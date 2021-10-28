Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021: что ждать и где смотреть

На протяжении многих лет чемпионат мира среди женских команд по теннису назывался Кубок Федерации (Fed Cup), но в прошлом году был переименован в честь одной из самых знаменитых теннисисток в истории – Билли Джин Кинг. Заодно изменился и формат. В финальной части Кубка Билли Джин Кинг с 1 по 6 ноября 2021 года в Праге сыграют сразу 12 сборных, в том числе и команда Федерации тенниса России (ФТР).
Россиянки становились чемпионками мира четырежды – в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах, а в 2011, 2013 и 2015 уступали в финальных матчах. На сей раз команда под руководством капитана Игоря Андреева подбирается ровная и мощная – Анастасия Павлюченкова входит в топ-15, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова все находятся в топ-50. Пожалуй, глубина состава у россиянок самая большая среди всех сборных наравне с Чехией.
12 команд по регламенту разбиты на четыре группы по три команды. Каждая сыграет по два матча (две одиночки и одну пару), победители групп выйдут в полуфиналы. А 6 ноября две сильнейшие сборные сыграют в финале. Хотя, надо признать, далеко не все сумели собрать сильнейшие составы – причиной отказов топ-теннисисток стала близость итогового турнира WTA. Тем не менее, в финальном турнире все равно сыграют много сильных теннисисток, включая олимпийскую чемпионку Токио в одиночном разряде Белинду Бенчич и серебряного призера Маркету Вондроушеву.
Cостав участников финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг-2021
Группа А
Команда Федерации тенниса России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова
Канада: Ребекка Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски, Кэрол Чжао
Франция: Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель, Фиона Ферро.
Группа B
Австралия: Айла Томлянович, Дарья Гаврилова, Присцилла Хон, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадеки
Беларусь: Виктория Азаренко, Юлия Хатука, Ирина Шиманович, Вера Лапко, Лидия Морозова
Бельгия: Элизе Мертенс, Гретье Миннен, Исалин Бонавентура, Кирстен Флипкенс
Группа C
США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс, Коко Вандевеге, Каролин Долхайд
Испания: Алена Большова, Ребека Масарова, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас Диас, Карла Суарес Наварро
Словакия: Анна Шмидлова, Кристина Куцова, Виктория Кузьмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова
Группа D
Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фогеле
Германия: Анжелика Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридзам, Джули Нимайер, Настасья Шунк
Чехия: Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катерина Синякова, Люси Градецка
Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Расписание
1 – 6 ноября
1 ноября, понедельник
Франция – Канада, Бельгия – Беларусь («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 12:30
Чехия – Германия («Матч! Арена» и Sportbox.ru) , Испания – Словакия. Начало в 19:00
2 ноября, вторник
Федерация тенниса России – Канада («Матч! Арена» и Sportbox.ru), Австралия - Бельгия. Начало в 12:30
Германия - Швейцария, США – Словакия («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00
3 ноября, среда
Федерация тенниса России – Франция («Матч! Арена» и Sportbox.ru), Австралия - Беларусь. Начало в 12:30
США – Испания («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00
4 ноября, четверг
Австралия – Беларусь («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 12:30
Чехия – Швейцария («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00
5 ноября, пятница
Полуфиналы. Начало в 12:30 и 19:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)
6 ноября, суббота
Финал. Начало в 18:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)
Расписание и результаты матчей смотрите здесь