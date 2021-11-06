Чудо-женщины! Итоги победного для россиянок Кубка Билли Джин Кинг

Команда Федерации тенниса России выиграла в Праге командный чемпионат мира по теннису - Кубок Билли Джин Кинг-2021, победив в финале Швейцарию. Таким образом, россиянки стали чемпионками мира в пятый раз в истории и впервые за 13 лет. Все были хороши, включая капитана Игоря Андреева, по ходу финального турнира принимавшего правильные тактические решения. Но главной героиней всей этой теннисной недели в Праге и финального поединка стала восходящая звезда не только российского, но и мирового тенниса – 22-летняя Людмила Самсонова.

Если многие команды по тем или иным причинам не смогли собрать сильнейшие составы, то россиянки на Кубок Билли Джин Кинг (ранее, напомним, турнир назывался Кубок Федерации) привезли всех сильнейших. В состав вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и дебютантка Самсонова, которая была пятой в команде, занимая 40 место в рейтинге WTA. Но по ходу соревнований именно Людмила стала настоящим лидером. Хотя и остальные внесли свой вклад, пусть и в разной степени.

Да, Александрова проиграла свой единственный одиночный матч, но она старалась заряжать подруг позитивной энергией. Кудерметова играла только в паре, но вместе с Самсоновой они выиграли все три матча, в том числе и решающий в полуфинале против США. Павлюченкова выиграла две одиночные встречи при одном поражении, Касаткина победила в обеих одиночных встречах, а Самсонова… Статистика Людмилы впечатляет – в двух одиночных и в трех парных матчах она не уступила в Праге ни разу.

Было понятно, что первый номер сборной Павлюченкова после изматывающего матча накануне очень устала и вряд ли могла сыграть на максимуме в финале. Но 38-летний Андреев, пусть и молодой капитан, проявил себя грамотным тактиком в стиле Шамиля Тарпищева. На решающий матч в первой игре против Жил Тайхманн он выставил Касаткину, а против олимпийской чемпионки Токио Белинды Бенчич – Самсонову. И ход сработал блестяще. Сперва Касаткина выиграла 6:2, 6:4, а затем настал черед Людмилы. Самсонова в нынешнем сезоне уже дважды обыгрывала Бенчич, в том числе в финале прорывного для себя турнира в Берлине. В Праге, как и в том матче, она проиграла первый сет, но затем поймала ритм и в фирменном стиле заколачивала мячи в корт с сумасшедшей силой. Итог – 3:6, 6:3, 6:4. А, значит, даже не пришлось играть парную комбинацию, россиянки досрочно завоевали титул чемпионок мира.

Самсонова, выдержавшая серьезнейшее давлением, в послематчевом интервью на корте заявила, что она и ее подруги по сборной невероятно счастливы. Андреев особо отметил юную талантливую теннисистку и добавил: «У нас давно не было трофеев в командных теннисных соревнованиях. Так что это исторический успех!».

Что ж, он прав мужчины в последний брали Кубок Дэвиса в 2006 году, женщины – Кубок Федерации в 2008 году. Теперь же триумфа добилось по сути новое поколение (даже Павлюченкову, проведшую лучший сезон в карьере, нельзя назвать ветераном) российских теннисисток. Это победа прекрасна сама по себе. И к тому же, не исключено, позволит женскому российскому теннису сделать шаг вперед и встать вровень с мужским, где великолепны Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. А на декабрьском Кубке Дэвиса мужская команда, напротив, должна взять пример с женской сборной.

Расклады перед турниром, составы всех команд и анонс всех трансляций Кубка Билли Джин Кинг смотрите здесь

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