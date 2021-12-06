Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона-2021

В мужском теннисе в 2021 года молодое поколение во главе с россиянином Даниилом Медведевым бросило вызов Новаку Джоковичу. Именно Медведев помешал Новаку выиграть все четыре «Больших шлема» в сезоне, остановив его в финале US Open. Кроме того, российская команда взяла оба престижных командных трофея – Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Olympics подводит итоги сезона в мужском теннисе

«Большие шлемы» и Олимпийские игры

Легендарный Род Лейвер собрал так называемый календарный Шлем в 1962 и 1969 годах. С тех пор повторить это фантастическое достижение не мог никто. Не получилось и у Джокович, хотя он был чрезвычайно близок. Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, дошел до финала US Open. Так что ему требовалось выиграть лишь один матч, но серб уступил Медведеву. Который в 25 лет впервые стал чемпионом турнира «Большого шлема». Кроме того, Даниил добрался до финала на Australian Open и итогового турнира ATP, а Карен Хачанов пробился в финал Олимпийских игр в Токио. Добавим, что впервые за много лет без финалов на «Больших шлемах» остались Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которым мешали травмы.

Финалы

Australian Open. Новак Джокович – Даниил Медведев – 7:5, 6:2, 6:2

Ролан Гаррос. Новак Джокович – Стефанос Циципас - 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Уимблдон. Новак Джокович – Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3

US Open. Даниил Медведев – Новак Джокович – 6:4, 6:4, 6:4

Олимпийские игры. Токио. Александр Зверев – Карен Хачанов 6:3, 6:1

Итоговый турнир ATP. Турин. Александр Зверев – Даниил Медведев – 6:4, 6:4

Результаты россиян

Россияне начали сезон в Мельбурне победой на ATP Cup, где за команду выступали Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской (запасной). В финале была повержена Италия 2:0. Завершила российская дрим-тим победой в Кубке Дэвиса в Мадриде (те же плюс Хачанов), обыграв в финале Хорватию 2:0. Причем оба раза в финалах по победе одержали Медведев и Рублев. Даниил завершил год второй ракеткой мира с четырьмя титулами – помимо US Open он победил в Марселе, на Мальорке и на Masters в Торонто. Рублев замкнул по итогам 2021 года топ-5, завоевав титул ATP 500 в Роттердаме. Кроме того, он также выиграл золото Олимпийских игр в миксте с Анастасией Павлюченковой, обыграв в финале Карацева и Елену Веснину.

Аслан, который до 2021 года вообще не входил в топ-100, на дебютном для себя «Большом шлеме» в Мельбурне добрался до полуфинала. После чего выиграл еще ATP 500 в Дубае и Кубок Кремля, а также вместе с Весниной сыграл в финале «Ролан Гаррос». Хачанов провел не лучший сезон, но пробился в финал Игр в Токио и в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде.

Рейтинг ATP

В топ-100 рейтинга ATP по итогам года вошло всего четверо теннисистов из России, зато все они находятся в топ-30. Лидирует Джокович, но Медведев и Александр Зверев не так и далеко.

Рейтинг ATP по итогам сезона-2021

1. Новак Джокович (Сербия) – 11 540

2. Даниил Медведев (Россия) – 8640

3. Александр Зверев (Германия) – 7840

4. Стефанос Циципас (Греция) – 6540

5. Андрей Рублев (Россия) – 5150

6. Рафаэль Надаль (Испания) – 4875

7. Маттео Берреттини (Италия) – 4568

8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4160

9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3706

10. Янник Синнер (Италия) – 3350

18. Аслан Карацев (Россия) – 2351

29. Карен Хачанов (Россия) – 1731

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