Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021. Федерация тенниса России - Франция: что ждать и где смотреть

Уверенный первый шаг к полуфиналу сделала сборная Федерация тенниса России на Кубке Билли Джин Кинг-2021 в Праге. В своей стартовой встрече россиянки разгромили Канаду 3:0, проиграв всего один сет. И теперь 3 ноября против команды Франции для выхода из группы их устроит не только победа, но даже поражение с минимальным счетом.

В матче с Канадой Дарья Касаткина в первой игре, можно сказать, на классе обыграла Кэрол Чжао. Хотя дебют встречи получился нервным, Дарья повела 3:1, однако позволила сопернице сравнять счет в стартовом сете. И лишь потом сумела прибавить и взять партию. Второй сет развивался спокойнее, пусть канадка и выиграла стартовый гейм, затем Касаткина сделала ей «скрытую баранку», выиграв 6:3, 6:1.

Анастасии Павлюченковой против Ребекки Марино пришлось потрудиться больше. Казалось бы, первая ракетка России контролировала ход игры, взяла стартовый сет, во втором имела брейк-пойнты и уверенно брала свою подачу. Но сбой при 4:5 в виде проигранной под ноль подачи стоил партии. В решающем сете Павлюченкова взяла два очень сложных гейма на «больше – меньше», что, пожалуй, и предопределило исход – 6:4, 4:6, 6:2. «Не чувствую себя в концовке сезона идеально. Но мотивация, когда ты играешь за свою страну, запредельна. Рада, что выиграла», - призналась российская теннисистка в интервью на корте.

Хотя матч у Канады был уже выигран, парная встреча также имела значение, поскольку позволяла получить дополнительное преимущество. Капитан команды ФТР Игорь Андреев сделал выбор в пользу сочетания Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой и не ошибся – они буквально разгромили сильную парницу Габриэлу Дабровски и Марино 6:3, 6:1.

Теперь для путевки в полуфинал россиянкам достаточно не проиграть Франции 0:3, поскольку действующие победительницы чемпионата мира среди женских команд (в 2019 году француженки выиграли этот турнир под названием Кубок Федерации) днем ранее уступили Канаде 1:2.

Первый номер сборной Франции Ализе Корне является 59-й ракеткой мира, уступая в рейтинге всем пяти российским участницам Кубка Билли Джин Кинг. Да, Корне известна своей неуступчивостью и оригинальным стилем игры, именно она принесла француженкам единственное очко против Канады, обыграв Марино. Однако счет ее личных встреч с Павлюченковой - 7:1 в пользу россиянки. Не в форме сейчас и Каролин Гарсия (75 ракетка мира) с Фионой Ферро (104 ракетка мира), а Клара Бюрель (77 ракетка мира) недостаточно опытна. Нет у Франции и сильной парной комбинации. Так что россиянки являются явными фаворитками предстоящего поединка.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Расписание

3 ноября, среда

Федерация тенниса России – Франция («Матч! Арена», «Матч! Страна» и Sportbox.ru), Австралия - Беларусь. Начало в 12:30

США – Испания («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00

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