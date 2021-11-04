Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021. Полуфинал. Федерация тенниса России - США: что ждать и где смотреть

На чемпионате мира по теннису среди женских команд, получившим название Кубке Билли Джин Кинг, сборная Федерация тенниса России вышла уже в полуфинал. После побед на групповой стадии в Праге на канадками (3:0) и француженками (2:1) теперь россиянки за выход в финал сыграют с США. Причем в предстоящем поединке 5 ноября шансы российской команды выглядят даже предпочтительнее.

В заключительной встрече в группе команде ФТР для выхода в плей-офф достаточно было даже проиграть Франции 1:2. Тем не менее, без нервозности не обошлось. Особенно после того, как Екатерина Александрова уступила Кларе Бюрель 6:3, 4:6, 3:6, а Анастасия Павлюченкова во втором одиночном матче проиграла Ализе Корне первый сет. Тем не менее, в непростой ситуации Павлюченкова проявила себя настоящим лидером сборной, взяв верх 5:7, 6:4, 6:2 и решив все вопросы по завоеванию путевки в полуфинал.

Причем по уровню тенниса встречу Павлюченковой и Корне, вероятно, можно назвать пока лучшей на турнире. «Полуфинал! О боже! Что за битва, ради этого мы и играем. Вот что это значит для нас! Огромное уважение Ализе», - прокомментировала успех Павлюченкова в своем Инстаграме. Выигрыш Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой у Бюрель и Корне 6:2, 6:1 также оказался не лишним – принес россиянкам дополнительный заряд уверенности, а заодно и победу в конкретном матче.

Теперь в полуфинале команде с капитаном Игорем Андреевым во главе предстоит матч с США. Американки не смогли привезти в Прагу четырех теннисисток из топ-25 – Софию Кенин, Кори Гауфф, Джессику Пегулу и Дженнифер Брэйди, но при этом у них все равно достаточно сбалансированный состав. Даниэль Коллинз замыкает топ-30, Шелби Роджерс – 42-я ракетка мира, а Слоан Стивенс, пусть и занимает 63 место в рейтинге, выигрывала US Open и способна на многое. Кроме того, Коко Вандевеге и Каролин Долхайд считаются сильными парными игроками.

Впрочем, такой набор теннисисток не избавил американок от проблем в группе. На старте они уступили Словакии 1:2. Свои встречи проиграли Роджерс Виктории Кузмовой и Доулхайд с Вандервеге – Кузмовой и Терезе Михалковой. Уступили американки пару и испанкам, но та встреча уже ничего не решала, поскольку Стивенс победила Нурию Парризас Диас (6:4, 6:4), а Коллинз - Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:0). Все три сборные обыграли друг друга по 2:1, набрав одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям в виде партий США вышла-таки в полуфинал.

Россиянки превосходят соперниц в рейтинге и вариативности состава, но многое будет зависеть от матча лидеров команд, в котором, скорее всего, сыграют Павлюченкова и Коллинз. Пока американка ведет по личным встречам 1:0, выиграв у Анастасии в четвертьфинале Australian Open-2019.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Полуфинал. Расписание

время начала матча - московское

5 ноября, пятница

Федерация тенниса России – США («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 12:30

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