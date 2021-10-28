Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021: что ждать и где смотреть

На протяжении многих лет чемпионат мира среди женских команд по теннису назывался Кубок Федерации (Fed Cup), но в прошлом году был переименован в честь одной из самых знаменитых теннисисток в истории – Билли Джин Кинг. Заодно изменился и формат. В финальной части Кубка Билли Джин Кинг с 1 по 6 ноября 2021 года в Праге сыграют сразу 12 сборных, в том числе и команда Федерации тенниса России (ФТР).

Россиянки становились чемпионками мира четырежды – в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах, а в 2011, 2013 и 2015 уступали в финальных матчах. На сей раз команда под руководством капитана Игоря Андреева подбирается ровная и мощная – Анастасия Павлюченкова входит в топ-15, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова все находятся в топ-50. Пожалуй, глубина состава у россиянок самая большая среди всех сборных наравне с Чехией.

12 команд по регламенту разбиты на четыре группы по три команды. Каждая сыграет по два матча (две одиночки и одну пару), победители групп выйдут в полуфиналы. А 6 ноября две сильнейшие сборные сыграют в финале. Хотя, надо признать, далеко не все сумели собрать сильнейшие составы – причиной отказов топ-теннисисток стала близость итогового турнира WTA. Тем не менее, в финальном турнире все равно сыграют много сильных теннисисток, включая олимпийскую чемпионку Токио в одиночном разряде Белинду Бенчич и серебряного призера Маркету Вондроушеву.

Cостав участников финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг-2021

Группа А

Команда Федерации тенниса России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова

Канада: Ребекка Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски, Кэрол Чжао

Франция: Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель, Фиона Ферро.

Группа B

Австралия: Айла Томлянович, Дарья Гаврилова, Присцилла Хон, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадеки

Беларусь: Виктория Азаренко, Юлия Хатука, Ирина Шиманович, Вера Лапко, Лидия Морозова

Бельгия: Элизе Мертенс, Гретье Миннен, Исалин Бонавентура, Кирстен Флипкенс

Группа C

США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс, Коко Вандевеге, Каролин Долхайд

Испания: Алена Большова, Ребека Масарова, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас Диас, Карла Суарес Наварро

Словакия: Анна Шмидлова, Кристина Куцова, Виктория Кузьмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова

Группа D

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фогеле

Германия: Анжелика Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридзам, Джули Нимайер, Настасья Шунк

Чехия: Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катерина Синякова, Люси Градецка

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Расписание

1 – 6 ноября

1 ноября, понедельник

Франция – Канада, Бельгия – Беларусь («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 12:30

Чехия – Германия («Матч! Арена» и Sportbox.ru) , Испания – Словакия. Начало в 19:00

2 ноября, вторник

Федерация тенниса России – Канада («Матч! Арена» и Sportbox.ru), Австралия - Бельгия. Начало в 12:30

Германия - Швейцария, США – Словакия («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00

3 ноября, среда

Федерация тенниса России – Франция («Матч! Арена» и Sportbox.ru), Австралия - Беларусь. Начало в 12:30

США – Испания («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00

4 ноября, четверг

Австралия – Беларусь («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 12:30

Чехия – Швейцария («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00

5 ноября, пятница

Полуфиналы. Начало в 12:30 и 19:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

6 ноября, суббота

Финал. Начало в 18:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

Расписание и результаты матчей смотрите здесь