. Rolex Shanghai Masters. Шанхай, Китай (Hard)

17 - 23 октября

ATP 250. Кубок Кремля (VTB Kremlin Cup). Москва, Россия (Hard)

24 - 30 октября

ATP 500. Erste Bank Open. Вена, Австрия (Hard)

ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель, Швейцария (Hard)

30 октября – 6 ноября

ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard)

7 – 13 ноября

Next Gen ATP Finals. Милан, Италия (Hard)

13 – 20 ноября

Nitto ATP Finals. Турин, Италия (Hard)

21 ноября – 5 декабря

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

В ATP утвердили календарь только до середины июля, график остальных турниров пока точно не известен. Поэтому мы пока приводим только турниры категории ATP 500 и выше. Да и то есть вопросы по турнирам в Азии, которые не проводились в 2020 и 2021 годах. Есть вероятность, что сдвинутся и турниры в Санкт-Петербурге и Москве. Однако главные события - североамериканские турниры Masters, US Open, Masters в Париже и итоговый турнир ATP, скорее всего, пройдут в предварительно запланированные сроки.

Смотрите прямые трансляции турниров ATP и «Большого шлема» на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в EurosportPlayer.

Турниры ATP в России традиционно показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и на Sportbox.ru, ряд турниров ATP 250 покажет в 2021 году Okko Tennis.

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